تساعد الملاعق المصنوعة من الخشب على جذب المياه ومنع الفقاعات من الفوران على الموقد.

ربما تلقّيتِ نصيحة خلال طهي المعكرونة أو الحساء أو الريزوتو أو عند تسخين الماء، تتمثّل في وضع ملعقة خشبية على أواني الطهي لمنع محتوياتها من التسرب إلى الموقد.

لكن، كيف يحدث ذلك؟ عموما، هناك العديد من النظريات حول هذا الموضوع والتي تقدم التفسيرات.

ما فائدة ملعقة الخشب؟

في تقريرها الذي نشرته مجلة "سانتي بلوس" (santeplusmag) الفرنسية، قالت الكاتبة سارة سولنيي إن كثيرات واجهن هذا السيناريو في المطبخ. فعند وضع الماء أو الحليب أو الصلصة على النار تتشتّت أذهاننا لبضع ثوان لإنجاز مهمة أخرى؛ حينها تنسكب محتويات الوعاء وتنتشر على كامل الموقد؛ ولهذا السبب، غالبا ما ينصح بوضع ملعقة خشبية على الوعاء. فما فائدة ذلك؟

استعمال الملعقة الخشبية حيلة مفيدة أثناء الطهي (غيتي)

ووفقا لخبراء تكنولوجيا النانو، تعدّ هذه الحيلة مفيدة للغاية؛ نظرا لأن الخشب يعتبر بمثابة مادة عازلة لا تنقل الحرارة أو الكهرباء. لذلك، عند وضع الملعقة الخشبية على وعاء من الماء المغلي، ستظلّ الأواني أكثر برودة من محتوى الوعاء.

ويعد هذا مفيدا بشكل خاص عند طهي المعكرونة؛ لأن النشا يتصلّب في الماء، مما يؤدي إلى بروز فقاعات كبيرة. وعندما تلامس هذه الفقاعات الخشب البارد سيسيل بخار الماء ويعود إلى داخل الوعاء.

وأضاف الدكتور جيد ماكوسكو -أستاذ الفيزياء في جامعة "ويك فورست" (Wake Forest)- أن ملمس الملعقة يلعب دورا مهما، حيث تساعد هذه الأواني المصنوعة من الخشب على جذب المياه ومنع الفقاعات من الفوران. ووضّح ماكوسكو أنه من دون وجود الملعقة، ستتشكّل الفقاعات بكثافة؛ ونتيجة لذلك، سينسكب الماء المغلي في كل مكان على الموقد.

لا تتركي الملعقة الخشبية لفترة طويلة

وعلى الرغم من فعالية هذه الحيلة عندما يتعلق الأمر بإعداد طبق المعكرونة المفضل لديكِ؛ لا ينبغي ترك الملعقة الخشبية لفترة طويلة على الموقد حتى لا تسخن أكثر من اللازم، مما يقلل من فعاليتها ضد السوائل المعرضة لخطر الفوران.

وفي هذه الحالة، يتمثل أفضل حل بتمريرها تحت الماء البارد من وقت لآخر قبل وضعها مرة أخرى في مكانها. حينها، ستتجنبين قضاء ساعات من الوقت في تنظيف موقدك لإزالة الآثار أو المخلفات التي ستلتصق به.

حيلة الملعقة الخشبية تُشتهر بمنعها لفوران السوائل على الموقد عند طهي المعكرونة (بيكسابي)

نصائح عملية لمنع الفوران

وعلى الرغم من أن حيلة الملعقة الخشبية تُشتهر بمنعها لفوران السوائل على الموقد؛ فإن هناك العديد من الحيل الأخرى التي من شأنها أن تساعدك على قضاء وقت أقلّ داخل المطبخ.

إزالة الغطاء

وضع غطاء على الوعاء يزيد من فرص انسكاب محتوياته على الموقد. وفي ظل وجود غطاء، لن يعود بإمكان بخار الماء التسرب خارج الوعاء مما سيسرع من ارتفاع درجة حرارة المياه وفورانها. وفي الحقيقة، تتمثل أفضل طريقة في تغطية الوعاء لبضع دقائق ثم إزالته في الوقت المناسب قبل تشكل الفقاعات.

إضافة الدهون

أوردت الكاتبة أنه من خلال إضافة الزيت أو الزبدة إلى السائل ستمنع هذه الدهون انسكاب الماء من الوعاء، كما ستحد من تشكل الرغوة. ونتيجة لذلك، لن يرتفع مستوى المياه داخل الوعاء.