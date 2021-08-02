عندما يكون طفلك مميزا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن التخطيط لحفل عيد ميلاده أو الذهاب إلى حفل أصدقائه يتطلب كثيرا من التخطيط الإضافي والاعتبارات الخاصة، لذا ستساعد نصائح الخبراء هذه في جعل الأمر أكثر سعادة للجميع.

زيارة المكان

عند دعوة طفلك إلى حفل عيد ميلاد في مكان بالخارج، عليك زيارة هذا المكان أولا كي تعيشي الأجواء مع ابنك في مكان الحفل قبل حدوثه، وتعرفي الأمور التي عليك القيام بها.

اختيار الوقت بعناية

غالبا ما تقام حفلات أعياد الميلاد في المنازل، ويمكنك أن تسألي الأسرة المضيفة عما إذا كان بإمكانك الحضور مبكرا، ربما قبل 20-30 دقيقة من بدء الحفلة، فبهذه الطريقة يمكن لطفلك أن يكون حاضرا عندما لا يكون الأمر مرهقا مع صراخ الأطفال الصاخبين وجميع أنواع الأنشطة.

كما يمكنك أن تتحدثي إلى الأسرة، فقد يكون من الأفضل أن تأتي في الجزء الأخير من حفلة عيد الميلاد.

بساطة الحفلة

عند التخطيط لحفل عيد ميلاد طفلك، فكّري إذا كان المكان الذي تختارينه هو أفضل مكان له، ففي بعض الأحيان يكون مجرد حفل بسيط مع الأسرة والأصدقاء المقربين في المنزل هو أسعد حدث لا ينسى، لا نريد أن يفوّت أطفالنا هذه الفرص، ولكننا أيضا لا نريدهم أن يخافوا من تلك المناسبات.

لا نريد أن يفوّت أطفالنا هذه الفرص ولكننا أيضا لا نريدهم أن يخافوا من حفل عيد الميلاد (بيكسابي)

اكتشفي مخاوف ابنك

هل طفلك يحب الحفلات الكبيرة؟ هل يخشى الحشود؟ اجعلي مدة الاحتفال قصيرة، بحد أقصى ساعة، إذ يمكن أن تكون الحفلات التي تستغرق 3 ساعات بمنزلة دعوات للانهيارات بين الأطفال.

قللي سقف التوقعات

حافظي على توقعاتك منخفضة، وحاولي أن تتذكري أنه قد يكون يوما صعبا عليك، ربما تخططي لمعاملة خاصة لنفسك وليس لطفلك فحسب، لذا اطلبي الدعم من الأصدقاء إذا احتجت إلى ذلك.

اطلبي الدعم من الأصدقاء إذا احتجت إلى ذلك في هذه المناسبة (بيكسابي)

تحدّ للأمهات

لا تقلقي إذا كانت خطط عيد الميلاد -سواء أكانت حفلة أم وجبة خاصة أم فتح هدية- لا تسير وفقا للتصور الذي وضعته، هذا يوم ينبغي لك فيه بالتأكيد السير مع التيار.

حفلة صغيرة أفضل

ليس من الضروري أن تكون حفلة عيد ميلاد طفلك حفلة حقيقية، فيمكن أن تجلسي إلى طاولة المطبخ مع بعض البالونات والوجبات الخفيفة وعدد قليل من الأصدقاء أو الأقارب، كما يمكن أن تكون نزهة خاصة إلى الحديقة أو الملعب المفضل لطفلك.

ليس من الضروري أن تكون حفلة عيد ميلاد طفلك حفلة حقيقية فيكفي أن يصبج اليوم مميزا لطفلك (بيكسلز)

اكتبي لطفلك رسالة عيد ميلاد

هذا تقليد خاص جدا لدى العديد من الأُسر في كل عام؛ اكتبي لطفلك رسالة عن ما كان عليه خلال العام الماضي، ودوّني الأشياء المضحكة التي قالها أو فعلها، والنزهات التي استمتعتما بها أكثر من غيرها، أو حتى مجرد الأطعمة أو الألعاب المفضلة لديه؛ سيكون تذكيرا جيدا لك بكل اللحظات الممتعة التي مررت بها هذا العام، وستكون تذكارا عزيزا لطفلك بعد سنوات.

وتقترح مؤسسة "المسار" (Al Masar Center) المهتمة بتنمية الطفل في مجالات التأهيل، من خلال موقع "360 مامز" (360moms)، نصائح لكيفية التخطيط لعيد ميلاد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبرز ما أوضحته استكمالا للنقاط السابقة:

حددي ما يفضله ابنك

إذا كان طفلك نشيطا، فعليك تنظيم حفل يحتاج إلى مزيد من الطاقة والأنشطة كأماكن القفز أو اللعب، أما إذا كان طفلك يفضل الهدوء، فتوجهي للحرف اليدوية، أو الفنون والغناء، ومشاهدة الأفلام المسلية.

كوني مرنة

لا بأس إذا لم يرغب الجميع أن يشاركوا في كل الأنشطة، ضعي في اعتبارك أن حفلة عيد الميلاد هي تغيير روتيني وقد تؤدي إلى بعض السلوكات غير المتوقعة؛ المفتاح هو أن يكون لديك حفلة لطفلك يستمتع فيها وفي الوقت نفسه لا يسبب لك إلا أقل قدر من التوتر.