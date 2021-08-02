ياسمين نايال.. سورية هربت من الحرب وتفوقت أكاديميا بتركيا

حققت الشابة السورية ياسمين نايال، التي هاجرت إلى تركيا مع عائلتها بسبب الحرب في بلدها، أحلامها بتخرجها من جامعة "بهجة شهير" التركية، محققة المركز الأول.

بدأت ياسمين (22 عامًا)، مشوارها التعليمي بعد أن وصلت إلى تركيا مع أسرتها قادمة من سوريا عام 2016، لتتوج هذا المشوار بتخرجها من قسم الإعلام الجديد بجامعة "بهجة شهير" حاصلة على المركز الأول، وذلك بعد تخرجها أيضًا من برنامج التخصص المزدوج في قسم علم النفس.

وقالت ياسمين، في لقاء مع وكالة الأناضول، إنها تكيفت بسرعة مع الحياة في تركيا وتمكّنت بسهولة من تعلم اللغة التركية بفضل المساعدة التي تلقتها من أصدقائها الأتراك.

وأضافت أنها كانت تحلم بالحصول على المركز الأول في جامعتها، لكنها مع ذلك، لم تصدق في البداية أنها حصلت على هذه الدرجة.

ياسمين نايال تخرجت من جامعة بهجة شهير التركية، محققة المركز الأول (الأناضول)

وتابعت: "قابلت الكثير من الطلاب في قسم الإعلام الجديد بجامعة بهجة شهير، كان لديّ زملاء من دول مختلفة حول العالم. كان لديّ أصدقاء فلسطينيون وسوريون وأوروبيون وأتراك".

وأكملت: "أحببت الكتابة منذ نعومة أظفاري، كنت أواظب على كتابة الأخبار وتعلم فنون التحرير الصحفي منذ كنت في سوريا، وهذا ما دفعني في الواقع إلى خوض غمار الصحافة وتطوير مهاراتي أكثر في هذا المجال".

ياسمين تخرجت أيضًا من برنامج التخصص المزدوج بقسم علم النفس (الأناضول)

ثقافة متشابهة

وذكرت ياسمين أنها لطالما أحبت الدراسة في الجامعات التركية حتى قبل مجيئها إلى هذا البلد، وأوضحت: "يعيش أخي في كندا وأرادني أن أذهب إلى هناك أيضًا، لم أرغب في الحقيقة بمغادرة تركيا والذهاب إلى كندا أو دول أوروبية أخرى، أردت البقاء بشكل خاص في تركيا ومواصلة دراستي الجامعية هنا".

وأردفت أن "لدينا مع تركيا ثقافة متشابهة، وهنا يعيش الكثير من السوريين، سعيت بكل جهد لتقديم أفضل ما عندي، وأعتقد أن على الجميع العمل لتقديم أفضل ما لديه".

وفي إشارة إلى رغبتها في العمل بمجال الإعلام، قالت ياسمين إنها تريد تطوير خبراتها ومهاراتها أكثر من خلال العمل في إحدى المنظمات الدولية ثم فتح شركتها الخاصة.

ياسمين نايال تتوج المشوار بتخرجها من قسم الإعلام الجديد بجامعة "بهجة شهير" (الأناضول)

آمل أن أحقق فائدة لتركيا في المستقبل

وزادت: "للأسف، الكثير يمتلكون تصورًا خاطئًا عن السوريين، هناك أناس مختلفون في كل مكان. هناك أناس سيئون وآخرون طيبون، وهناك أناس ناجحون وآخرون فاشلون في كل الشعوب".

واستطردت بهذا الصدد: "عندما نلتقي شخصًا يجب ألا نفكر من أين أتى، بل علينا التركيز على إنجازاته، لأن لكل شخص في الحياة قصة مختلفة ورأيا مختلفا".

كما أعربت ياسمين عن شكرها العميق لتركيا حكومة وشعبًا، وقالت: "أعتقد أن نجاحي ونيلي المركز الأول في جامعتي ما كان له أن يتحقق لولا الدعم الذي قدمته تركيا للشعب السوري، آمل أن أحقق فائدة لتركيا في المستقبل".

ياسمين تكيفت بسرعة مع الحياة في تركيا وتمكنت بسهولة من تعلم اللغة التركية (الأناضول)

مساهمات في تركيا والعالم

وبدوره، أكد مسؤول الطلاب الدوليين في جامعة "بهجة شهير" التركية، أنور يوجل، أن جامعته تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين في تركيا، وأن الطلاب الأجانب يحققون معدلات نجاح عالية.

وأضاف يوجل لمراسل الأناضول: "في العام الماضي، تخرج طالب من زنجبار في قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية محققًا المركز الأول في قسمه، عاد بعد التخرج إلى بلده حيث يشرف هناك على إنجازات عظيمة".

وتابع: "وفي هذا العام، نالت إحدى الطالبات السوريات المركز الأول من قسم الإعلام الجديد. نحن كأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بهجة شهير، نشعر بكثير من الفخر بالإنجاز الذي حققته هذه الطالبة، لقد تمكنت من تحقيق المركز الأول متقدمة على قرابة 5 آلاف طالب من زملائها الأتراك".

وأردف: "نعتقد أن هؤلاء الطلاب المجتهدين سوف يقدمون مساهمات كبيرة في تركيا والعالم".

ياسمين وصلت إلى تركيا مع أسرتها قادمة من سوريا عام 2016 (الأناضول)

فيما أعربت عميدة جامعة بهجة شهير التركية، البروفيسورة شيرين قره دنيز، عن شعورها بالفخر بالإنجاز الذي قدمته الطالبة ياسمين نايال، وحصولها على المرتبة الأولى في قسمها للعام الدراسي 2021.

وختمت قره دنيز بالقول: "أهنئ ياسمين نايال من كل قلبي، أود أن أعبر عن سعادتنا بتخرجها وإحرازها المرتبة الأولى، أعتقد أن الطلاب الأجانب الذين يتخرجون من جامعتنا هم في الواقع سفراء لهذه الجامعة في بلدانهم، وسوف يقدمون إنجازات مهمة للعالم بعد أن تزوّدوا بالكفاءة والقيم العالمية المطلوبة".