ما تقدمه آية حسن تحد لكثير من المفاهيم والبديهيات الفيزيائية وخصوصاً مراكز الثقل والعتلات، وقد قدمت من خلال مهارتها الفنية ودقتها أعمالا فنية رائعة.

بغداد- عشق (الشيف) الطاهية العراقية آية حسن للرسم وتخصصها في الفن التشكيلي والنحت وعملها كصانعة للكيك والحلوى دفعها للتحدي والبحث عن أساليب جديدة غير تقليدية، فكان مشروع ما يعرف بكيك الجاذبية (gravity cake).

تقول للجزيرة نت إنها بدأت العمل في صناعة الكيك التقليدي الذي يعتمد القوالب المألوفة المغلفة بالكريمة وعجينة السكر قبل 8 سنوات، وأثناء فرض السلطات الحظر للحد من تفشي جائحة كورونا، بدأت تفكر في تطوير عملها.

وعندما كانت آية تتابع ذات يوم أحد المواقع المختصة بصناعة الحلوى لفت انتباهها أسلوب جديد وغير مألوف، وهو كيك تحدي الجاذبية.

وتكمل حديثها بأنها لم تكن تحب الفيزياء، لكن حبها لعملها كان حافزا للتحدي والنجاح، فبدأت أولا بدراسة قانون الجاذبية حتى استطاعت فهم الفكرة وبدأت تنفيذها، فشلت بالبداية، وبعد محاولات عديدة استطاعت إنجاز أول كيكة تحد وكانت لعيد ميلاد ابنتها وأسمتها "كيكة أرنب التحدي".





وتعتمد فكرة "كيك التحدي" على مبدأ الموازنة ما بين الكتلة والوزن لصنع مجسم كيكة ثابتة ولا تسقط بالأرض اعتمادا على قانون الجاذبية الذي وضعه عالم الفيزياء والرياضيات الإنجليزي إسحاق نيوتن.

كيكة استلهمت الطاهية آية حسن فكرتها من مشهد في فيلم "الغرفة 1408" (الجزيرة)

مراحل العمل

تقول آية إن صناعة أي كيكة تحد تمر بعدة مراحل: الأولى رسم التصميم والقالب ثم مرحلة تنفيذ المجسم والتي يدخل فيها الحديد والخشب إضافة إلى الألمنيوم والبلاستيك، وبعدها المرحلة الأصعب وهي التوازن ما بين كتلة الكيكة ووزنها (اعتمادا على قانون الجاذبية) لأن أي خلل يؤدي إلى سقوطها، وهذا ما حدث أثناء تنفيذها مجسم الأسد واللبؤة والذي اضطرها لإعادة العمل من جديد بعد سقوط جزء من مجسم الأسد، لكنها استطاعت بناء الجزء الذي سقط، مما جعل الكيكة تبدو أجمل من السابق.

كيكة علي بابا ينقذ الآثار (الجزيرة)

تقول إنه أثناء متابعتها فيلم "غرفة رقم 1408" لفت انتباهها مشهد تظهر فيه لوحة جدارية تجسد سفينة تغرق في البحر، فصنعت كيكة تحد من فكرة اللوحة، والتي بدت كقطعة فنية متكاملة بألوانها المتداخلة بلون البحر.

والمعروف أن فيلم "غرفة رقم 1408" بطولة صامويل جاكسون وجون كوزاك وإخراج مايكل هافستروم، ومقتبس من رواية قصيرة تحمل نفس الاسم صدرت عام 2007 تنتمي لأدب الرعب، تدور أحداثها حول صحفي أراد اكتشاف ما يقع بالغرفة رقم 1408 من نزل في أميركا قيل إنه مسكون بالأشباح، وأن من يسكن الغرفة يموت لا محالة.

النفطجي يرى أن أعمال آية تمثل تحديا لكثير من المفاهيم والبديهيات الفيزيائية (الجزيرة)

وفي حديثه للجزيرة نت، أشاد الباحث المتخصص في الفيزياء والرياضيات بهاء الدين النفطجي بموهبة آية، وقال إن ما تقدمه تمثل تحديا لكثير من المفاهيم والبديهيات الفيزيائية وخصوصاً مراكز الثقل والعتلات، ولكن من خلال مهارتها الفنية ودقتها تمكنت من تقديم أعمال فنية رائعة إضافة إلى الطعم المميز.

كيكة تنين الشوكولاتة (الجزيرة)

آخر الأعمال

وخصت آية الجزيرة نت بآخر أعمالها، وهو عمل مجسم لتنين مصنوع من مادة الشوكولاتة فقط اعتماداً على قانون تحدي الجاذبية من حيث التوازن ما بين حجمه ووزنه الضخم، واستغرق العمل فيه 4 أيام .

ويعتبر الفنان الهندي كارثى أول طاه ينحت من قوالب الشوكولاتة أعمالا فنية رائعة، فهو يقدم تماثيل صامتة قادرة على التعبير وذات مذاق يحبه الجميع.

من أعمال آية المتميزة "مجسم القط توم، علي بابا ينقذ الأثار" إضافة إلى تصميم كيكة تمثل بناية وزارة الصناعة والمعادن في بغداد، والذي شاركت به في معرض الوزارة.

كيكة مبنى وزارة الصناعة والمعادن (الجزيرة)

لقطة أخرى لكيكة مبنى وزارة الصناعة والمعادن (الجزيرة)

وعن رأيها بهذه الأعمال، تقول الطاهية شيماء كاظم إن عمل آية يبهرها من حيث المهارة والفن والتنسيق، وترى أن أهم ما يميزها تقديم كيك تجسد فيه نماذج واقعية وخيالية اعتمادا على التوازن ما بين الكتلة والوزن.

أما المصور عباس حسن فيرى -في حديثه للجزيرة نت- أن كيك الجاذبية خروج عن الكيك التقليدي والمألوف من حيث الشكل والقالب.