ليكون لديكِ وقت لأشياء أكثر أهمية.. حيل منزلية تسهل حياتك

من المتعب للغاية تنظيف كل الشعر من الفرشاة أو المكنسة، ويمكنك توديع هذا العمل الروتيني إلى الأبد من خلال ربط شريط لاصق مزدوج الوجهين بشعيرات الفرشاة.

جميع ربات البيوت يرغبن دائما في جعل حياتهن أسهل، وقضاء أقل وقت ممكن في الأعمال المنزلية؛ حتى يكون لديهن وقت كاف لأشياء أكثر أهمية. وتستغرق الأعمال المنزلية كثيرا من الوقت في بعض الأحيان، لكن ذلك يحدث غالبا لأننا لا ندرك شيئا عن الحيل الحياتية الفعالة، فهل تعلمين مثلا أنكِ لا تحتاجين إلا إلى تبريد غطاء الوسادة للنوم بشكل مريح في الليالي الحارة؟ إليك بعض النصائح المفيدة لتسهيل حياتك المنزلية:

وضع مكعبات الثلج على قطرات الشمع بضع دقائق يمكّنكِ من إزالتها بسهولة (شترستوك)

تجميد الشمع الذي تريد إزالته

قال موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي إن عملية إزالة الشمع من الأثاث أو القماش يمكن أن تؤدي إلى إتلاف أسطحها. في المرة القادمة يمكنك وضع مكعب ثلج أو كيس بلاستيكي مملوء بالثلج على قطرة الشمع لبضع دقائق، وعندما يتجمد الشمع ويصبح صلبا يمكنكِ إزالته بسهولة بحركة واحدة.

إزالة حبر القلم

إذا قمت أنت أو أطفالك بتلطيخ الطاولة بقلم حبر أو قلم "فلو ماستر"، خذي أي منتج لتصفيف الشعر -مثل الرذاذ- وغطّي المنطقة الملطخة به، وامسحيها بمنديل أو قطن دائري.

باستخدام نشا الذرة يمكنك إزالة بقع الشحوم الجديدة من السجاد (غيتي)

إزالة بقع الشحوم عن السجاد

وينصح الموقع باستخدام نشا الذرة لإزالة بقع الشحوم الجديدة من السجاد، لذلك عليك سكبه على السطح المتسخ بسخاء وتركه بين 15 و20 دقيقة، بعد ذلك نظفي المنطقة بالمكنسة الكهربائية وستختفي البقعة من دون أن تترك أثرا.

الورق لسلة قمامة نظيفة

قد يبدو أن وضع ورقة تحت كيس قمامة ليس ضروريا، ومع ذلك ستغيّرين رأيك بمجرد رؤية بقع الشحوم غير السارة التي تتجمع في قاع سلة المهملات، ولتجنب ذلك وتسهيل غسل سلة المهملات فإن كل ما عليك فعله هو وضع الورق أو الصحف القديمة تحتها.

وضع قطعة ورق تحت كيس القمامة يمتص بقع الشحوم مما يسهل غسل سلة المهملات (الصحافة الأجنبية)

روائح أفران الميكروويف

لا تعدّ وظائف إزالة الروائح الخاصة بأفران الميكروويف الحديثة فعالة دائما كما ينبغي، بالإضافة إلى أنها لا تساعد دائما على التخلص من الأوساخ التي يصعب تنظيفها.

ولحل المشكلتين، يمكنك وضع وعاء فيه كوبان من الماء مع ملعقتين كبيرتين من الخل في الميكروويف وتشغيله 5 دقائق؛ ستزيل أبخرة الخل الروائح الكريهة، وتجعل الأوساخ لينة أكثر؛ وما عليك سوى مسح الجدران بقطعة قماش بعد ذلك.

تنظيف المزهريات

تتطلب المزهريات ذات الأشكال غير العادية غالبا طرقا غير عادية عندما يتعلق الأمر بالتنظيف، ويمكن أن تساعد الحبوب، مثل "ألكا سيلتزر" (ALKA SELTZER)، وهي أقراص لإزالة حموضة المعدة، في إزالة الأوساخ من الداخل. ويمكن وضع بعض الماء في المزهرية مع بضع حبات منه ونقعه بعض الوقت.

تنظيف المزهرية يمكن بنقعها في الماء مع بضع حبات من ألكا سيلتزر (مواقع التواصل)

إزالة الدهون من حوض الاستحمام

إذا نفدت منتجات تنظيف حوض الاستحمام فجأة، أو لم تكن فعالة كما هو متوقع، يمكنكِ استخدام سائل غسيل الأطباق.

وليس سرا أن هذه المنتجات مصنوعة لإزالة بقع الدهون والزيوت، والأوساخ على جدران أحواض الاستحمام هي نفسها، لذلك فإن كمية صغيرة من سائل غسل الصحون على الإسفنج والتنظيف بحركات دائرية ستكون كافية لإزالتها.

تثبيت كيس القمامة

تكاد أكياس القمامة لا تبقى ثابتة داخل سلة المهملات، فغالبا تسقط وتتسخ حوافها من ملامستها القمامة، ولمنع حدوث ذلك ما عليك إلا لصق خطافات على الجدران الخارجية لسلة النفايات، إذ يمكنكِ بسهولة ربط مقابض الأكياس بها.

لصق خطافات على الجدران الخارجية لسلة النفايات يسهل ربط مقابض الأكياس بها (مواقع التواصل)

جمع الشعر من الأرض

من المتعب للغاية تنظيف كل الشعر من الفرشاة أو المكنسة، ويمكنك توديع هذا العمل الروتيني إلى الأبد من خلال ربط شريط لاصق مزدوج الوجهين بشعيرات الفرشاة.

بهذه الطريقة ستلتصق بها معظم الشعيرات السائبة، وسيكون عليك فقط إزالة الشريط اللاصق من الفرشاة عند الانتهاء من التنظيف والتخلص منه مع بقية الأوساخ.

تحديد كمية الصابون السائل

إذا كان أطفالك يضعون كثيرا من الصابون السائل من الموزع؛ لفّي رباطا مطاطيّا حول عنق الموزّع، وفي هذه الحالة لا يمكن الضغط على المضخة إلى أسفلها وسيحصلون على القدر الذي يحتاجونه من الصابون.

لف رباط مطاطي حول عنق موزّع الصابون يمنع الضغط على المضخة ومن ثم الحصول على كمية أقل (الصحافة الأجنبية)

تصفية المعكرونة

ليس عليكِ وضع المعكرونة داخل المصفاة لإزالة الماء منها، وتعدّ الطريقة الملائمة أكثر هي الضغط عليها من سطح القدر.

وبهذه الطريقة لن تضطري إلى تقليبها، وتكون هذه الطريقة مفيدة عندما يكون الحوض مليئا بالأطباق المتسخة.

تجميع الفضلات الأصغر حجما

أشار الموقع إلى أن جمع الغبار والرمل والفضلات الصغيرة في وعاء الغبار يكون عادة صعبا، بغض النظر عن مدى اجتهادك في استخدام الفرشاة.

في المقابل، يمكن أن يساعد الشريط اللاصق على ذلك، إذا قمت بلصقه على حافة وعاء الغبار، فستنزلق فيه الفضلات الصغيرة بسهولة.

وضع الشريط اللاصق على حافة وعاء الغبار يجعل الفضلات الصغيرة تنزلق فيه بسهولة (مواقع التواصل)

تبريد أغطية الوسادات في الطقس الحار

إذا لم يكن لديك مكيف هواء، يمكنكِ جعل نومك في الليل أفضل بمساعدة غطاء وسادة مبرد، ولا ينبغي عليك سوى رش القليل من الماء على الغطاء ووضعه في حجرة التجميد لمدة 20 دقيقة تقريبا قبل إعادة وضعه على الوسائد. سيكون الغطاء باردا بدرجة كافية لضمان نومك طوال الليل.

تجميد الحليب

يمكن أن تكون هذه الحيلة مفيدة لكِ ولكل من يحبون القهوة المثلجة، أو عندما يكون العمر الافتراضي للحليب قد شارف على الانتهاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الكريمة المجمدة، والمرق المجمد أو الزيت والأعشاب في الطهي.