متاعب المشاهير في تربية أطفالهم.. 9 نصائح لفض النزاعات المنزلية

يواجه المشاهير -مثل غيرهم- تحديات يومية في تربية الأطفال، ويضطرون لاستخدام بعض الحيل والأفكار التي تساعدهم في التعامل بنجاح مع الأبناء.

ويستعرض موقع "برايت سايد" (Bright Side) في هذا التقرير بعضا من النصائح التي يقدمها نجوم الفن والرياضة ومواقع التواصل عن أفضل طرق التعامل مع الأطفال.

مارك زوكربيرغ

يفتخر مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ -وهو أب لابنتين- بأنه يستطيع تغيير الحفاضات المتسخة في وقت قياسي، ويقول في هذا السياق "أنا أحب المنافسة، وأسجل الوقت لكي أتحسن، وقد وصلت إلى 20 ثانية".

بليك ليفلي

تعتقد نجمة مسلسل "فتاة النميمة"، وهي أم لـ3 أطفال، أن التواصل هو مفتاح النجاح في العلاقة بين الأبوين والأطفال.

وتقول بليك ليفلي "أعتقد أنه من الرائع أن يكون لديك صندوق ملاحظات في المنزل. يمكن للأطفال ترك تعليقاتهم بشأن ما يريدونه منك داخل الصندوق، تماما مثلما يتركون تعليقاتهم لإدارة المطعم في المدرسة".

الممثلة بليك ليفلي، وهي أم لـ3 أطفال، تعتقد أن التواصل هو مفتاح النجاح في العلاقة بين الأبوين والأطفال (مواقع التواصل)

هيلاري داف

أنجبت هيلاري داف مؤخرا طفلها الثالث، ولديها بعض النصائح المفيدة من منطلق تجربتها كأم. عند الذهاب في رحلة، تقول داف، من الضروري وضع ملابس إضافية للأطفال والكبار تحسبا لما يمكن أن يحدث بسبب تغيير الحفاضات.

وتوضح "كنت مسافرة إلى نيويورك مع لوكا، وكان لديه ملابس إضافية، ولم يكن لي مثله. بعد تغيير الحفاض، كان نظيفا وبحالة جيدة، لكنني لم أكن كذلك. منذ ذلك الحين، أصبحت أضع قميصا إضافيا في حقيبتي".

تاميرا موري

نشرت نجمة مسلسل "فول هاوس" -وهي أم لطفلين- نصيحة على مدونتها حول أفضل طريقة لجعل الأطفال ينامون عندما لا يكون لديهم رغبة في ذلك. وكتبت موري "يصبح سلوك الأطفال أفضل بكثير عندما يصبح روتينا".

الخطوة الأولى هي جعل الطفل ينام في وقت محدد، ثم الحفاظ على هذا الروتين الذي سيخلق تناسقا في حياته. وتضيف "يحب الأطفال من جميع الأعمار المهدئات الصوتية والخلفية الإيقاعية التي تجعلهم يشعرون براحة أكبر".

جينا فيشر

استعرضت الممثلة جينا فيشر نصيحة حول كيفية جعل التسوق في المراكز التجارية الكبرى تجربة ممتعة للطفل، قائلة "عندما كنا نذهب إلى إيكيا، كنا نحصل على قهوة، ونترك الطفل في ركن الألعاب، ثم ننهي اليوم بشراء الآيس كريم. كان الأمر آمنا للغاية، إيكيا هي حقا ديزني لاند للأطفال بعمر 18 شهرا".

سارة ميشيل غيلار

تُعرف نجمة مسلسل "بافي قاتلة مصاصي الدماء" بتقشفها، وغالبا ما تتسوق عندما يكون هناك تخفيضات في الأسعار.

تحرص غيلار على أن تعلم أطفالها قيمة المال، وتقول في هذا السياق "كانت ابنتي مؤخرا تطلب مني كوبا من الحليب ولا تشربه. أخبرتها أنه في كل مرة تفعل ذلك، سآخذ ربع المال الموجود في حصالتها، لأن شخصا ما يجب أن يدفع ثمن هذا الحليب".

غيلار تحرص على أن تعلم أطفالها قيمة المال (مواقع التواصل)

بوسي فيليبس

الشجار بين الأطفال مزعج للغاية، وقد وجدت نجمة المسلسل الكوميدي "كوغار تاون" طريقة جيدة للتعامل معه "أنا أعتمد مبدأ التنافس بين الأشقاء. أقول مثلا إن كريكيت ستنهي القرنبيط أولا، فتردّ بيردي: أنا من سينهي أولا".

إلكا غراهام

عندما يتعلق الأمر بتشجيع الأطفال على تناول المزيد من الخضار، تؤكد السباحة الأولمبية الأسترالية إلكا غراهام أن السر يكمن في اختيار الكلمات المناسبة لإقناع الطفل بالأمر.

تقول غراهام "نتحدث إلى الأطفال عن الطعام الذي نتناوله في بعض الأحيان (رقائق البطاطس والشوكولاتة) والطعام اليومي. إنه أمر بسيط وهم يستوعبون ذلك، إنها طريقة ناجحة".

ميليسا مكارثي

من أجل أن تنام طفلتها في وقت مبكر، تحبّذ الممثلة الكوميدية ميليسا مكارثي العودة من النزهات في وقت مبكر وعدم قضاء الليلة في الخارج.