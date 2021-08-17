أثناء اللعبة، يبدي الطفل تركيزا كبيرا دون ملاحظة ذلك. وبشكل تدريجي، تتحسن قدرته على التركيز والانتباه لمهمة واحدة.

هل تلاحظين شرود ذهن طفلك وتشتت انتباهه بسبب الضوضاء؟ يواجه بعض الآباء صعوبة في تربية الطفل مثل ابتعاده عند التحدث إليه أو صعوبة التركيز في المدرسة.

تقول غالينا داتسينكو -في تقرير نشره موقع "آف بي ري" (fb.ru) الروسي- إن الأطفال بحاجة إلى تعلم التركيز كونه مهارة ضرورية لإنجاز المهام اليومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعملية التعلم.

كيف يتحسن تركيز طفلك؟

يستطيع البالغون تحسين انتباه الطفل من خلال اتخاذ جملة من التدابير المناسبة. لكن كيف نعرف ما إذا كان أطفالنا يعانون من انخفاض مستويات الاهتمام أو إذا كانت فترة انتباههم قصيرة جدًا؟

المسألة سهلة، إذ كل ما عليك فعله هو مراقبة الأطفال والبحث عن علامات محددة مثل سهولة تشتت انتباه الطفل ومواجهته صعوبة في التركيز، فضلا عن فقدان أغراضه في أغلب الأحيان ومواجهته مشاكل في التعلم والحفظ. بالتالي، تشير ملاحظة أيً من هذه العلامات إلى ضرورة العمل على مهارات التركيز لدى الطفل.

الأحجية أداة رائعة لتحسين التركيز واختيار نموذج اللغز المناسب يعتمد على عمر الطفل (غيتي)

الأحجية

تعتبر الأحجية أداة رائعة لتحسين التركيز، وينبغي أخذ بعض الأمور في الاعتبار عند اختيار نموذج اللغز المناسب. اعتمادا على عمر الطفل، قد تتكون الأحجية من جزء واحد أو أكثر ولها مستوى أعلى أو أقل من التعقيد. وبناء عليه، يمكن تقديم الدعم للطفل ومساعدته قليلاً، علما بأنه من الأفضل أن يتعلم حلها بمفرده.

استكمال الحروف الأبجدية تعلم التركيز وزيادة الانتباه (غيتي)

استكمال الأبجدية أو تسلسل الأرقام

في هذا الصدد، من الضروري متابعة الأرقام بالتسلسل الصحيح مثل:

1.2.3.4

أ. ب. ج. د





ألغاز التنافر

وتعد ألغاز التنافر طريقة ممتعة ورائعة لتحسين التركيز والنطق. للعب مع طفلك، اكتبيها على لوح صغير أو على أوراق. من ثم دعه يختار واحدة ليقرأها لك.

عند إنهاء الطفل المهمة، اطلبي منه إعادة قراءة الكلمات وبشكل أسرع هذه المرة وذلك لمعرفة ما إذا كان يستطيع القيام بذلك دون التأتأة. بمجرد إتقان الطفل ألغاز التنافر، اطلبي منه ابتكار طريقة خاصة به.

ألغاز التنافر ممتعة ورائعة لتحسين التركيز والنطق (غيتي)

ضد عقارب الساعة

اعتمادًا على عمر الطفل، يمكن أن يطلب منه إتمام أنشطة معينة في أقل من دقيقة واحدة مثل وضع الألعاب بعيدا وحل الألغاز الرياضية، ووضع الكتب في الحقيبة وغيرها من الأمور.

وفي البداية، ينبغي شرح اللعبة للطفل ومطالبته بإكمال المهمة قبل نفاد الوقت. والجدير بالذكر أن هذه الألعاب المحفزة تزيد من انتباه الطفل.





لعبة الذاكرة

تقوم على التقاط صورتين متشابهتين مع وضع واحدة أمام الطفل لمدة تتراوح بين 5-10 ثوانٍ، من ثم إزالتها. تتمثل مهمة الطفل هنا في تذكر الصور التي رآها عن طريق إغلاق عينيه لبضع ثوان ليتذكر الصورة ليشير بعد ذلك إلى الصورة المطلوبة.

مقارنة الطفل بين صورتين متطابقتين وإيجاد الفوارق التي تميزهما عن بعضهما تساعده على التركيز (غيتي)

تحديد الاختلافات

تقوم هذه اللعبة على مقارنة الأطفال بين صورتين متطابقتين بشكل قريب، وإيجاد الفوارق التي تميزهما عن بعضهما البعض. من أجل إضفاء طابع ديناميكي على اللعبة، يمكن ترتيب العناصر المختلفة أو ارتداء أزياء بطريقة معينة.

في المقابل، دعي طفلك يلقي نظرة فاحصة على كل شيء قبل إغلاق عينيه. بعد ذلك، قومي بتغيير ترتيب الأشياء أو أي شيء يتعلق بملابسك. بناء على ذلك، ينبغي للطفل الإشارة إلى التغييرات التي حدثت.





التركيز

وفي الختام، أشارت الكاتبة إلى أن هذه الألعاب تعتبر ممتعة وتساعد على تحسين تركيز الطفل في الوقت نفسه. وأثناء اللعبة، يبدي الطفل تركيزا كبيرا دون ملاحظة ذلك. وبشكل تدريجي، تتحسن قدرته على التركيز والانتباه لمهمة واحدة.