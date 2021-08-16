أربيل– تقضي الشابة العراقية تانيا رسول (38 عاما) يوميا عدّة ساعات في ممارسة هواية ركوب الخيل، وتطمح للمشاركة في المسابقات الدولية بعد أن أصبحت مدرّبة وفارسة متمرسة في هذا المجال، وتجيد جميع فنون هذه اللعبة التي تعدّ غريبة لفتاة مثلها بمدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.

بدأت مسيرة تانيا مع ركوب الخيل قبل 9 أعوام عندما كانت هاوية له فقط، إلا أنّها الآن أصبحت متمرّسة ومدرّبة تعلّم الأطفال ركوب الخيل أيضا وتحديدا الفتيات بالإضافة إلى قضائها ساعات طوالا لتطوير مهاراتها وقدراتها.

وتدعو تانيا الفتيات لتجاوز العقبات والتحديات بما فيها الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تُقيد حرية المرأة ولا سيما فيما يتعلق بممارسة هواياتها وتطوير قدراتها، وتؤكد ضرورة أن تتعلم جميع الفتيات ركوب الخيل، كونها تزيد من ثقة المرأة بنفسها واعتمادها على ذاتها.