يُفضل فرك مزيج البقدونس والليمون بحركات دائرية على الوجه وصولا إلى الرقبة، على ألا تتجاوز مدة وضعه 15 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء.

يمكنك تأخير تجاعيد شيخوخة الجلد والحفاظ على نضارة البشرة والتخلص من البقع الداكنة من خلال بعض الوصفات الطبيعية، ومن بين هذه الوصفات قناع البقدونس والليمون، حيث يعزز كلاهما إنتاج الكولاجين ويلعبان دور المرطب المضاد للتجاعيد.

ويقول الكاتب باتريك إف إن -في تقرير نشرته مجلة "سانتي بلوس" (santeplusmag) الفرنسية- إن استخدام قناع البقدونس والليمون مفيد للغاية في مقاومة فرط تصبغ الجلد ويُغني عن شراء الكريمات المضادة للتجاعيد أو مستحضرات التجميل باهظة الثمن.

يحتوي البقدونس على حمض الأسكوربيك وهو من المواد الأساسية لتجديد البشرة (بيكسابي)

فوائد البقدونس

يوفر البقدونس العديد من الفوائد للبشرة بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تعد عنصرا أساسيا في محاربة الشيخوخة المبكرة وهرم الخلايا، والتي ترتبط أساسا بنمط الحياة غير الصحي أو البشرة الرقيقة.

كما يحتوي البقدونس على حمض الأسكوربيك، وهو مركب عضوي يعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهما من المواد الأساسية اللازم لتجديد خلال البشرة. وبالإضافة إلى محاربة التجاعيد، يمكن للبقدونس منع ظهور الخطوط الدقيقة على الوجه.

ويساعد البقدونس على الحصول على بشرة ناعمة خالية من الشوائب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا وللفطريات، حيث يمنع ظهور حب الشباب والالتهابات الجلدية ويفتح المسام المسدودة التي تفرز الرؤوس السوداء.

الليمون مقشِّر رائع للبشرة وهو بمثابة مفتح طبيعي للتخفيف من العيوب والبقع الصبغية (بيكسيلز)

فوائد الليمون

نظرا لفوائده العديدة، غالبا ما يُستخدم الليمون ضمن تركيبة مستحضرات التجميل الكلاسيكية.

إضافة إلى أنه مقشر رائع للبشرة بفضل حموضته، يساعد الليمون على زيادة إنتاج الكولاجين، كما يعمل بمثابة مفتح طبيعي للتخفيف من العيوب والبقع الصبغية. ويساعد على شد المسام ومحاربة فرط إنتاج الزهم (دهن البشرة) الزائد.

ومع ذلك، من المهم مزجه مع مكون آخر لتجنب الأضرار على البشرة، ويفضل استخدام العسل بالنظر إلى خصائصه المضادة للتجاعيد وللبكتيريا.

يتم مزج الليمون مع مكون آخر كالعسل لفوائده المضادة للتجاعيد وللبكتيريا (غيتي)

كيفية تحضير قناع البقدونس والليمون

لتحضير القناع، تحتاجين إلى حفنة من أوراق البقدونس الطازجة وملعقتين صغيرتين من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي جميع المكونات في الخلاط واخلطيها للحصول على عجينة متجانسة.

كيفية استخدام القناع

بمجرد تحضير القناع، ضعيه على وجهك وكرري التجربة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.

ويُفضل فرك المنتج بحركات دائرية على الوجه وصولا إلى الرقبة، على ألا تتجاوز مدة وضعه 15 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء.