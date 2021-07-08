إذا كنت مثل أغلب الناس، فمن المحتمل أنك ستذرفُ بعض الدموع أثناء تقطيع البصل، وذلك لأنه ينتج مادة كيميائية مهيجة تسمى ثيالوكسيد البروبان بمجرد قصه، وذلك وفقا لجمعية الكيمياء الأميركية. وعندما يصل هذا المهيج إلى عينيك، فسيحفّز الغدد الدمعيّة على إفراز الدموع.

وفي تقريرها الذي نشره موقع "ليف سترونغ" LiveStrong الأميركي، قالت الكاتبة جايم أوسناتو إنه لا داعي لأن تذرفي الدموع كل مرة تقطعين فيها بصلة. بهذا الصدد، يشارك ريان دودج، رئيس الطهاة التنفيذي بمطعم "لايف كافي" بـ 7 طرق "إستراتيجية" ذكية لتجنب البكاء أثناء تقطيع البصل.

ويوضح دودج قائلا "الحساسية تجاه البصل تختلف من شخص لآخر". لذلك، عندما يتعلق الأمر بالتخلص من الدموع، فقد تعمل بعض الطرق بشكل أفضل من غيرها اعتمادا على مستوى حساسيتك.

الحساسية تجاه البصل تختلف من شخص لآخر (مواقع التواصل)

اشحذي سكّينك قال دودج "تعدّ هذه النصيحة مفيدة بشكل عام للطهي والسلامة". في المقابل، تقوم السكين الحادة بأكثر من مجرد التقطيع السلس والأكثر أمانا، حيث تساعد أيضا على التقليل من حجم الضرر الذي يلحق بخلايا البصل، مما يقلل من إطلاق المواد الكيميائية المهيّجة.

تخلّصي من الأبخرة باستخدام المروحة

وفقا لدودج، يُعد توجيه المروحة إلى البصل أحد أهم التوصيات للتقليل من الدموع. وعموما، يساهم ذلك في دفع المهيّج بالاتجاه الآخر، أي بعيدا عن عينيك. ورغم إمكانية نجاح تشغيل المروحة، فإن ذلك قد يؤدي أيضا إلى نتائج عكسية من خلال سحب المادة الكيميائية نحو وجهك وعينيك اعتمادا على وضعية جسدك. وللحصول على أفضل النتائج، يقترح دودج وضع مروحة بجوارك.

ارتدي نظارات واقية

ذكرت الكاتبة أنه للتوقف عن البكاء أثناء تقطيع البصل، لا بدّ من تغطية عينيك. في هذا الإطار، قال دودج "تعدّ النظارات الواقية فعالة" نظرا لأنها تمنع المواد الكيميائية الموجودة في البصل من الوصول إلى القنوات الدمعية. لذلك، تأكدي من أن النظارات الواقية مناسبة تماما لوجهك لإبقاء أبخرة البصل بعيدا عن عينيك.

بردي البصل مُسبقا

يقول دودج إنه في حال "كنت تريدين تجنب النظارات الواقية، قومي بتبريد البصل قبل تقطيعه" وجرّبي وضعه في الثلاجة قبل 30 دقيقة إلى ساعة من بداية عمليّة الطهي. ويضيف "لا تُطلق المادة الكيميائية الموجودة في البصل بسهولة عندما يكون باردا".

أزيلي الجذر

قال دودج "تتركّز قوة المادة الكيميائية بشكل أكبر في جذر البصل". وعن طريق إزالة الجذر (نهاية البصلة ذات الخيوط الصغيرة التي تشبه الشعر) يمكنك المساعدة على الحد من تعرضك للمهيج. وينصح بتوخي الحذر وتجنب تقطيع الجذر إلى نصفين خلال العملية.

تتركّز قوة المادة الكيميائية بشكل أكبر في جذر البصل (بيكسابي)

قلّلي من تعرضك للبصل المفروم

أوضحت الكاتبة أنه بمجرد تقطيع البصل إلى شرائح، ينبغي عليك قلب النصف الآخر المكشوف وتوجيهه لأسفل على لوح التقطيع. ومن الناحية النظرية، سيقلّل ذلك من عدد المهيّجات بالهواء. وبعد تقطيع النصف الأول، ضعيه جانبا في وعاء على الجانب الآخر من المطبخ. مرة أخرى، تتمثل الغاية في إبقاء المواد الكيميائية الموجودة بالبصل بعيدة قدر الإمكان عن عينيك.

هل يجب رشّ لوح التقطيع بالخل؟

يقول البعض إن رش قليل من الخل على لوح التقطيع يمكن أن يساعد على إبطاء التفاعل الكيميائي المسبب للدموع. ومن المفترض أن يُفسد الحمض الموجود في الخل الإنزيم الذي يؤدي إلى إنتاج المهيج. في المقابل، لا يُوصي دودج بذلك، حيث أورد قائلا "تجنّب ذلك ما لم تكن تبحث عن إضافة الخل للوصفة نظرا لأنه سيؤثر على طعم ولون البصل".