يمكن للآباء اتخاذ بعض الإجراءات لضمان عدم تمكن الأطفال من إجراء عمليات الشراء غير المصرح بها من خلال متاجر التطبيقات أو مشغل الألعاب أو ألعاب الفيديو.

لم تدرك تريش غيلبرت مقدار الأموال التي ينفقها طفلاها على السلع الرقمية في لعبة "فورتنايت" (Fortnite) أثناء الوباء حتى راجعت بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بها من العام الماضي (2020) لتحضير الضرائب، لتتفاجأ ببلوغ إجمالي الإنفاق 955 دولارا في عام 2020.

وفي تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية، نقلت الكاتبة جولي جوغان قصة السيدة غيلبرت التي قالت إنها لم تعد هي وزوجها يهتمان بمراقبة إنفاق طفليهما على الألعاب في خضم الفوضى التي سببها انتشار الوباء، ولم يقوما بتفعيل عناصر التحكم على ألعاب "بلايستيشن 4" (PlayStation 4) الخاصة بهما والتي كانت ستمنع الرسوم غير المعتمدة، وكان ابناهما (10 و12 عاما) يستعملان بطاقة ائتمان والديهما لشراء "في-باكس" (V-Bucks)، وهي عملة "فورتنايت" المستخدمة لشراء عناصر في اللعبة.

وفي الحقيقة، لم يدرك الطفلان ما فعلاه وكانا يعتقدان أنهما أنفقا ما بين 200 دولار و300 دولار على الألعاب، وقالت السيدة غيلبرت إنهما قاما بتغيير إعدادات الحساب إلى "طلب كلمة المرور عند الدفع" لتجنب حصول ذلك مرة أخرى.

وكان الطفلان ينفقان بالفعل الكثير من الأموال على السلع الرقمية قبل الوباء، ولكن مع كل الوقت الإضافي الذي يقضيه الأطفال على الأجهزة في المنزل أثناء الإغلاق، زادت هذه المبالغ بالدولار، وبلغ إجمالي المشتريات داخل الألعاب على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب حوالي 100 مليار دولار على مستوى العالم خلال العام الماضي (2020)، بزيادة بلغت حوالي 18% مقارنة بعام 2019، وذلك وفقا لمايكل باتشتر المدير الإداري لأبحاث الأسهم في "ودبوش سيكيوريتي" (Wedbush Securities).

والعديد من الآباء اكتشفوا أن أطفالهم قد تكبدوا رسوما ضخمة مقابل "روبكس" (Robux)، وهي العملة الرسمية داخل لعبة "روبلوكس" (Roblox)، ومن جانبها، قالت آنيا ساري إنها اكتشفت أن ابنها البالغ من العمر 8 أعوام قد أنفق أموالا في اللعبة أكثر مما كانت تعتقد عندما سألت معد الضرائب الخاص بها عن جميع رسوم "روبلوكس"، وقالت السيدة ساري إن ابنها يطلب منها الإذن دائما وأنها توافق على الرسوم دون أن تدرك مقدار المبلغ المستحق الذي يبلغ تقريبا آلاف الدولارات.

العديد من الآباء اكتشفوا أن أطفالهم قد تكبدوا رسوما ضخمة مقابل "روبكس" (شترستوك)

ما يمكنك فعله

عندما تحدثت مع العديد من الآباء، قالت الكاتبة إن أغلبهم يتصارعون بين شعورهم بتأنيب الضمير والخزي بسبب تخفيف قيود اللعب والرقابة أثناء الوباء، ويتساءلون عن كيفية الحد من الإنفاق.

سوف ينخفض إنفاق البعض بشكل طبيعي، ولعل ذلك ما أكدته السيدة غيلبرت التي قالت إنها لاحظت تباطؤا في الإنفاق في مارس/آذار الماضي بعد أن عاد ابناها إلى المدرسة واستأنفا ممارسة الرياضة. ومن جهته، قال باتشتر إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الإنفاق داخل اللعبة ويعود إلى المستويات السنوية السابقة للوباء بحوالي 7% إلى 10%.

ويمكن للآباء اتخاذ بعض الإجراءات لضمان عدم تمكن الأطفال من إجراء عمليات الشراء غير المصرح بها من خلال متاجر التطبيقات أو مشغل الألعاب أو ألعاب الفيديو.

متجر تطبيقات آبل

لمنع الأطفال من إجراء عمليات شراء غير مصرح بها في الألعاب التي تتم من خلال متجر تطبيقات "آبل" (apple)، يمكن للوالدين إنشاء رمز مرور من خلال إعداد "وقت الشاشة" للعائلة على "آيفون" (iPhone) أو "آيباد" (iPad) أو "آيبود تاتش" (iPod Touch)، وإذا كان لدى الأطفال أجهزتهم الخاصة، فيمكنك تفعيل إعداد "مشاركة العائلة" ثم تفعيل إعداد "اسأل قبل الدفع".

بهذه الطريقة، ستتلقى إشعارا في كل مرة يريد فيها طفلك شراء لعبة جديدة أو إجراء عملية شراء داخل اللعبة؛ وما عليك سوى النقر على "رفض" أو "موافقة"، ويمكنك أيضا اختيار عدم السماح بعمليات الشراء داخل التطبيق على الإطلاق، من خلال إعدادات مدة استخدام الجهاز على جهازك أو على جهاز طفلك.

يمكن للوالدين إنشاء رمز مرور من خلال إعدادات تطبيقات آبل (بيكسلز)

تطبيقات غوغل

تطلب التطبيقات والألعاب الموجودة في قسم العائلة على متجر التطبيقات "غوغل بلاي" (Google Play) المصادقة تلقائيا قبل أن تتمكن من إجراء عمليات الشراء، وفي الألعاب والتطبيقات التي توجد خارج قسم العائلة يمكن للوالدين تفعيل آلية المصادقة، وإذا كنت تستخدم حساب "غوغل" (Google) الخاص بك على أكثر من جهاز أو كنت تستخدم حسابات متعددة على جهاز واحد فأنت بحاجة إلى تفعيل آلية المصادقة على كل جهاز أو حساب.

ويمكنك أيضا استخدام تطبيق "فاميلي لينك" (Family Link) التابع لغوغل لإدارة مشتريات الأطفال داخل التطبيقات على أجهزة "كروم بوك" (Chromebook) وبعض أجهزة "أندرويد" (Android)، ويعمل التطبيق أيضا على نظام التشغيل "آي أو إس" (iOS).

متجر مايكروسوفت

إذا كان طفلك يلعب على جهاز "ويندوز 10" (Windows 10) أو وحدة "إكس بوكس" (Xbox)، فيمكنك إنشاء حساب عائلي ومطالبة الأطفال بالحصول على موافقتك على أي شيء يرغبون في شرائه من متجر "مايكروسوفت" (Microsoft)، ويمكنك أيضا وضع إعداد مخصص للحد من عمليات الشراء.

إكس بوكس

يمكن للوالدين إدارة الإنفاق داخل اللعبة من خلال الإعدادات العائلية على وحدات "إكس بوكس"، وتحتوي "إكس بوكس" أيضا على تطبيق الإعدادات العائلية الذي يسمح للآباء بالتحكم في جميع أنشطة ألعاب أطفالهم من هواتفهم، وإذا قمت بتفعيل إعداد "اسأل قبل الدفع" ستتلقى إشعارا في التطبيق عندما يحاول الأطفال إجراء عملية شراء داخل التطبيق ولا توجد أموال كافية في حساباتهم. بعد ذلك، يمكن للوالدين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون إضافة المزيد من الأموال.

نينتندو

لا تسمح شركة "نينتندو" (Nintendo) لألعاب الفيديو بتخزين معلومات الدفع على حسابات أي شخص يقل عمره عن 18 عاما، ويحتوي نظام "نينتندو سويتش" (Nintendo Switch) على تطبيق للرقابة الأبوية يسمح للعائلات بالتحكم في الإنفاق، ويمكن للوالدين أيضا تقييد عمليات الشراء من خلال إنشاء مجموعة عائلية لحساب "نينتندو".

شركة نينتندو لا تسمح لألعاب الفيديو بتخزين معلومات الدفع على حسابات أي شخص يقل عمره عن 18 عاما (رويترز)

بلاي ستيشن

لإعداد أدوات الرقابة الأبوية على "بلاي ستيشن 4" أو "بلاي ستيشن 5″، ستحتاج إلى حساب "بلاي ستيشن نيتورك" الخاص بك، بالإضافة إلى حساب كل طفل، وبمجرد إنشاء هذه الحسابات، يمكنك وضع حدود للإنفاق الشهري لحساب كل طفل، وبالنسبة للعائلات التي لديها نسخة "بلاي ستيشن 3" القديمة، يمكن لنفس الإعدادات تقييد الإنفاق، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تتبع طريقة السيدة غيلبرت وتعتمد إدخال كلمة مرور عند الدفع.

روبلوكس

إذا تم تسجيل دخول طفلك إلى ألعاب "روبلوكس" عبر متصفح الويب بدلا من التطبيقات، فإن الإنفاق يختلف، فلا يخزن الموقع معلومات بطاقتك الائتمانية، لذلك يتعين عليك إدخالها في كل مرة تشتري فيها عملة "روبكس"، وتستخدم الشركة نظام التحقق من بطاقة الائتمان، لذلك قد تدفع مبلغا صغيرا (يمكنك استرجاعه فيما بعد) لتأكيد أنك المستخدم المصرح له باستخدام البطاقة.

فورتنايت

يمكن للوالدين إنشاء رقم تعريف شخصي مكون من 6 أرقام على موقع "إيبيك غايمز" (Epic Games) على الويب، ويجب إدخاله قبل إجراء عمليات الشراء في متجر "إيبيك غايمز"، ويمكن إنشاء رقم التعريف الشخصي من خلال إعدادات الرقابة الأبوية، وإذا كان الأطفال يلعبون "روبلكس" أو "فورتنايت" في أي مكان باستثناء موقع الويب، فإن عناصر التحكم في الدفع تعتمد على متجر التطبيقات أو إعدادات وحدة التحكم في الألعاب.