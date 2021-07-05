دون مساحيق غسيل.. نصائح للتخلص من البقع العنيدة على الملابس

بقع الزيوت والشحوم تعني للكثيرين انتهاء صلاحية الملابس التي انسكبت عليها، لكن هناك حلولا عملية دائما

أحد أكثر الأمور المزعجة التي قد تفسد عليك أناقتك بل ويومك كاملا، عندما تنسكب قطرات القهوة أو تتطاير بقع الزيت فتترك أثرا لافتا على ملابسك. والأمر الأكثر إزعاجا عند إدراك أن هذه البقعة قد أفسدت الملابس للأبد.

لكن الخبر السار هو أن معظم البقع العنيدة التي قد تترك أثرا دائما على الملابس، يمكن علاجها بشكل تام… وإليك مجموعة من النصائح للتخلص من آثار البقع الصعبة.

بقع القهوة

انسكاب بعض قطرات القهوة أو حتى الكوب كاملا، حدث محبط يدركه جيدا عشاق هذا المشروب، ولا سيما أن بقعة القهوة عنيدة إلى حد كبير وليس من السهل التخلص من آثارها على الملابس القطنية.

لكن يمكن التخلص من هذه البقع البنية من خلال الخطوات التالية:

مسح أكبر قدر من القهوة على الفور.

ثم اخلطي الماء الدافئ وصابون الأطباق السائل والخل الأبيض.

استخدمي قطعة قماش بيضاء نظيفة لمسح البقعة بالمحلول.

إذا كانت البقعة قديمة إلى حد ما، فاستخدمي القليل من الماء الدافئ لتليين القهوة الجافة أولا.

اغسلي البقعة في أسرع وقت ممكن (شترستوك)

بقع الزيت والشحوم

بقع الزيوت والشحوم تعني للكثيرين انتهاء صلاحية الملابس التي انسكبت عليها، لكن الحل في إزالتها هو امتصاص أكبر قدر ممكن من الشحوم باستخدام مسحوق، مثل صودا الخبز (بيكنغ صودا) أو بودرة الأطفال أو نشا الذرة.

بقع طلاء الحوائط

يحتاج التخلص من بقع الدهان على الملابس إلى التصرف بسرعة، إذ بمجرد أن يجف الطلاء المائي، لا يمكن إزالته.

ولإزالة بقع الدهان عليك بغسلها ببساطة تحت الماء الدافئ، ثم اغسليها كالمعتاد. وبالنسبة للورنيش والدهانات ذات الأساس الزيتي، امسحي البقعة باستخدام مخفف الطلاء أو زيت التربنتين، ثم اشطفيها وعالجيها بمزيل للبقع وبعد ذلك اغسليها بالطريقة التقليدية.

معظم البقع العنيدة قد تترك أثرا دائما على الملابس ولكن يمكن علاجها (شترستوك)

بقع الحبر

سواء كتب طفلك بالخطأ على ملابسك أو تسرب حبر القلم في جيبك، فلدينا بعض الخيارات الفعالة لتنظيف تلك البقعة.

ضعي معجون أسنان أبيض عاديا على علامة القلم، ثم افركي القماش لإزالة البقعة.

نصائح وإرشادات لإزالة البقع

بغض النظر عن نوع البقعة التي تحاولين إزالتها، يوصي الخبراء بما يلي: