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دون مساحيق غسيل.. نصائح للتخلص من البقع العنيدة على الملابس

بقع الزيوت والشحوم تعني للكثيرين انتهاء صلاحية الملابس التي انسكبت عليها، لكن هناك حلولا عملية دائما

أسهل طريقة لإزالة البقع هي معالجتها في أسرع وقت ممكن (شترستوك)
أسهل طريقة لإزالة البقع هي معالجتها في أسرع وقت ممكن (شترستوك)
أمل محمد
5/7/2021

أحد أكثر الأمور المزعجة التي قد تفسد عليك أناقتك بل ويومك كاملا، عندما تنسكب قطرات القهوة أو تتطاير بقع الزيت فتترك أثرا لافتا على ملابسك. والأمر الأكثر إزعاجا عند إدراك أن هذه البقعة قد أفسدت الملابس للأبد.

لكن الخبر السار هو أن معظم البقع العنيدة التي قد تترك أثرا دائما على الملابس، يمكن علاجها بشكل تام… وإليك مجموعة من النصائح للتخلص من آثار البقع الصعبة.

بقع القهوة

انسكاب بعض قطرات القهوة أو حتى الكوب كاملا، حدث محبط يدركه جيدا عشاق هذا المشروب، ولا سيما أن بقعة القهوة عنيدة إلى حد كبير وليس من السهل التخلص من آثارها على الملابس القطنية.

لكن يمكن التخلص من هذه البقع البنية من خلال الخطوات التالية:

  • مسح أكبر قدر من القهوة على الفور.
  • ثم اخلطي الماء الدافئ وصابون الأطباق السائل والخل الأبيض.
  • استخدمي قطعة قماش بيضاء نظيفة لمسح البقعة بالمحلول.
  • إذا كانت البقعة قديمة إلى حد ما، فاستخدمي القليل من الماء الدافئ لتليين القهوة الجافة أولا.
اغسلي البقعة في أسرع وقت ممكن (شترستوك)

بقع الزيت والشحوم

بقع الزيوت والشحوم تعني للكثيرين انتهاء صلاحية الملابس التي انسكبت عليها، لكن الحل في إزالتها هو امتصاص أكبر قدر ممكن من الشحوم باستخدام مسحوق، مثل صودا الخبز (بيكنغ صودا) أو بودرة الأطفال أو نشا الذرة.

بقع طلاء الحوائط

يحتاج التخلص من بقع الدهان على الملابس إلى التصرف بسرعة، إذ بمجرد أن يجف الطلاء المائي، لا يمكن إزالته.

ولإزالة بقع الدهان عليك بغسلها ببساطة تحت الماء الدافئ، ثم اغسليها كالمعتاد. وبالنسبة للورنيش والدهانات ذات الأساس الزيتي، امسحي البقعة باستخدام مخفف الطلاء أو زيت التربنتين، ثم اشطفيها وعالجيها بمزيل للبقع وبعد ذلك اغسليها بالطريقة التقليدية.

معظم البقع العنيدة قد تترك أثرا دائما على الملابس ولكن يمكن علاجها (شترستوك)

بقع الحبر

سواء كتب طفلك بالخطأ على ملابسك أو تسرب حبر القلم في جيبك، فلدينا بعض الخيارات الفعالة لتنظيف تلك البقعة.

ضعي معجون أسنان أبيض عاديا على علامة القلم، ثم افركي القماش لإزالة البقعة.

نصائح وإرشادات لإزالة البقع

بغض النظر عن نوع البقعة التي تحاولين إزالتها، يوصي الخبراء بما يلي:

  • السرعة، أسهل طريقة لإزالة البقع هي معالجتها في أسرع وقت ممكن، حتى أكثر مزيلات البقع قوة ستواجه صعوبة في إزالة البقع التي تُركت لتجف قبل معالجتها.
  • ربّتي ولا تفركي بقوة، لأن الفرك يمكن أن يسهم في انتشار البقعة بألياف النسيج وتصبح إزالتها أكثر صعوبة.
  • استخدمي الماء البارد، لأنه من غير المرجح أن يترك أثرا على القماش، بينما الماء الساخن يمكن أن يثبّت بقع البروتين مثل الحليب أو البيض.
  • لا تدعي البقع تجف، أبقي البقعة بعيدًا عن الحرارة المباشرة، بما في ذلك المصابيح، ولا تضعي الملابس الملطخة في المجفف أبدًا، وستعمل الحرارة على تثبيت البقعة.
  • تحققي من الملصقات الإرشادية على الملابس قبل محاولات إزالة البقع، فبعض الأقمشة قد تتطلب التنظيف الجاف فقط.
  • إذا كنت تحاولين إزالة بقعة من السجادة، فقومي بإجراء اختبار على منطقة صغيرة غير ظاهرة أولاً.
  • لا تيأسي، قد تضطرين إلى تكرار العلاجات عدة مرات أو حتى تجربة علاجات مختلفة ولكن لا تستسلمي، حتى البقع القديمة تم القضاء عليها بالتكرار.
المصدر : مواقع إلكترونية

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