لماذا تحتاج الإناث إلى حب أمهاتهن؟.. إليك 9 أسباب

تحب الأم ابنتها على طبيعتها، وتتعلم البنت من ذلك أنه لا حرج في التصرف على طبيعتها مهما كان الأمر.

للأم مكانة خاصة في قلوبنا جميعا، لكن العلاقة التي تربط الأم بابنتها تتسم بخصوصية لا يمكن إنكارها.

وفي تقرير نشره موقع "أويرنس أكت" (Awareness Act) الأميركي، سلط الكاتب جيرالد سنكلير الضوء على بعض الأسباب التي تفسر حاجة الفتيات لحب أمهاتهن غير المشروط.

1. التفهم التام دون الحاجة للكلمات

عندما تمر الفتاة بأيام عصيبة، فقد تجد أن أمها تتمتع بالقدرة على فهم مشاعرها ومعرفة ما تفكر به دون الحاجة إلى أي تفسير. إن حب الأمهات قوي لدرجة تمكّنهن من معرفتنا عن قرب وفهم ما نفكر فيه دون الحاجة إلى كلمات.

حب الأم لابنتها يشعرها براحة كبيرة فهي على استعداد دائم لاحتضانها وطمأنتها (شترستوك)

2. طمأنينة لا حدود لها

إن الحب الذي تقدمه الأم لابنتها من شأنه أن يشعرها براحة كبيرة، فهي على استعداد دائم لاحتضانها وطمأنتها بأنها لن تتركها. وتعد الأم الشخص الوحيد الذي يمكن للفتاة اللجوء له دون الحاجة للسؤال.

3. تعلم كيفية التعاطف مع الآخرين

إن حب الأم لأطفالها درس في الاهتمام بالآخرين، وهو الذي يساعدك على إدراك الطرق الصحيحة لمساندة من حولك، ومتى ينبغي عليك التراجع والنأي بنفسك اعتمادا على سير الأمور، بالإضافة إلى العديد من الدروس الأخرى التي تنطوي على الحب الصحي الحقيقي.

4. درس في الإنصات

وحدها الأم من تنصت لأطفالها عندما يرفض كل من حولهم الاستماع إلى ما يريدون قوله. ومن خلال أفعالها التي يحركها الحب، تعلّم الأم أطفالها فعل نفس الشيء مع الآخرين.

5. درس في تقبل الآخرين

حب الأم شامل وغير مشروط، فهي تتقبّلك على طبيعتك دون محاولة تغييرك. ومن خلال الاقتداء بأفعالها تتعلم تقبل الآخرين وعدم الحكم عليهم.

حب الأم وحكمتها يقدمان الكثير من الدروس الحياتية دون أن ندرك ذلك (شترستوك)

6. التقدم في حياتك بفضل توجيهاتها

إن حب الأم وحكمتها يقدم الكثير من الدروس الحياتية دون أن ندرك ذلك. وبالنظر إلى الماضي، قد يجد الكثيرون أنهم قد أحرزوا قدرا كبيرا من التقدم في مساراتهم الخاصة من خلال الاستماع إلى أمهاتهم سواء أدركوا ذلك أم لا. وتمر الأم بمصاعب شتى تكسبها قوة كبيرة، ولا تريد لابنتها أن ترتكب نفس أخطائها السابقة.

7. درس في حب الذات

تحب الأم ابنتها على طبيعتها، وتتعلم البنت من ذلك أنه لا حرج في التصرف على طبيعتها مهما كان الأمر، وأنها تستطيع فعل ذلك بثقة دون أن تتخلى عنها، حتى لو فعل الجميع ذلك.

يتمثل هدف الأم في جعلكِ شخصا أفضل، وهذا أمر لا يمكنك أن تلوميها عليه (شترستوك)

8. معرفة متى تتصرفين بصرامة ومتى تكونين متساهلة

قد تتصرف الأم بحزم وصرامة في المواقف التي تقتضي ذلك. ومن خلال ذلك نتعلم كيفية مواجهة مختلف المواقف التي كنا نعجز عن التعامل معها في السابق. ويتمثل هدف الأم في جعلكِ شخصا أفضل، وهذا أمر لا يمكنك أن تلوميها عليه.

9. مساعدتك في وقت الحاجة

إن حب الأم هو ما يدفعها إلى الإسراع في إعطاء أطفالها كل ما نسوه قبل الخروج، وهو أيضا ما يكسبها القدرة على الإحساس بأوقات حاجة أطفالها لها.