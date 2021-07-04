أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في خطاب بمناسبة ذكرى 30 يونيو/حزيران، التكفل بعلاج حالات مرضى ضمور العضلات في عمر 6 شهور على نفقة الدولة، بتكلفة علاج 3 ملايين دولار لكل حالة.

كانت البداية مع حملة إنقاذ رشيد ذي العام و8 أشهر، الذي تحاول أمه أن تسابق الوقت في البحث عن تكلفة حقنة تضمن له الاستمرار في الحركة بقية حياته، بعد اكتشافها إصابته بمرض ضمور العضلات (SMA) والذي يصاب به واحد من بين مليون طفل، فيمنع عن الحركة والوقوف على القدمين لبقية العمر.

وخلال أسبوعين، نجحت حملة تم تدشينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جمع المبلغ المطلوب المقدر بـ 35 مليون جنيه (2.1 مليون دولار)، ثمن الحقنة التي سيتم استيرادها من الخارج، لفائدة رشيد الذي يجب أن يتلقاها قبل بلوغ عامه الثاني.

بالتزامن مع حملة رشيد، ظهرت عدة حالات أخرى من أطفال مرضى ضمور العضلات، وبدأ الأمل يداعب خيال أهالي أطفال آخرين كانوا قد فقدوا الأمل تماما، بسبب التكلفة العالية، واقتراب عداد العمر من بلوغ سن عدم جدوى العلاج.

فظهرت الحملة الثانية لإنقاذ الطفلة ليال التي بقى على إتمامها عامين 7 أسابيع، وكل ما تتمناه أن يشترك 140 ألف متبرع بالحملة بقيمة 250 جنيها (16دولارا) لكل تبرع، فيتم إنقاذ الطفلة من مصيرها المحتوم بعدم القدرة على الحركة للأبد.

ما مرض ضمور العضلات؟

يعد من الاضطرابات الجينية الوراثية غير الالتهابية، ويتسبب في ضعف العضلات وفقدان النسيج العضلي الذي يسوء مع الوقت وقد يصيب عضلة واحدة أو مجموعة عضلات أو الجسم كله، دون أن يؤثر على الأعصاب أو الجهاز العصبي، وله أكثر من 30 نوعا، أهمها الذي يصيب عضلة الحوض، ثم يبدأ في الانتقال لجميع عضلات الجسم.

أغلب الحالات يتم اكتشافها في مرحلة الطفولة المبكرة، ويمكن اكتشافه من خلال فحص جيني أثناء الحمل إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض، أو فحص مبكر أول الولادة لإنزيمات الرئة والكلى، وفحص "دي إن إيه" (DNA).

السيسي يتدخل

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في خطاب بمناسبة ذكرى 30 يونيو/حزيران، التكفل بعلاج حالات مرضى ضمور العضلات في عمر 6 شهور على نفقة الدولة، بتكلفة علاج 3 ملايين دولار لكل حالة، وهو ما يجعل الدواء يصنف بأنه الأغلى في العالم، وذلك في خطوة أولية تشمل الكشف على كافة المواليد، وإجراء فحوصات أولية لاكتشاف المرض في مراحل مبكرة من الولادة، حتى ما قبل عمر سنتين، في مرحلة أولية. ثم البدء في التكفل بعلاج كافة الأعمار بحسب العلاجات المتاحة.

الخطوة التي أعلن عنها الرئيس ثمّنها أهالي المرضى بشكل كبير، واعتبروها إنقاذا لآلاف الأسر التي يعاني أبناؤها من المرض الصامت الذي لا يشعر به أحد قبل عمر 6 أشهر، وهو ما يجعلهم في سباق مع الوقت لأجل اللحاق بالمهلة المقررة بـ 24 شهرا، وجمع المبلغ الضخم اللازم للعلاج.

ريان مصباح، حالة واحدة كانت قد خضعت، في مارس/آذار الماضي، للعلاج الأغلى عالميا، في سحب تجريه الشركة المنتجة سنويا على كل أطفال مرضى ضمور العضلات ممن لم يتموا العامين في جميع أنحاء العالم، لاختيار طفل لحقنه بالدواء بعد إجراء الفحوصات التي تؤكد توافقه مع العلاج.

وكانت طبيبة ريان قد تقدمت بحالته لاختبارات الشركة، وفاز الطفل بالجرعة قبل أيام من عيد ميلاده الثاني، وبالفعل أرسلت الشركة المنتجة الجرعة المحددة، وتم حقنه بها في مستشفى جامعة عين شمس، وهو يخضع لجلسات العلاج الطبيعي حاليا، حتى يأتي العلاج ثماره خلال فترة تتراوح بين 6-12 شهرا.

وبعد تعهد الرئيس بالتكفل بحالات الأطفال أقل من عامين، يأمل أهالي الأطفال الأكبر سنا المصابين بمرض ضمور العضلات التكفل بهم أيضا، وتوفير العلاج المناسب على نفقة الدولة.

وتحصي المحاكم 35 دعوى قضائية لصرف عقار "سبينرازا" (Spinraza) على نفقة الدولة لمرضى ضمور العضلات، وقد حصل أعضاء جمعية ضمور العضلات على 20 حكما قضائيا بأحقيتهم في العلاج على نفقة الدولة.

تقول والدة الطفلة تالا محمد (4 سنوات) إن بقية الأطفال لا ذنب لهم في عدم حصولهم على العلاج، وإن أغلب الحالات لا يتم تشخيصها مبكرا، وإن طرق التشخيص الحديثة لم تتوفر لمئات الحالات التي صارت في العشرينات من عمرها، ولم يتم تشخيصها مبكرا.