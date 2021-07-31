قد لا تعرفها الأمهات.. مهارات يجب أن يتقنها طفلك قبل الالتحاق بالمدرسة

لا تقتصر فائدة تقديم الفنون للأطفال على المتعة البصرية فقط، وتنمية مساحات التذوق الفني لديها، لكنها تتخطَّى ذلك إلى فوائد أخرى.. من هنا نستعرض لك كيف تعلم طفلك قراءة اللوحات الفنية.
يعد التقليد أولى خطوات اكتساب المهارات الحياتية، لذلك إذا لم يستطع طفلك تقليد الكبار أو الأقران وتجاهلهم، فإن ذلك يشير إلى مشكلة ما في التواصل يجب الانتباه إليها
قبل عقود قليلة لم يكن تسجيل الأبناء في رياض الأطفال أمرا مثيرا للقلق، لكن في السنوات الأخيرة أصبح حدثا مهما في حياة الأسرة، خاصة إذا كان الابن الأكبر، وزاد من قلق الأهل وضع العديد من المدارس شروطا معقدة من أجل قبول الأطفال في الحضانة.
ينبغي أن تدرك الأمهات أن ما يحتاجه الطفل في مرحلة رياض الأطفال هو الجاهزية وليس قائمة متطلبات محددة، أي أن إدارات المدارس ترغب فقط في التأكد من جاهزيته للتعلم وليس حجم المعرفة لديه. لكن بحلول سن الخامسة، يمكن لمعظم الأطفال القيام بأشياء مثل:
ومن المحتمل أن يكون الأطفال الذين كانوا في مرحلة ما قبل المدرسة أو ما قبل الروضة قد مارسوا هذه المهارات.
ينبغي على الطفل في مرحلة رياض الأطفال أن يتمكن من التعبير عن احتياجاته أمام شخص بالغ لا يعرفه جيدا وتكون كلماته مفهومة إلى حد كبير، وأن يكون قادرا على اتباع التوجيهات المركبة، وعلى سبيل المثال، "ابحث عن القلم الرصاص وضعه على المكتب".
وتوصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بفحص الأطفال لمعرفة التطور العام لهم باستخدام أدوات معيارية ومصدقة عند بلوغ 9 و18 و30 شهرا، وللتوحد في 18 و24 شهرا أو عندما يكون أحد الوالدين أو الطبيب المتابع للطفل قلقا.
تقدم الطريقة التي يلعب بها طفلك ويتعلم ويتحدث ويتصرف ويتحرك أدلة مهمة حول نموه وقدرته على اكتساب المهارات.
توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بمتابعة وفحص مهارات الأطفال الاجتماعية في سن الخامسة، إذا لم يمتلك طفلك واحدة أو اثنتين من المهارات التالية فهذا لا يعني أن هناك مشكلة ما، لكن إذا كان لديه عدة مشكلات في التواصل، فيجب حينها مراجعة الطبيب.
ما يفعله معظم الأطفال في هذا العمر:
في سن الخامسة يجب أن يتحدث طفلك بشكل واضح جدا بحيث يفهمه البالغون الغرباء، ذلك لأن الغرباء لن يعرفوا على سبيل المثال ماذا يعني "مو" إن كان يقصد بها الماء، وهنا يجب الإشارة إلى ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية منذ بداية تعليم الطفل النطق لرفع المهارات اللغوية لديه.
في مرحلة رياض الأطفال، يجب أن يعرف طفلك مجموعة معلومات شخصية عن نفسه وأسرته (اسمي… وعمري 5 سنوات، اسم أبي… واسم أم… وعنواني.. ورقم هاتف أبي/أمي…).
ينبغي على الأم تعليم الطفل هذه المعلومات بوسائل تعليمية طريفة حتى يتمكن الطفل من حفظها.
إذا كان طفلك يواجه مشكلة في المهارات السابقة، عليك المحاولة معه تدريجيا في كل نشاط على حدة ولفترة مناسبة، وإذا عجز الطفل تماما عن القيام بتلك الأنشطة، فعليك مراجعة الطبيب لتوجيهك إلى خطة العلاج المناسبة، علما بأن كثيرا من الأطفال يحرزون تقدما في المهارات التعليمية والحياتية، بمن فيهم الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة.