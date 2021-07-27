يمارسن التأمل ويأخذن الوقت الكافي للتنفس المصحوب بتدليك خاص، كما يعتقد أيضا أن الحصول على قسط كاف من النوم يساهم في احتفاظهن بمظهر أصغر سنا وأكثر جمالا

يتشكل نمط حياة المرأة الهندية في سن مبكرة، حيث إن لديها طريقة خاصة للحفاظ على جمالها الطبيعي وصحتها تعلمتها منذ الطفولة، وذلك من خلال تناول الأطعمة العضوية وتبني المعتقدات الإيجابية، ومعرفتها حول الجمال الطبيعي وما يساعد على إبراز أفضل ما في الجسم لتبدو أكثر شبابا في أي عمر.

وأرجع تقرير نشرته صحيفة "برايت سايد" (Bright Side) الأميركية سر محافظة نساء الهند على جمالهن لفترة طويلة بعد عمر الشباب لعدة أسباب تمكنهن من الحفاظ على جمالهن وتتلخص في النقاط السبع التالية:

نساء الهند يستخدمن المواد الطبيعية للحفاظ على جمالهن وشعرهن (شترستوك)

1. يحافظن على جمالهن الطبيعي

يؤمن الشعب الهندي بأن المرأة جميلة كما هي بشكلها الطبيعي، لذلك تبتعد النساء عن أي محسنات صناعية، خاصة أي جراحة تجميلية أو تدخل طبي.

2. يستخدمن المكونات الطبيعية

للعناية بالبشرة تستخدم نساء الهند اثنين من المكونات العضوية الرئيسية هما الكركم والورد، ومن المعروف أن الكركم مضاد للالتهابات، ويقال إنه مفيد للجهاز الهضمي وصحة الجلد، أما الورد فله تأثير مهدئ ويمكن استخدامه في كريمات العناية باليدين والقدمين المصنوعة في المنزل.

3. يصنعن مواد التجميل بأنفسهن

لا تحب النساء في الهند استخدام مواد التجميل كثيرا، ومع ذلك فإنهن أحيانا يصنعن مواد التجميل بأنفسهن من مواد عضوية، بحيث تكون لطيفة على الجلد وذات رائحة طبيعية.

وقد اعتادت النساء على صنع الكحل الخاص بهن في المنزل عن طريق غمس كرة قطنية في السمن وإشعالها، فينتج عنه اللهب، ثم يقمن بتغطية اللهب بقصدير معدني، مما يتسبب في تشكل السخام، ويستخدمن ذلك السخام كحلا لأعينهن.

نساء الهند يصنعن مواد التجميل بأنفسهن من مواد عضوية لتكون لطيفة على الجلد وذات رائحة طبيعية (شترستوك)

4. يقضين وقتا طويلا خارج البيت

إن قضاء الوقت تحت أشعة الشمس أمر ممتع في الأغلب، خاصة إذا كان في أماكن خضراء جميلة، كما أنه يساعد البشرة على امتصاص أشعة الشمس، مما يمنحها نضارة طبيعية، وتعتقد النساء الهنديات أنه أفضل من البقاء داخل المباني والبيوت.

5. يؤمن بأن الجمال يبدأ من الداخل

كما تؤمن النساء في الهند بأن العقل والجسد مرتبطان بقوة، إذ إن استرخاء العقل وخلوه من الإجهاد ينعكسان على الجسم بشكل إيجابي ويساعدان في تشكيل عادات طبيعية لتعزيز الصحة الجيدة والوقاية من الأمراض وعلاجها.

ولذلك، فإنهن يمارسن التأمل ويأخذن الوقت الكافي للتنفس المصحوب بتدليك خاص، كما يعتقد أيضا أن الحصول على قسط كاف من النوم يساهم في احتفاظهن بمظهر أصغر سنا وأكثر جمالا.

النساء الهنديات يمارسن التأمل ويأخذن الوقت الكافي للتنفس المصحوب بتدليك خاص (شترستوك)

6. طعام محلي صحي

الطعام المحلي العضوي يساهم أيضا في الحفاظ على نمط حياة صحي ويمنح نساء الهند حياة أفضل وأطول، إنهن يبتعدن عن تناول الخضروات المحسنة صناعيا أو الأنواع الهجينة المختلفة الخالية من البذور، لذا فإن طعامهن طبيعي لأنه ينمو في وقته الخاص، وقد ثبت أن طريقة الأكل النباتية هذه فعالة في الوقاية من العديد من الأمراض.

7. منتجات عضوية للعناية بالشعر

تبدأ العناية بالشعر عند الفتيات في الهند في مرحلة مبكرة، حيث يتعلمن العناية به منذ نعومة أظفارهن، وتقوم الفتيات بتجديل شعرهن والمحافظة على ترطيبه بالزيت أثناء ذهابهن إلى المدرسة، ومع مرور الوقت يصبح الشعر طويلا ولامعا، ويعتبر زيت الكركديه وزيت الأملا من أشهر المكونات التي تستخدمها النساء الهنديات للعناية بالشعر.