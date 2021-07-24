قد يكون من الصعب التعامل مع عبارة "أنا جائع" التي تسمعينها من أطفالك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال أشهر الصيف، وبحثهم المستمر عن شيء شهي ومختلف يأكلونه.

من المحتمل أن تكوني أما عاملة لا تقضين العطلة الصيفية مع الأطفال في المنزل، وقد تكونين مجهدة ولا يسمح وقتك بتلبية جميع حاجاتهم إلا أنه توجد بعض الأطعمة سريعة التجهيز والتي يمكن إعدادها بشكل مسبق، وحتى الأطفال يسهل عليهم تجهيزها بأنفسهم.

الزبادي المجمد

افردي طبقة من الزبادي على صينية خبز مبطنة بورق، ضعي فوقها شرائح الفراولة أو رقائق الشوكولاتة الصغيرة، يتم تجميدها حتى تتماسك، ثم تكسر إلى قطع، ثم تؤكل بسرعة قبل أن تذوب.

لفائف البيستو

ضعي صوص البيستو على خبز التورتيلا من القمح الكامل، أضيفي فوقها شريحة من الديك الرومي اللذيذ وشريحة من الجبن، قومي بلفها وتقطيعها إلى شرائح، ثم ثبتيها باستخدام أعواد الأسنان.

صينية خضروات

اغسلي وقطعي مجموعة من الخضروات الطازجة، رتبيها على طبق بجوار الصلصة المفضلة، ثم اسحبيها من الثلاجة عند أول إشارة للجوع.

مصاصات الفاكهة

املئي قالبا معينا أو كوبا ورقيا صغيرا بشرائح الفاكهة والتوت، ثم أضيفي ماء جوز الهند، يمكن تحليته بالقليل من العسل، وأدخلي عصا المصاصة، ضعيها في المجمد حتى تتماسك.

عصا البطيخ

قطعي البطيخ إلى شرائح، وضعي عصا في القشرة الخضراء.

الفاكهة المغمسة بالشوكولاتة

ضعي موزة أو قطعة من البطيخ أو شريحة من الأناناس على عصا وضعيها في الثلاجة حتى تتماسك، ثم اغمسي نصفها في الشوكولاتة الداكنة المذابة.

التورتيلا الملفوفة

جميع الأطفال يحبون أيضا أكل الأشياء الملفوفة، لذا يمكنك استخدام التورتيلا الصغيرة من القمح الكامل، وادهنيها بأي شيء، سواء زبدة الجوز أو المربى أو الموز المهروس أو الزبادي أو الحمص، قومي برشها بعد ذلك بشيء مقرمش ثم لفيها وقدميها لأطفالك.

آيس كريم الموز

قومي بتجميد قطع الموز المقشرة والمقطعة إلى شرائح، ثم قومي بضربها في الخلاط حتى تصبح كقوام الآيس كريم، يمكنك إضافة أنواع أخرى من الفاكهة المجمدة مثل العنب البري أو الأناناس للحصول على نكهة ولون إضافيين، أو ملعقتين من زبدة الفول السوداني.

كيوي مجمد

قشري الكيوي وقطعيه إلى شرائح، ضعي عصا المصاصة في أحد طرفيها وقومي بتجميدها على طبق مغطى بالورق.

ناتشوز التفاح

قطعي التفاح إلى شرائح وضعيه في طبق، سخني طبقا من زبدة الفول السوداني الطبيعية حتى يذوب، ثم ضعيه فوق التفاح، يمكنك أيضا رش رقائق الشوكولاتة الصغيرة أو جوز الهند المبشور.

أكواب الحمص

ضعي بضع ملاعق كبيرة من الحمص في قاع كوب صغير، ثم ضعي أعواد الخضار النيئة مثل الجزر والخيار والفلفل في الحمص.

فشار الكوكيز

يعتبر فشار الكوكيز والكريم حلوى سهلة يمكن تجهيزها في أقل من 10 دقائق، بعد تجهيز الفشار قومي بتغطيته بكريمة الشوكولاتة البيضاء، ثم رشيه بمسحوق بسكوت الأوريو.

آيس كريم بالزبادي والفاكهة

اهرسي أي فاكهة صيفية أو خضروات متوفرة لديك، امزجي معها بعض الزبادي اليوناني العادي إذا أردت، واسكبي الخليط في أكواب ورقية، أو علب كب كيك من السيليكون، ضعيها في المجمد.