النبأ المفرح هذا العام هو قدرة أسرتك على الخروج، ما دام البالغون ملقحين بالكامل، مع بعض الإرشادات والأفكار الآمنة لقضاء عطلة سعيدة بعد غياب.

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في بداية فصل الربيع، عن إمكانية السفر للأشخاص الملقحين بالكامل في وسائل النقل الجماعي، بما في ذلك الطائرات، لكن لا تزال التوصيات الخاصة بالأطفال قائمة حتى يتم تلقيح كامل أفراد الأسرة، مما يضع الآباء والأمهات الملقحين في مأزق، فالبعض بإمكانه اليوم الخروج دون ارتداء كمامة، في حين أن من هم أقل من 16 عاما لا يزالون محرومين من الاستمتاع بإجازة عيد الأضحى والعطلات الصيفية، في انتظار اعتماد لقاح مناسب وحجز دورهم لأخذ الجرعتين.

بالطبع لا أحد مستعد للتعامل مع احتمالية الإصابة بالفيروس لمجرد الاحتفال بأجواء عيد الأضحى والتنزه في العطلة، لكن النبأ المفرح هذا العام هو قدرة أسرتك على الخروج ما دام البالغون ملقحين بالكامل، مع بعض الإرشادات والأفكار الآمنة لقضاء عطلة سعيدة بعد غياب، ومنها: