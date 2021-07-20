عمر الخروف عنصر رئيسي وقد يؤثر على النكهة ومدى طراوة اللحم، وهذا بدوره ينعكس على طريقة تحضيرك أطباق اللحوم

في عيد الأضحى المبارك تكون الموائد عامرة باللحوم التي تتنوع طرق طهيها من ثقافة إلى أخرى، ويمكن بكل بساطة تصور الأطباق التقليدية التي تطهى في كل بيت بمجرد معرفة إلى أي ثقافة شعبية ينتمي هذا البيت، فوصفات العيد متوارثة وراسخة.

لكن ألا تفكرين في تجربة وصفات لطهي لحم الضأن مستوحاة من أطباق عالمية؟

أنواع الضأن

في البداية، لا بد من التفريق بين أنواع الضأن الذي يضم سلالات متعددة، إذ يخلط البعض بين لحم الضأن، سواء كان حملا أو خروفا، لكن في الواقع بينهما اختلافات واضحة، ولا سيما سنهما.

عمر الحيوان عنصر رئيسي وقد يؤثر على النكهة ومدى طراوة اللحم، وهذا بدوره ينعكس على طريقة تحضيرك أطباق اللحوم.

وبحسب "ذا سبرس إيتس" Thespruceeats، هناك نوعان من لحم الضأن من المهم التمييز بينهما، وهما: الحمل، والخروف.

الحمل يكون عمره أقل من عام واحد، ويحتوي لحمه على القليل من الدهون، ويمكن أن يختلف لون اللحم من اللون الوردي الرقيق إلى الأحمر الشاحب.

ويسمى الحمل -الذي يقل عمره عن 3 أشهر "الحمل الربيعي"- لحم الخروف الربيعي طري للغاية، ولكن له نكهة أخف من لحم الضأن المعتاد.

أما الخروف فيزيد عمره على عام واحد، ويميل لون لحمه إلى الأحمر الداكن، ويحتوي على كمية كبيرة من الدهون، ولديه نكهة قوية.

أطباق تستحق التجربة

يمكنك الخروج من الإطار التقليدي لطهو لحم الضأن في عيد الأضحى، وصنع أطباق مختلفة مستوحاة من الأطباق العالمية كنوع من التغيير والتجديد.

"بيري بيري المشوي" فخذ الخروف المشوي بالزبدة

طبق أسترالي مناسب لاجتماع العائلة والأصدقاء الذين يفضلون الطعام الدسم.

ووفقا لـ"أستراليان لامب" Australianlamb تحتاج خلطة الفخذ إلى:

كمية وفيرة من الزبدة، ثلث كوب من زيت الزيتون، 4 فصوص ثوم مفروم، حزمتين من الكراث، ملعقة كبيرة بابريكا، 3 أوراق ليمون الكفيري، زعتر طازج، عصير ليمون.

ضعي جميع مكونات تتبيلة اللحم مع ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل في محضر الطعام واخلطيها جيدا.

افركي ساق الضأن بالزبدة وانقعيها لمدة 20 دقيقة أو طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

يوضع اللحم على الشواية على نار متوسطة لمدة 5 دقائق على كل جانب ليصبح لونه بنيا ذهبيا.

ثم قومي بوضع الفخذ على قطعة خبز كبيرة، افركي الزبدة المتساقطة من الفخذ مرة أخرى على لحم الضأن ولفيها بورق الخبز ثم في ورق القصدير، يوضع الفخذ في صينية خبز وتوضع في الفرن على حرارة 160 درجة مئوية لمدة ساعتين إضافيتين مع تقليب اللحم كل 30 دقيقة حتى يتم توزيع الحرارة بالتساوي.

يقدم الطبق مع صوص الجبنة الكريمية وسلطة الفجل الأحمر.

ساتيه لحم الضأن الإندونيسي

وفقا لـ"سو يامي ريسيبيس" (Soyummyrecipes)، فإن "الساتيه" هو أحد الأطباق الوطنية الرسمية في إندونيسيا، وهو عبارة عن طبق من أسياخ اللحم مع وعاء من صلصة الفول السوداني.

وهناك أنواع كثيرة منه حسب نوع اللحم الذي تضعه على الأسياخ، يوجد ساتيه دجاج، وساتيه ضأن، وساتيه لحم بقري، وساتيه جمبري، وساتيه حبار.

لتحضير طبق "الساتيه" الإندونيسي يوصى بكمية توابل مناسبة لعدد قطع لحم الضأن المستخدم.

يوضع البصل والثوم الكمون والكزبرة المطحونة والملح في محضرة الطعام لخلطهم جيدا.

ضعي المزيج في مقلاة على النار، واقليه مع أوراق الليمون الكفيري حتى تنبعث منه رائحة.

انقعي قطع اللحم في البهارات المطبوخة لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين.

قومي بتسخين صينية الفرن، ورشي ملعقة صغيرة من الزيت فوقها، وعندما تصبح المقلاة ساخنة رتبي أسياخ اللحم فيها واطهيها على درجة حرارة معتدلة.

يقدم "الساتيه" مع الأرز الأبيض والقليل من صلصة الصويا الحلوة والخيار، أو مع صلصة الفول السوداني الحارة ورشة من صلصة الصويا الحلوة والخيار المخلل.

"جنكيز خان" الضأن المشوي على الطريقة اليابانية

اشتق اسم ذلك الطبق المحبوب بشكل خاص في أقصى جزيرة هوكايدو الشمالية في اليابان من قائد وإمبراطور المغول جنكيز خان.

وتشير الرواية القديمة -وفقا لموقع "جابان سنتر" (Japancentre)- إلى "أن اليابانيين كانوا يعتقدون أن الجنود المنغوليين كانوا يفضلون أكل الضأن عن باقي اللحوم، وكانوا يعتقدون أن الجنود سيطبخون الطعام في خوذهم المعدنية المصممة على شكل قبة، وهو ما أدى بالفعل إلى طهي ذلك الطبق في مقلاة خاصة على شكل قبة"، وفقا للموقع.

ويتكون الطبق -الذي يكفي فردين- من 400 غرام من لحم الضأن المقطع إلى شرائح رفيعة، بصلة مقطعة شرائح رقيقة، جزرة مقطعة شرائح رقيقة، 100 غرام من براعم الفاصوليا، ونصف ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

قومي بصنع تتبيلة خاصة ومميزة للحم الضأن وهي تتكون من نصف بصلة مبشورة، ونصف تفاحة مبشورة، فص ثوم مفروم، 20 غراما من الزنجبيل الطازج المبشور، 5 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا، وملعقتين من عصير البرتقال، وملعقة كبيرة من السكر، وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

امزجي الخليط جيدا، ثم أضيفي شرائح لحم الضأن إلى الوعاء، ويفضل أن تظل في التتبيلة ليوم كامل.

لا يستغرق طهي ذلك الطبق أكثر من 10 دقائق، رصي شرائح الخضروات والزيت في مقلاة كبيرة على الحواف، وأشعلي النار على درجة حرارة متوسطة.

اطبخي الخضار لمدة 2-3 دقائق، ثم أضيفي بعض شرائح لحم الضأن في منتصف المقلاة، واستمري في الطهي لمدة 3-5 دقائق حتى ينضج اللحم.

أثناء الطهي ضعي القليل من التتبيلة فوق الخضار واللحم، ليصبح الطعم غنيا بعصارة التفاح والبرتقال والزنجبيل.