بيروت- تعدّ مائدة الطعام المكان الأكثر أهمية في المنزل خصوصًا أنها تجمع حولها أفراد الأسرة بعد يوم طويل من العمل كل في مكانه، ولذلك يجب أن تكون مريحة للنظر وليس فقط ممتلئة بالأطباق والأطعمة الشهية.

ومع قدوم فصل الصيف بات على ربّة البيت اتباع بعض القواعد في تزيين مائدة الطعام وجعلها مفعمة بالبهجة والحياة، تمامًا مثل فصل الصيف المشرق، وذلك باستخدام إكسسوارات بسيطة تضفي رونقًا مميزًا، وتحمل عبق الصيف وأجواءه سواء أكان من الطبيعة البحرية أم الطبيعة الخضراء بالورود المزركشة، حسب نصائح مصممة الديكور نتالي فوعاني.

انتقاء الصحون الجذابة وأدوات المائدة المفرحة بألوان صيفية مستوحاة من الطبيعة (بيكسابي)

مائدة مستوحاة من الطبيعة

وتؤكد مصممة الديكور فوعاني أنه يمكن تزيين المائدة من وحي الأجواء البحرية واختيار أجمل الألوان الحيوية لديكور المائدة الصيفية، كوضع شرشف طاولة باللون الأزرق السماوي في غرفة الطعام حتى تكتمل صورة الديكور، وكأنه لوحة فنية مستوحاة من الطبيعة البحرية مع وضع زهرية زجاجية شفافة بها زرع أخضر.

ويمكن اختيار اللون الأبيض الكلاسيكي مع إضافة الأزهار البنفسجية، أو اختيار الألوان الجريئة مع إكسسوارات مميزة، أو إكسسوارات ذات لون برتقالي مع الأزهار البرتقالية أو الطبعات والنقشات اللافتة للنظر كونها من سمات المائدة الصيفية.

الورود تسهم بإبراز فخامة طاولة الطعام وتضفي عليها طابعا حميميا ومميزًا (بيكسلز)

قطع من عالم الصيف المنعش

وتكمل فوعاني شرحها للجزيرة موضحة أن انتقاء الصحون الجذابة وأدوات المائدة المبهجة ذات الألوان الصيفية والتصميمات الساحرة التي تحتفل بالزوار والضيوف بأناقة وتألق أخاذ سيتجلى في اختيار قطع استثنائية من إكسسوارات المائدة المستوحاة من عالم الصيف المنعش.

فهي تضفي على المائدة رونقا جذابا من حيث النقوش المشبعة بالورود والطبيعة والرسوم التي تزين مختلف أشكال إكسسوارات المائدة بأسلوب يمنح البهجة والمرح، ولكي تدعو كل الضيوف بدعوة حالمة من وحي الصيف الساحر لتناول ما هو لذيذ بأسلوب راقٍ أنيق يعبرّ عن شخصية سيدة المنزل وعن كرم ضيافتها.

خبراء الديكور ينصحون باختيار ورود تتماشى مع ألوان غرفة الطعام (بيكسلز)

7 نصائح لمائدة مفعمة بالحياة

ومن أهم النصائح التي تقدمها فوعاني لمائدة طعام مفعمة بالحياة:

أولا: سيكون رائعًا وضع بعض أواني النباتات الخضر الصغيرة على المائدة بين الأطباق لتبث روح الطبيعة الجميلة والاسترخاء في أثناء تناول الطعام.

وتسهم الورود بدور كبير في إبراز فخامة طاولة الطعام، إذ تمنحها طابعا حميميا ومميزًا. وينصح خبراء الديكور باختيار ورود مناسبة تتماشى مع الألوان الموجودة داخل غرفة الطعام.

الشموع تعدّ عنصرا أساسيا في تزيين مائدة الطعام (بيكسابي)

ثانيًا: تعدّ الشموع عنصرا أساسيا في تزيين مائدة الطعام، ولكن لا يفضل الإكثار منها، وينصح بألا تكون ذات رائحة قوية، حتى لا تزعج أفراد الأسرة، بخاصة الأطفال وكبار السن الذين قد يعانون من الحساسية.

ثالثًا: الأطباق عنصر أساسي على المائدة، لذلك يجب أن تعبّر هي أيضًا بألوانها وأشكالها الجميلة عن روح الصيف المبهجة. ويمكن استبدال الأطباق التقليدية بأخرى ملونة بألوان الصيف المفرحة كالأخضر والأصفر. وسيكون مميزًا جدًّا استبدال السكاكين التقليدية بتلك الفرنسية القديمة المصنوعة من الخشب، فهي أنيقة ومتواضعة جدًّا على المائدة.

قطع استثنائية من إكسسوارات المائدة المستوحاة من عالم الصيف المنعش تضفي رونقا جذابا بنقوش الطبيعة (بيكسابي)

رابعًا: اختيار مناديل بألوان مبهجة وجميلة لتكتمل روح الصيف المفعمة بالفرح على المائدة، فمن أساسيات جمال المائدة المناديل، إذ لا تكتمل أناقتها إلا بالمناديل، وهي ضرورية جدًّا ولا ينبغي إغفالها، ويمكن استبدال المناديل الكلاسيكية بأخرى شبابية بألوان جميلة ومثيرة.

خامسًا: يجب شراء مفرش سفرة منقوش بالعديد من الورود والألوان المبهجة ليكون مميزا أمام الضيوف.

مائدة ضيوف من وحي الصيف الساحر بأسلوب راقٍ أنيق يعبرّ عن شخصية سيدة المنزل وكرم ضيافتها (بيكسلز)

سادسًا: الإضاءة مهمة داخل المنزل، ولكن لها أهمية خاصة في غرفة السفرة لأنها تساعد على رؤية الطعام، وكما يقولون في الأمثال الشعبية "العين تأكل قبل المعدة"، فيجب الحرص على توزيع الإضاءة فوق السفرة جيدًا حتى يظهر شكل الطعام وألوانه المبهجة لضيوفك وأفراد الأسرة لتشجيعهم على تناول الطعام.

إكسسوارات وأزهار باللون البرتقالي لمائدة لافتة للنظر من سمات المائدة الصيفية (بيكسلز)

سابعًا: طبق الفاكهة على المائدة مهم، عكس بعض الأشخاص الذي يستبدلون به فاكهة مجففة للديكور فقط، ففاكهة الصيف معروفة بألوانها الجميلة المبهجة، لذلك يجب استغلال هذه الألوان بإضافة بهجة إلى المائدة وتشجيع الضيوف والأسرة على تناول الطعام والشعور بالسعادة، فعلى سبيل المثال يمكن وضع الخوخ مع البرتقال والجوافة والفراولة والتوت بأشكاله المتنوعة من أسود وأحمر وأبيض، وسيكون هذا الطبق مميزا ويضفي لمسة جميلة على الطاولة أمام الضيوف.