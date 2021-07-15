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بالفيديو: "أقل واجب".. هكذا تتضامن نساء بلدة بيتا الفلسطينية دفاعا عن الجبل

بلدة بيتا الفلسطينية الواقعة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ترفض بكل كيانها الاستسلام للاحتلال الإسرائيلي

عاطف دغلس
15/7/2021

نابلس – ليس أقل من ذلك، بل هو "أقل واجب" الذي تقدم عليه نساء بلدة بيتا دعما لشباب الجبل المرابط منذ أكثر من شهرين رفضا للاستيطان الإسرائيلي فوق أراضيهم الخاصة وإقامة مستوطنة "أفيتار".

منذ أكثر من شهرين استغل المستوطنون الإسرائيليون أوضاع ملتهبة بالضفة الغربية ومقتل أحد المستوطنين إضافة لعملية هدم حي الشيخ جرّاح والحرب على غزة وسارعوا وبدعم من جيش الاحتلال لتشييد بؤرتهم الاستيطانية المذكورة، إلا أن أهالي بيتا كانوا متيقظين منذ البداية لمخططات الاحتلال ومكره وتصدوا له.

بيتا الواقعة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ترفض بكل كيانها الاستسلام للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وتواجه بمقاومتها السلمية جيش الاحتلال ومستوطنيه، ويرفض البيتاويون بكل قوتهم أي مهادنة أو مساومة على غير قرار الرحيل الكلي عن الأرض وليس الإخلاء المؤقت لبعض المستوطنين والإبقاء على الجيش فوق الجبل كما اتفق رئيس حكومة الاحتلال والمستوطنون.

لم يترك البيتاويون طريقة إلا ابتدعوها ولا سبيلا إلا سلكوه في مقاومتهم الشعبية، حتى باتت القرية التي تعد أكثر من 14 ألف نسمة أيقونة أخرى من أيقونات الفلسطيني، وقدمت الشهيد تلو الآخر حتى أضحوا 4 شهداء وخامسهم من قرية يتما المجاورة دفاعا عن الجبل.

والنساء -كما الرجال- في البلدة لم يدخرن جهدا إلا فعلنه لمقاومة الاحتلال وظهرت مشاركتهن ليس في الفعاليات الجماهيرية فحسب وإنما بأكثر من مكان وأكثر من دور، حتى أطلقن بأنفسهن مبادرات داعمة كانت "أقل واجب" إحداهن، وهي تقوم على رفد الشباب المقاوم بالطعام والشراب كل يوم.

وبين إعداد منزلي وآخر جماعي داخل قاعة كبيرة صارت النساء يصنعن الطعام ويقدمنه للمرابطين حتى عمت الفكرة وحظيت بقبول كبير، ويتسع انتشارها يوما عن آخر.

المصدر : الجزيرة

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