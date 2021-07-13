لا تظهر علامات اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة المزمن بشكل واضح لدى النساء، على عكس الرجال، ويتميز الاضطراب لديهن بفرط النشاط العقلي.

يحتاج التعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى تغيير شامل لأن أعراض هذا الاضطراب لدى النساء مختلفة تماما عن أعراضه لدى الرجال، وهو ما يؤخر التشخيص والعلاج في الكثير من الحالات.

في تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" (The Independent) البريطانية، تقول الكاتبة إلينور نويس إن المرة الأولى التي زارت فيها الطبيب من أجل علاج المشاكل النفسية كانت في سن 18 من عمرها.

وبعد أن انتقلت إلى سكن جامعي وتفاقمت أعراض القلق والاكتئاب الذي كانت تعاني منه لسنوات بسبب الحنين إلى الوطن، وصف لها طبيبها دواء سيرترالين المضاد للاكتئاب.

تشخيص الاضطراب

لكن بعد 4 سنوات من العلاج ازداد وضعها سوءا، وأدركت أن مشكلتها الصحية لم تكن مجرد شعور بالتوتر والإجهاد، بل كانت في الواقع تعاني من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

وتوضح الكاتبة أنها كانت تشعر بأعراض غريبة منذ صغرها، حيث كانت تعاني من ارتعاش غريب في الجفن، وتشنج في الساق، مع نشاط ذهني مكثف وتقلبات مزاجية مستمرة، كما كانت تشعر بضوضاء في الرأس.

وبعد أن تحدثت مع والدتها في الموضوع، اكتشفت أنها تشك هي الأخرى في أنها مصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، وهو من الحالات التي تنتقل وراثيا على نطاق واسع، حيث إن الأطفال الذين يعاني آباؤهم من هذا الاضطراب أكثر عرضة من غيرهم للإصابة به.

إصابة الذكور باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بمعدل 2- 10 مرات أكثر من الإناث (مواقع التواصل)

وعند إجراء اختبار طبي، كانت نتيجتها 65 من أصل 72، وحصلت والدتها على تقييم مماثل. وتذكر الكاتبة أنها اعتمدت على هيئة الصحة الوطنية للحصول على التمويل اللازم للقيام بالاختبار، وتفاجأت بأن ثلث البالغين في بريطانيا ينتظرون إجراء الاختبار لمدة 13 شهرا على الأقل.

وتضيف الكاتبة أنها مازالت تشعر بالأمل في أن الدواء المناسب لحالتها يمكن أن يغير حياتها للأفضل، لكن والدتها لها وجهة نظر مختلفة حول هذه المسألة. ففي الخمسين من عمرها، تشعر أن التشخيص لن يفيدها كثيرا، وتؤكد أن الاضطراب أثّر كثيرا على مواردها المالية وجعلها تتخذ قرارات غير مدروسة، وتنفق بشكل متهور.

أعراض مختلفة لدى الرجال

حسب الكاتبة، لا تظهر علامات اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة المزمن بشكل واضح لدى النساء، على عكس الرجال، ويتميز الاضطراب لديهن بفرط النشاط العقلي، وفقًا لدراسة أجرتها كلية كينغز لندن عام 2018، وتم تشخيص إصابة الذكور باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بمعدل مرتين إلى 10 مرات أكثر من الإناث.

وترى أن هذه المعطيات تفرض تغيير أسلوب التعامل مع هذا المرض بالمملكة المتحدة، خاصة أن الكثير من الفتيات قد يعانين -مثلما حدث معها- من فشل الأطباء في تشخيص أعراض الاكتئاب والقلق على أنها نتيجة اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. وتضيف أن إجراء المزيد من البحوث العلمية من شأنه أن يساعد في تغيير حياة اللائي يعانين من هذا الاضطراب إلى الأفضل.

وتشدد الكاتبة على ضرورة الانتباه إلى الاختلاف الجذري بين أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لدى الجنسين، مؤكدة أنها لم تشكّ باحتمال إصابتها بهذا الاضطراب لأنها كانت ببساطة تعتقد أن الأعراض النموذجية التي يعاني منها الرجال عادة لا تنطبق عليها.