هل لديك أطفال صغار؟ هل تفكرين في تنظيم رحلة استجمام خارج البيت لكنك قلقة من أن اصطحاب الأطفال معك قد يكون معقدا؟ لا داعي للقلق، فكل مهمة تحتاج إلى قليل من الصبر والتنظيم واعتماد الخطوات المناسبة للمحافظة على جمال الرحلة حتى لا تكون صعبة بصحبة الصغار.

هكذا قررت المرشدة التربوية فاديا وهبي أن تساعد كل سيدة بتقديم النصائح الصغيرة كي لا تشعر بالتوتر والقلق وإنما بالاستمتاع برحلة صيفية هادئة مع الأطفال، ويمكن التعرف على هذه النصائح من خلال الآتي:

السفر بالطائرة أو السيارة

السفر في الأوقات المناسبة لجدول نوم الطفل، فمثلا لا ينبغي السفر عند الواحدة صباحا، بل يلزم الحرص على السفر في التوقيت الذي يقارب مواعيد نوم الطفل.

إحضار الألعاب المحببة لطفلك وتجهيز نوعية الأكل التي يفضلها ويمكن أن يتناولها قبل النوم.

لا مانع من تحميل بعض الأفلام والألعاب على الهاتف أو التابلت حتى ينشغل الطفل باللعب بها.

إحضار كراسة الرسم والألوان لطفلك بخاصة إذا جلست بالطائرة مدة طويلة حتى يتجنب الشعور بالملل.

على الأم اختيار ملابس مريحة لأطفالها لارتدائها خلال السفر، وكذلك إحضار جوارب وسترات ثقيلة نوعا ما بخاصة في أثناء السفر مدة طويلة حتى إن كان ذلك في فصل الصيف.

لا تجعلي أبدا جدول الرحلة مكتظا بالنشاطات (بيكسلز)

فوائد الرحلات للأطفال

يحقق الأطفال الذين يخرجون للرحلات تقدما أكاديميا أكثر من أقرانهم الذين يمضون الوقت في البيت.

يصبح لدى الطفل القدرة على تحمل المسؤولية، وكذلك تحمل الضغوط الخارجية المفاجئة.

تعدّ الرحلات فرصة لكي يكتشف الطفل الحياة بعيدًا عن المنزل.

تنمية قدرة الطفل على التواصل والتكيف مع المجتمع.

تغيير الروتين اليومي

الصراخ والحركة الدائمة والبكاء من العوامل الأساسية لتغيير روتين الطفل تغييرا مفاجئا، فالأطفال عادة يحبون الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم، وإذا اختلّت هذه المواعيد تصيبهم حالة من التوتر وفرط الحركة وغيرها، لذا من المفضل أن تهيئي أطفالك للروتين الاستثنائي قبل الذهاب.

فمثلا إذا كنت تنوين تأخير وقت النوم ليلا ساعة والاستيقاظ في ساعة متأخرة صباحا فعليك تدريب أطفالك قبل ذلك بأيام على هذا النظام، فالأطفال لا يحبون المفاجآت بخاصة في ما يتصل بالروتين اليومي. ولا ينبغي التخلي عن النوم الكافي الذي لا يقل عن 12 ساعة يوميا.

الحوار والتفاهم مع الطفل

إذا كان طفلك على قدر كافٍ من الفهم والوعي، فعليك التحدث معه أولا عن جدول الرحلة وماذا ستفعلون، عادة خلال اليوم، وإذا كانت هناك عائلات أخرى في الرحلة يجب العلم أن لكل عائلة طريقتها في الروتين اليومي ولا يتعين أن نلتزم بروتين غيرنا.

الجدول المكتظ

لا تجعلي أبدا الرحلة مكتظة بالنشاطات، فعليك ممارسة نشاطين أو 3 على الأكثر حتى لا يشعر طفلك بالإجهاد خلال اليوم، ومن ثم يبدأ بالبكاء والاستلقاء على الأرض وغيرها من التصرفات التي لا تتمنين بالطبع الوصول إليها.

من المفضل أن تهيئي أطفالك للروتين الاستثنائي قبل الذهاب للرحلة (بيكسلز)

الأشياء الخاصة

لا ينبغي السفر إلى أي مكان دون شراء الأدوية المناسبة بخاصة أدوية الإسهال والإمساك والقيء والبرد والكحة وأدوات الإسعافات المناسبة عند الوقوع والتعرض للخدوش. ولا تنسي الملابس المناسبة والمريحة للطفل مع الأخذ في الاعتبار تغير حالة الجو بخاصة في الليل وإحضار أغراض محببة للطفل تجعله يشعر كأنه في بيته الثاني، كما يجب الابتعاد عن المقارنة بين طفلك والأطفال الآخرين فكل منهم له شخصيته وأساليبه في التعامل مع الأشياء.

وتحقق الرحلة للأطفال فوائد كثيرة، فهي تجعلهم يشعرون بأنهم أصبحوا خارج نطاق البيت والمدرسة، وبأن لديهم فسحة من الحرية والاستقلالية رغم كل شيء، وأن هنالك أجواء جديدة وأماكن مغايرة عليهم تجربتها.