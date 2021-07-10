حتى لو لم يقل أطفالنا، فإنهم يتأثرون بالعالم من حولهم؛ قد يخافون من حدوث شيء سيئ يهدد سلامتنا أثناء ذهابنا إلى العمل، أو أن يكونوا وحدهم في مجتمع مختلف، والأهم من ذلك أنهم قد لا يخبروننا أبدا.
الرحلات تساعد على تنمية قدرة الطفل على التواصل والتكيف مع المجتمع.
هل لديك أطفال صغار؟ هل تفكرين في تنظيم رحلة استجمام خارج البيت لكنك قلقة من أن اصطحاب الأطفال معك قد يكون معقدا؟ لا داعي للقلق، فكل مهمة تحتاج إلى قليل من الصبر والتنظيم واعتماد الخطوات المناسبة للمحافظة على جمال الرحلة حتى لا تكون صعبة بصحبة الصغار.
هكذا قررت المرشدة التربوية فاديا وهبي أن تساعد كل سيدة بتقديم النصائح الصغيرة كي لا تشعر بالتوتر والقلق وإنما بالاستمتاع برحلة صيفية هادئة مع الأطفال، ويمكن التعرف على هذه النصائح من خلال الآتي:
الصراخ والحركة الدائمة والبكاء من العوامل الأساسية لتغيير روتين الطفل تغييرا مفاجئا، فالأطفال عادة يحبون الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم، وإذا اختلّت هذه المواعيد تصيبهم حالة من التوتر وفرط الحركة وغيرها، لذا من المفضل أن تهيئي أطفالك للروتين الاستثنائي قبل الذهاب.
فمثلا إذا كنت تنوين تأخير وقت النوم ليلا ساعة والاستيقاظ في ساعة متأخرة صباحا فعليك تدريب أطفالك قبل ذلك بأيام على هذا النظام، فالأطفال لا يحبون المفاجآت بخاصة في ما يتصل بالروتين اليومي. ولا ينبغي التخلي عن النوم الكافي الذي لا يقل عن 12 ساعة يوميا.
إذا كان طفلك على قدر كافٍ من الفهم والوعي، فعليك التحدث معه أولا عن جدول الرحلة وماذا ستفعلون، عادة خلال اليوم، وإذا كانت هناك عائلات أخرى في الرحلة يجب العلم أن لكل عائلة طريقتها في الروتين اليومي ولا يتعين أن نلتزم بروتين غيرنا.
لا تجعلي أبدا الرحلة مكتظة بالنشاطات، فعليك ممارسة نشاطين أو 3 على الأكثر حتى لا يشعر طفلك بالإجهاد خلال اليوم، ومن ثم يبدأ بالبكاء والاستلقاء على الأرض وغيرها من التصرفات التي لا تتمنين بالطبع الوصول إليها.
لا ينبغي السفر إلى أي مكان دون شراء الأدوية المناسبة بخاصة أدوية الإسهال والإمساك والقيء والبرد والكحة وأدوات الإسعافات المناسبة عند الوقوع والتعرض للخدوش. ولا تنسي الملابس المناسبة والمريحة للطفل مع الأخذ في الاعتبار تغير حالة الجو بخاصة في الليل وإحضار أغراض محببة للطفل تجعله يشعر كأنه في بيته الثاني، كما يجب الابتعاد عن المقارنة بين طفلك والأطفال الآخرين فكل منهم له شخصيته وأساليبه في التعامل مع الأشياء.
وتحقق الرحلة للأطفال فوائد كثيرة، فهي تجعلهم يشعرون بأنهم أصبحوا خارج نطاق البيت والمدرسة، وبأن لديهم فسحة من الحرية والاستقلالية رغم كل شيء، وأن هنالك أجواء جديدة وأماكن مغايرة عليهم تجربتها.