نائبات مصر يرفضن زيادة الرسوم على مستحضرات التجميل

رفض مجلس النواب المصري -أمس الثلاثاء- مقترحا برلمانيا يقضي بزيادة الرسوم المقررة على مستحضرات التجميل المحلية الصنع، وذلك إثر تصويت شهد رفضا من جميع عضوات المجلس للمقترح.

وتقدم النائب البرلماني أيمن أبو العلا بمقترح يوصي بإقرار نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المحلية، ليتم تخصيصها ضمن موارد تمويل صندوق الطوارئ الطبية، لكن المجلس رفض المقترح المقدم بالأغلبية، ولم ترفع أي من عضوات البرلمان يدها بالموافقة عليه، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس النواب حنفي جبالي.

وعقّب جبالي على موقف النائبات ممازحا النائب صاحب المقترح: "مفيش ولا نائبة رفعت إيدها بالموافقة.. سيدات مصر كده هيزعلوا منك".

جدير بالذكر أن مجلس النواب الحالي في مصر يضم 163 نائبة، بنسبة 27% من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 596، ومن بين النائبات 142 حصلن على العضوية بعد الترشح بنظام القائمة، و7 حصلن عليها بالنظام الفردي، و14 بالتعيين من رئيس الجمهورية، وفقا لموقع اليوم السابع.

صندوق الطوارئ الطبية

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإنشاء صندوق للطوارئ الطبية، لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة والتدخلات الطبية الحرجة والدقيقة، والمساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة.

وبحسب المادة العاشرة من القانون الجديد، تتكون موارد صندوق الطوارئ الطبية من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة، ونسبة 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

كما تتضمن موارد الصندوق أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، ونسبة 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

وتدخل المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك ضمن موارد الصندوق الجديد، إلى جانب الهبات والتبرعات والمنح والهدايا من الأفراد أو الهيئات، وعوائد استثمار أموال الصندوق.

إلى جانب تلك الموارد تم تخصيص 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة لصالح الصندوق، وهو ما دعا النائب أيمن أبو العلا إلى المطالبة بتضمين المستحضرات المحلية الصنع أيضا، وهو ما رفضه البرلمان بالأغلبية.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية الدكتور ماجد جورج، ارتفاع صادرات القطاعات الطبية بمشتقاتها من دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل لتبلغ 176 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 118 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 47%.