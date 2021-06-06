تعد الحديقة المنزلية من أهم الأماكن التي يجب عليكِ الاهتمام بها كونها أصبحت الآن مكملة لاحتياجات البيت. والعناية بها فن يدل على ذوقكِ، وتعد واحة صغيرة لقضاء الوقت الذي تجتمع فيه العائلة لتناول الشاي والقهوة أو وجبة العشاء بين الزهور والخضرة.

ويعتبر وجود حديقة في المنزل إضافة جميلة ومميزة، إذ يمكن زراعة مختلف أنواع النباتات كالورود والخضراوات والأعشاب العطرية وغيرها.

وهناك العديد من الفوائد لوجود حديقة بالمنزل حتى وإن صغرت مساحتها، فوجود العنصر النباتي له تأثير خاص في تخفيف التوتر والطاقة السلبية، ويساعد في الشعور بالراحة والاسترخاء، كما ينقي الهواء وينتج الأكسجين اللازم للتنفس، ويساعد في قضاء أوقات الفراغ، ويمكن بسهولة عمل حديقة منزلية سواء في الفناء أو الشرفة.

الاستمتاع بالمساحة الخضراء والجلسات وحفلات الشواء مع العائلة والأصدقاء (بيكسلز)

أفكار ولمسات

تتحدث منسقة الحدائق نسرين مزهر -للجزيرة نت- عن وجود عدة أفكار يمكن اختيارها لتصاميم عديدة لحدائق منزلية كبيرة أو صغيرة بلمسات أنيقة ومميزة، مع الحفاظ على الخصوصية.

ويمكن تقسيم الحديقة لجانبين: أحدهما للمشي واللعب وممارسة التمارين وتصميم الجلسات الخارجية لتناول الطعام والالتقاء مع الأهل والأصدقاء، ويمكن جعل الجانب الآخر تحفة نباتية تزرع فيها الأنواع المفضلة من الزهور والنباتات التي تسبب الراحة النفسية وتتماشى مع الديكور المتبع في المنزل.

ويمكنكِ استغلال المساحة المتوسطة المتوفرة لتصميم الحديقة لتكون جامعة بين مسبح ومساحة خضراء تساعد في الحصول على تصميم متنوع يجمع بين الاستمتاع بالماء والمساحة الخضراء، للمشي والركض وممارسة الرياضة وتصميم الجلسات وحفلات الشواء، وكذلك المسبح فإنه سيضمن لمسة من الرقي ويوفر لحظات استجمام لا تعوض مع الأهل والأصدقاء.

حديقة مكتملة العناصر نابضة بالجمال والذوق الرفيع (بيكسلز)

دهشة النباتات الغريبة

استخدامكِ الأشجار الغريبة والنباتات غير المعتادة في حد ذاتها يعتبر طريقة مميزة في تصميم الحدائق، إضافة لاستخدام الفن والذوق في طريقة تنسيق الأشجار والنباتات الغريبة، إذ إنها تسبب الدهشة والإعجاب لأنها تعطي نموذجا عن الحديقة النابضة بالجمال والذوق الرفيع والمكتملة العناصر.

المسبح يضمن الرقي والاستجمام ولحظات لا تعوض مع الأهل والعائلة (بيكسلز)

الصخور لإطلالة أفضل

وهنالك تصميم أنيق متقن التفاصيل لجلسة استرخاء ممتعة ومنطقة للعب الأطفال وممارسة نشاطات العائلة.

ويمكن الحصول على حديقة، وإعطاء إطلالة أفضل لمدخل المنزل والفناء الأمامي، من خلال بعض الصخور والبلاطات الملونة، وبعض الورود، مع تقسيم يضمن التوازن البصري.

وإضافة السلاسل الحديدية للحديقة، في هذا التصميم، تعد لمسة مميزة وفريدة ومبتكرة.

يمكن تقسيم الحديقة لجانبين أحدهما للمشي واللعب والآخر جلسات للالتقاء مع الأهل والأصدقاء (بيكسلز)

خطوات لتحديد النباتات

وتوضح مزهر بأنه يمكن زراعة الخضراوات والفاكهة المناسبة لاستهلاك الأسرة، أو الورود الجميلة ذات الألوان المبهجة، بخطوات سهلة ومريحة وغير مكلفة في حديقتكِ المنزلية الصغيرة.

ويمكن تحديد نوع النباتات المفضلة لكِ لزراعتها في حديقة المنزل، إذ يمكن التركيز على الفواكه مثل العنب، أو الخضراوات أو الأعشاب التي تستمتع بها العائلة كثيرًا.

تحديد موقع الحديقة: تحتاج معظم الفواكه والخضراوات إلى أشعة الشمس الكاملة للإثمار، وتنمو الأعشاب والخضراوات الجذرية في الظل الجزئي، كما يجب التفكير في إيجاد مساحة مناسبة بهذه الحديقة للوقوف وقطف وسقي النباتات.

زراعة الفاكهة المناسبة بخطوات سهلة لاستهلاك الأسرة (بيكسلز)

تخطيط التصميم: بمجرد التعرف على المكان المرغوب في الحديقة، يتم تقرير نوع وحجم الحديقة، وكيف يتم وضع النباتات.

اختيار أدوات الزراعة بعناية: يجب عدم استخدام أدوات ضعيفة للعمل بالحديقة، ولا تشتري أدوات بلاستيكية رخيصة، إذ عليك ِالحصول على أدوات معدنية حقيقية مناسبة لتقليل خطر الإصابة.

اختبار التربة: المفترض التعرف على نوع التربة ودرجة حموضتها ومحتواها من المغذيات، ويمكن تحديد بعض هذه الخصائص بمجرد النظر إلى التربة، وقد يتطلب بعضها الاختبارات المنزلية أو المعملية.

تجهيز التربة: تفضل معظم النباتات التربة الخصبة العميقة والغنية بالمواد العضوية، وتحتاج جذور النباتات إلى تربة جيدة لإنتاج خضراوات وفواكه جيدة.

اختيار بذور وأشتال مناسبة: لزراعة أصناف معينة، فربما تحتاجين إلى زراعتها من البذور، وبعضها من الأشتال.

الحديقة مساحة للشعور بالهدوء والاستجمام والاسترخاء (بيكسلز)

زرع النباتات بعناية: تأتي معظم عبوات البذور وحاويات الزرع مع تعليمات الزراعة الأساسية.

الاعتناء بالحديقة: من القواعد الأساسية للري أن النباتات تحتاج بوصة واحدة تقريبًا من الماء أسبوعيًا خلال موسم النمو، وعليكِ التحقق دائمًا من التربة قبل ري النباتات، إذ يمكن أن تسبب التربة الرطبة جدًا تعفن البذور والجذور.

تنويع أشكال وأحجام النباتات: يجب الاعتماد على التنويع باختيار أشكال وأحجام النباتات، واختيار نباتات وزهور ملونة تمنح الحديقة أجمل الإطلالات، ونباتات عطرية فواحة، مع الابتعاد عن النباتات الشوكية كي يتجنب الأطفال الأذى.

منطقة للعب الأطفال مع الابتعاد عن النباتات الشوكية (بيكسلز)

الإضاءة

وتضيف منسقة الحدائق بأنه يجب استخدام تطبيقات متنوعة للإضاءة فيها لمسة ساحرة على كل ركن من الحديقة، كاللجوء إلى المصابيح الأرضية أو الأباليك الجدارية (الإضاءة المعلقة) مع مراعاة تحقيق التناسق والتناغم بينها.

متعة الأجواء الجميلة

وتؤكد مزهر أن الحديقة هي البقعة الخارجية بالمنزل التي تهرب إليها للشعور بالارتياح والهدوء والاستجمام والاسترخاء بعيداً عن الضجيج ومشاغل الحياة، وللالتقاء بالأصدقاء والأحبة ومشاركتهم متعة الأجواء الجميلة أو المناسبات الخاصة.