في حالات الكسور لا تحاول نقل الطفل بنفسك أو التعامل مع حالته، ينبغي الاتصال بالإسعاف أو نقله تحت إشراف طبي إلى المستشفى.

عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال من التعرض للحوادث، فلا ينبغي التخلي عن معرفة أساسيات الإسعافات الأولية في الحوادث البسيطة والمتكررة للأطفال.

إليك مجموعة من الإجراءات التي يجب على الأبوين معرفتها لتجنب الارتباك أو ردود الفعل الخاطئة عند تعرض الطفل لإصابات، ولكن يجب الانتباه إلى أن النصائح التالية لا تغني عن الذهاب إلى الطبيب أو الطوارئ في حال استمرار الأعراض.

الكدمات

الكمادات الباردة هي الحل السريع والأكثر فاعلية مع الكدمات لتقليل التورم.

الجروح والخدوش

يمكن معالجة الجروح والخدوش الصغيرة بسهولة في المنزل. إذا كان هناك نزيف بسيط، يمكنك الضغط برفق على الجرح لوقف النزيف.

بعد ذلك، اغسل يديك، واغسل الجرح بالماء والصابون إذا كان متسخا، ثم ضع مرهم مضاد حيوي، ثم ضع ضمادة على المنطقة.

الجروح العميقة

إذا كان طفلك يعاني من جرح عميق أو إذا تم ثقب جلده بواسطة جسم ما، فإنك تحتاج إلى اصطحابه إلى الطبيب لإجراء غرز وربما تلقيحه ضد الكزاز لتجنب العدوى. وفي أثناء انتظارك الرعاية الطبية، اضغط على الجرح لوقف النزيف.

علاج لدغة حشرة

العديد من لدغات ولسعات الحشرات مزعجة، ولكنها غير ضارة نسبيا. وتتطلب عضات الحيوانات دائما متابعة طبية.

توصي أكاديمية طب الأطفال الأميركية (AAP) باستخدام الكمادات الباردة لتقليل التورم والألم، وينبغي أن يسأل الأبوان طبيب الأطفال عن مسكنات الألم المتاحة والجرعات المناسبة لطفلهم.

معظم لدغات الحشرات غير مريحة وتسبب حكة. إذا بدا طفلك غير مرتاح للغاية أو كانت اللدغات منتفخة بشكل غير عادي، فتحدث إلى طبيبك عن المراهم التي قد تساعد، بالإضافة إلى مضادات الحساسية التي لا تستلزم وصفة طبية.

تتطلب لدغات العنكبوت استدعاء طبيب الأطفال. إذا تعرض طفلك للعض من قبل حشرة القرادة، فيجب إزالة القراد بملقط ووضعه في كيس مغلق. وإذا أصيب طفلك بطفح جلدي أو حمى بعد لدغة القراد مباشرة، فيجب اصطحابه إلى طبيب الأطفال، وعرض الكيس الذي يحتوي على القرادة، حتى يتمكن طبيب الأطفال من التعرف عليها، وتقديم العلاج المناسب.

نتوء وتورم في الرأس

عادة لا يمثل النتوء الخفيف في الرأس مشكلة للطفل. إذا ارتطم رأس طفلك بشيء صلب ولم يفقد وعيه وأصيب بكدمة طفيفة، فيجب متابعة حالته واستشارة طبيب الأطفال إذا كانت لديك أي مخاوف، لكن في جميع الاحتمالات، فإن طفلك بخير، طالما أنه لم يستغرق في النوم مباشرة أو لم يتعرض للإغماء أو القيء، ولم يشكُ من الصداع أو الشعور بالدوار والنعاس أو شعرت أنه مشوش وغير منتبه، في هذه الحالات يجب الاتصال بالإسعاف فورا أو استدعاء الطبيب.

ينبغي على الأبوين الانتباه أيضا للأعراض التالية كمؤشر خطر لحالة الطفل بعد الإصابة في الرأس:

إذ تعرض للنزيف أو خروج ماء أو دم من الأذن أو الأنف.

إذا واجه اضطرابا في النطق أو الانتباه.

إذا لم يستطع تحريك أي جزء من الجسم.

إذا أصيب بتشنجات أو تعرق.

إذا فقد الوعي.

إذا تعرض لأي مشكلة في الرؤية.

لا تحاولي نقل الطفل بنفسك أو التعامل مع حالته، بل ينبغي الاتصال بالإسعاف أو نقله تحت إشراف طبي إلى المستشفى.

يجب التعامل بحذر وهدوء أمام الطفل المصاب لتهدئته وحتى يتمكن الأبوان من التحكم في الموقف (غيتي)

علاج نزيف الأنف

رغم أن نزيف الأنف لدى الأطفال مثير للذعر، لكنه شائع في مراحل الطفولة التقليدية، إذا كان طفلك يعاني من نزيف أنفي مفاجئ ولكنه يبدو على ما يرام، فلا داعي للقلق. اجعلي رأسه يميل للأمام قليلا، واضغطي برفق على منطقة الأنف عن طريق الضغط بالإبهام والسبابة معا.

إذا لم يتوقف النزيف بعد 5-10 دقائق أو إذا كان النزيف غزيرا، اتصلي بالإسعاف مباشرة.

كيفية علاج الحرق

أول شيء عليك القيام به إذا تعرض طفلك للحروق هو إبعاد سبب الإصابة. يمكنك صب الماء البارد على الحرق لتسكين الألم، لكن لا ينصح بوضع الثلج أو أي مواد أخرى. تتطلب الحروق المصحوبة ببثور وحروق عميقة أو كبيرة جدا رعاية طبية، لذلك عليك نقل الطفل إلى المستشفى إذا كان الحرق عميقا.

الإغماء

تعرض الطفل للإغماء تجربة مخيفة بلا شك، يجب أولا فحص نبضه ومجرى الهواء للتأكد من أنه يتنفس.

إذا لم يكن طفلك يتنفس بصورة طبيعية، فيجب إجراء إنعاش قلبي رئوي له.

أحيانا يتقيأ الأطفال الذين يفقدون الوعي، إذا حصل ذلك، فينبغي إمالة الطفل على جانبه حتى لا يختنق. بالإضافة إلى ذلك، ارفعي قدمي الطفل أعلى من مستوى قلبه.

الكسور

إذا شعرت أن طفلك قد تعرض للالتواء أو الكسر، فقومي بلف المنطقة برفق بقطعة قماش دون الضغط عليها، ولا تحاولي فردها أو ربط دعامة، وضعي الكمادات الباردة عليها وانتقلي مباشرة إلى الطبيب.

الاختناق

إذا كان طفلك غير قادر على التنفس (لا يمكنك رؤية صدره يتحرك لأعلى ولأسفل)، أو لا يسعل، أو لا يستطيع الكلام، أو تحول جسمه أو وجهه إلى اللون الأزرق، فيجب عليك إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، مع طلب الإسعاف في نفس الوقت.

السعال علامة جيدة ويسمح لطفلك بإخراج العنصر المسبب في الاختناق من مجرى الهواء.

يمكن لمعظم البالغين إجراء مناورة هيمليك الأساسية حتى لو لم يتم تدريبهم على الإنعاش القلبي الرئوي. مناورة هيمليك مخصصة للأطفال الذين تزيد أعمارهم على سنة واحدة. إليك كيفية القيام بذلك وفقا لأكاديمية طب الأطفال الأميركية: