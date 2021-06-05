البث الحي
مرأة|العالم

قبل أن يصل الطبيب.. إسعافات أولية للأطفال يجب أن يتعلمها الوالدان

في حالات الكسور لا تحاول نقل الطفل بنفسك أو التعامل مع حالته، ينبغي الاتصال بالإسعاف أو نقله تحت إشراف طبي إلى المستشفى.

يجب على الأبوين معرفة أساسيات الإسعافات الأولية في الحوادث البسيطة والمتكررة للأطفال (غيتي)
يجب على الأبوين معرفة أساسيات الإسعافات الأولية في الحوادث البسيطة والمتكررة للأطفال (غيتي)
أمل محمد - الجزيرة نت
5/6/2021

عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال من التعرض للحوادث، فلا ينبغي التخلي عن معرفة أساسيات الإسعافات الأولية في الحوادث البسيطة والمتكررة للأطفال.

إليك مجموعة من الإجراءات التي يجب على الأبوين معرفتها لتجنب الارتباك أو ردود الفعل الخاطئة عند تعرض الطفل لإصابات، ولكن يجب الانتباه إلى أن النصائح التالية لا تغني عن الذهاب إلى الطبيب أو الطوارئ في حال استمرار الأعراض.

الكدمات

الكمادات الباردة هي الحل السريع والأكثر فاعلية مع الكدمات لتقليل التورم.

الجروح والخدوش

يمكن معالجة الجروح والخدوش الصغيرة بسهولة في المنزل. إذا كان هناك نزيف بسيط، يمكنك الضغط برفق على الجرح لوقف النزيف.

بعد ذلك، اغسل يديك، واغسل الجرح بالماء والصابون إذا كان متسخا، ثم ضع مرهم مضاد حيوي، ثم ضع ضمادة على المنطقة.

الجروح العميقة

إذا كان طفلك يعاني من جرح عميق أو إذا تم ثقب جلده بواسطة جسم ما، فإنك تحتاج إلى اصطحابه إلى الطبيب لإجراء غرز وربما تلقيحه ضد الكزاز لتجنب العدوى. وفي أثناء انتظارك الرعاية الطبية، اضغط على الجرح لوقف النزيف.

علاج لدغة حشرة

العديد من لدغات ولسعات الحشرات مزعجة، ولكنها غير ضارة نسبيا. وتتطلب عضات الحيوانات دائما متابعة طبية.

توصي أكاديمية طب الأطفال الأميركية (AAP) باستخدام الكمادات الباردة لتقليل التورم والألم، وينبغي أن يسأل الأبوان طبيب الأطفال عن مسكنات الألم المتاحة والجرعات المناسبة لطفلهم.

معظم لدغات الحشرات غير مريحة وتسبب حكة. إذا بدا طفلك غير مرتاح للغاية أو كانت اللدغات منتفخة بشكل غير عادي، فتحدث إلى طبيبك عن المراهم التي قد تساعد، بالإضافة إلى مضادات الحساسية التي لا تستلزم وصفة طبية.

تتطلب لدغات العنكبوت استدعاء طبيب الأطفال. إذا تعرض طفلك للعض من قبل حشرة القرادة، فيجب إزالة القراد بملقط ووضعه في كيس مغلق. وإذا أصيب طفلك بطفح جلدي أو حمى بعد لدغة القراد مباشرة، فيجب اصطحابه إلى طبيب الأطفال، وعرض الكيس الذي يحتوي على القرادة، حتى يتمكن طبيب الأطفال من التعرف عليها، وتقديم العلاج المناسب.

نتوء وتورم في الرأس

عادة لا يمثل النتوء الخفيف في الرأس مشكلة للطفل. إذا ارتطم رأس طفلك بشيء صلب ولم يفقد وعيه وأصيب بكدمة طفيفة، فيجب متابعة حالته واستشارة طبيب الأطفال إذا كانت لديك أي مخاوف، لكن في جميع الاحتمالات، فإن طفلك بخير، طالما أنه لم يستغرق في النوم مباشرة أو لم يتعرض للإغماء أو القيء، ولم يشكُ من الصداع أو الشعور بالدوار والنعاس أو شعرت أنه مشوش وغير منتبه، في هذه الحالات يجب الاتصال بالإسعاف فورا أو استدعاء الطبيب.

ينبغي على الأبوين الانتباه أيضا للأعراض التالية كمؤشر خطر لحالة الطفل بعد الإصابة في الرأس:

  • إذ تعرض للنزيف أو خروج ماء أو دم من الأذن أو الأنف.
  • إذا واجه اضطرابا في النطق أو الانتباه.
  • إذا لم يستطع تحريك أي جزء من الجسم.
  • إذا أصيب بتشنجات أو تعرق.
  • إذا فقد الوعي.
  • إذا تعرض لأي مشكلة في الرؤية.

لا تحاولي نقل الطفل بنفسك أو التعامل مع حالته، بل ينبغي الاتصال بالإسعاف أو نقله تحت إشراف طبي إلى المستشفى.

يجب التعامل بحذر وهدوء أمام الطفل المصاب لتهدئته وحتى يتمكن الأبوان من التحكم في الموقف (غيتي)

علاج نزيف الأنف

رغم أن نزيف الأنف لدى الأطفال مثير للذعر، لكنه شائع في مراحل الطفولة التقليدية، إذا كان طفلك يعاني من نزيف أنفي مفاجئ ولكنه يبدو على ما يرام، فلا داعي للقلق. اجعلي رأسه يميل للأمام قليلا، واضغطي برفق على منطقة الأنف عن طريق الضغط بالإبهام والسبابة معا.

إذا لم يتوقف النزيف بعد 5-10 دقائق أو إذا كان النزيف غزيرا، اتصلي بالإسعاف مباشرة.

كيفية علاج الحرق

أول شيء عليك القيام به إذا تعرض طفلك للحروق هو إبعاد سبب الإصابة. يمكنك صب الماء البارد على الحرق لتسكين الألم، لكن لا ينصح بوضع الثلج أو أي مواد أخرى. تتطلب الحروق المصحوبة ببثور وحروق عميقة أو كبيرة جدا رعاية طبية، لذلك عليك نقل الطفل إلى المستشفى إذا كان الحرق عميقا.

الإغماء

تعرض الطفل للإغماء تجربة مخيفة بلا شك، يجب أولا فحص نبضه ومجرى الهواء للتأكد من أنه يتنفس.

إذا لم يكن طفلك يتنفس بصورة طبيعية، فيجب إجراء إنعاش قلبي رئوي له.

أحيانا يتقيأ الأطفال الذين يفقدون الوعي، إذا حصل ذلك، فينبغي إمالة الطفل على جانبه حتى لا يختنق. بالإضافة إلى ذلك، ارفعي قدمي الطفل أعلى من مستوى قلبه.

الكسور

إذا شعرت أن طفلك قد تعرض للالتواء أو الكسر، فقومي بلف المنطقة برفق بقطعة قماش دون الضغط عليها، ولا تحاولي فردها أو ربط دعامة، وضعي الكمادات الباردة عليها وانتقلي مباشرة إلى الطبيب.

الاختناق

إذا كان طفلك غير قادر على التنفس (لا يمكنك رؤية صدره يتحرك لأعلى ولأسفل)، أو لا يسعل، أو لا يستطيع الكلام، أو تحول جسمه أو وجهه إلى اللون الأزرق، فيجب عليك إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، مع طلب الإسعاف في نفس الوقت.

السعال علامة جيدة ويسمح لطفلك بإخراج العنصر المسبب في الاختناق من مجرى الهواء.

يمكن لمعظم البالغين إجراء مناورة هيمليك الأساسية حتى لو لم يتم تدريبهم على الإنعاش القلبي الرئوي. مناورة هيمليك مخصصة للأطفال الذين تزيد أعمارهم على سنة واحدة. إليك كيفية القيام بذلك وفقا لأكاديمية طب الأطفال الأميركية:

  • اقبض يدك وقم بتغطيتها بيدك الأخرى.
  • ضع يديك في المنطقة فوق سرة طفلك مباشرة.
  • ادفع يدك حتى يتحرر الجسم من مجرى الهواء.
المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

الكوابيس تفسد نوم طفلك.. كيف تجنبيه آلامها؟

رغم براءة الأطفال وحياتهم المليئة باللهو والمرح؛ فإن تلك الحياة السعيدة لا تخلو من الأحداث المخيفة، إذ يعاني نحو 10% إلى 50% من الأطفال -ما بين 3 و6 سنوات- من الكوابيس أثناء نومهم.

21/4/2021

كيف تروضين شهية طفلك الانتقائي للطعام؟

تبدو مشكلة انتقاء الأطفال لأصناف محددة من الطعام أمرا شائعا بين الأطفال في سن ما قبل المدرسة، وحتى تنضج تفضيلات الأطفال، يجب على الأم أن تضع في اعتبارها هذه النصائح لمنع المعارك وقت الوجبات

29/4/2021
المزيد من مرأة

ناجون من الموت.. حكايات مؤلمة لأطفال غزة

والدة زينة سعيدة بأن ابنتها خرجت سليمة من حرب إسرائيلية دموية ومدمرة (الجزيرة)

عمر عامين.. أصغر عضوة في جمعية العباقرة تبهر العالم بذكائها الفائق

الطفلة الأميركية العبقرية كاش كويست (مواقع التواصل الاجتماعي)

تصميمات حدائق منزلية تساعد عائلتكِ على قضاء وقت ممتع هذا الصيف

العنصر النباتي له تأثير خاص في تخفيف التوتر ويشعرك بالراحة والاسترخاء (بيكسلز)

في تركيا.. الحياة اليومية الدؤوبة “لحافظات القرآن المستقبليات”

في تركيا تكرّس الحافظات اللاتي تراوح أعمارهن بين 8 و17 سنة 3 إلى 4 سنوات من حياتهن لتحقيق هذه الغاية (الفرنسية- الصورة تعبيرية)
الأكثر قراءة

لهزيمة الكرش.. قبل كم ساعة من النوم يجب الامتناع عن الأكل؟ وكم خطوة تحتاج لتحرقه؟

في قبضة المقاومة.. "ما خفي أعظم" يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام

(الجزيرة)

عملية أوبرا الإسرائيلية تُدمر مفاعل العراق النووي عام 1981.. لماذا أخفقت المخابرات والدفاعات الجوية؟

مفاعل تموز النووي العراقي قصفته إسرائيل بغارة جوية عام 1981 ودمرته (الفرنسية)

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج إيران النووي بات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (الأناضول)