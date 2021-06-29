غالبا ما يكون الأثاث استثمارا كبيرا، لذلك من المهم العناية به بشكل مناسب إذا كنا نرغب في الحفاظ عليه لأطول وقت ممكن. هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تدمر الأثاث أو تقلل من عمره. نتعرف في هذا التقرير على هذه الأخطاء وطرق تجنبها وفقا لخبراء الأثاث والديكور.

وضع النباتات الطبيعية فوق الأثاث الخشبي

رغم أن النباتات الطبيعية تبدو جميلة، فإنها يمكن أن تدمر الأثاث خاصة الخشبي بشكل خطير، بسبب الأوساخ والمياه التي تتسرب من الأواني، ويمكن أن تشوه الخشب بمرور الوقت.

لتجنب هذا الضرر يوصي الخبراء بسقي النباتات فوق الحوض وبعيدا تماما عن الأثاث والأرضيات الخشبية، وشراء أواني النباتات التي لا تسرب الماء، وتجفيف الأواني جيدا قبل إعادتها بالقرب من الأثاث.

بالإضافة إلى ذلك، يفضل وضع كوستر مقاوم للماء أسفل أصص النباتات لتجنب إتلاف الأسطح والأرضيات.

يوصي الخبراء بسقي النباتات فوق الحوض وبعيدا تماما عن الأثاث والأرضيات الخشبية (بيكسابي)

عدم الفحص المستمر

ينصح الخبراء بفحص الأثاث بانتظام بحثا عن البراغي المفكوكة والتمزقات الصغيرة وغيرها من المشكلات البسيطة. يجب أن ننظر في أجناب الأثاث وأسفله للبحث عن المشكلات الخاصة بالنجارة أو الأقمشة. وكلما كان الضرر صغيرا أمكن إصلاحه أسرع دون أن يزداد حدة بمرور الوقت. على سبيل المثال إصلاح شق صغير أسهل كثيرا من معالجة شق كبير.

تخزين الأثاث قد يتسبب في تلفه

قد يعتبر البعض الطوابق السفلية والجراجات والسندرات أماكن تخزين مناسبة للأثاث غير المستعمل. لكن على عكس الشائع، يعتبر الخبراء تلك الأماكن بمثابة كارثة على الأثاث، لأن هذه الأماكن عادة ما تكون رطبة جدا أو جافة جدا أو شديدة الحرارة أو البرودة.

مثلا، يمكن أن تشوه الرطوبة الأثاث الخشبي، كما قد تتسبب درجات الحرارة العالية في فقدان ألوان الأقمشة أو تآكلها، كما تعزز الرطوبة نمو العفن بالأقمشة. ولتجنب ذلك يفضل الاحتفاظ بالأثاث في أماكن جيدة التهوية وعدم تخزينه فترات طويلة.

قد تشوه الرطوبة الأثاث الخشبي وتتسبب درجات الحرارة العالية في فقدان ألوان الأقمشة أو تآكلها (بيكسابي)

ضوء الشمس المباشر

قد يكون من الجيد أن نستمتع بضوء الشمس الطبيعي داخل المنزل، مع ذلك فإن الأثاث الخشبي قد يتأثر بالتعرض المستمر لضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية. ويفضل نقل قطع الأثاث بعيدا عن ضوء الشمس المباشر، كما يمكن تقليل الضرر عن طريق إغلاق الستائر أو النوافذ عندما تسطع الشمس بقوة.

البقع

من العصائر المسكوبة، إلى أصابع الأطفال المتسخة، هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تلطخ الأثاث. أفضل طريقة لمنع هذه الحوادث المؤسفة هي إبقاء الطعام والشراب بعيدا عن منطقة الجلوس. ويفضل استخدام الكوسترات لمنع أثر الأكواب على الأرفف والمناضد.

ولا يمكن أن يكون ذلك الخيار متاحا كل الوقت، لذلك هناك حلول مثل شراء أثاث مصنوع من نسيج صناعي مقاوم للبقع، أو معالجة الأثاث عن طريق رشه بمواد ضد البقع وتركه يجف قبل استعماله مرة أخرى. وتوفر تلك الطريقة أقصى استفادة من الأثاث، لأن الحفاظ على القماش يطيل عمر العنصر ويحافظ على رونقه لأطول وقت ممكن.

مخالب الحيوانات الأليفة

تعد الطاولات والأرائك من القطع القيمة في أي منزل، وتضيف الراحة والجمال إلى أي مساحة، ومع ذلك لا تهتم القطط ولا الكلاب لما نفكر به بشأن الأثاث ولا تراه أكثر من مكان لاختبار مخالبها.

ويمكن أن يكون عمود الخدش الخاص بالقطط حلا مناسبا، كما يساعد تقليم مخالب الحيوانات الأليفة في تقليل مقدار الضرر الذي يمكن أن تسببه.

الإفراط في التنظيف

على عكس ما يعتقد البعض، يمكن أن يصبح الإفراط في التنظيف مضرا بالأثاث، خاصة عند استخدام مواد كيميائية قوية يمكن أن تسحب اللون من سطح الأثاث، أو تؤثر في جودة الجلود مع مرور الوقت. ومن المهم جدا أن نضع في اعتبارنا الخامة المصنوع منها الأثاث ونراعي تعليمات التنظيف. وبدلا من المنظفات الكيميائية يمكن تجربة التنظيف الموضعي باستخدام صابون الأطباق وقطعة خفيفة ناعمة من القماش. لسنا بحاجة إلى استخدام المنظفات الكيميائية طالما نزيل الغبار بانتظام من على سطح الأُثاث.

يمكن أن يصبح الإفراط في التنظيف مضرا بالأثاث (وكالة الأنباء الألمانية)

أضرار النقل

يحتاج الأثاث اهتماما خاصا أثناء النقل، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمنع انكسار كسر المفاصل أو تشقق الأخشاب، مما يتسبب في تلف دائم للأثاث. يقول الخبراء إنه كلما كانت القطعة أثقل كانت احتمالات الضرر أكبر.

ويفضل حمل قطع الأثاث الثقيلة بواسطة شخصين أو أكثر بدلا من سحبها على الأرضيات، كما يجب إزالة الأدراج من المكاتب أو الخزائن قبل نقلها. وقد يؤدي نقل الأثاث مع الأدراج إلى الضغط على مجاري الأدراج وانزلاقها إلى الخارج. فإذا تعذر إزالة الأدراج يفضل تثبيتها بشريط لاصق عريض، كما يجب عدم نقل أي أثاث يحتوي على أسطح زجاجية قابلة للإزالة، مثل طاولات القهوة أو طاولات الطعام، دون إزالة الزجاج أولا.