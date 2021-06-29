الشبابيك المكشوفة مناسبة للذين يعيشون في المناطق المشجرة أو المعزولة، على عكس الذين لديهم جيران وأرصفة وشوارع على بعد خطوات قليلة منهم فهي ليست خيارًا جيدًا لهم.

بيروت- تعدّ النوافذ جزءا لا يتجزأ من تصميم المنازل، فهي تحسّن شكل فراغات المنزل وتظهر المناظر الخارجية بمظهر أفضل، وهي الشيء الوحيد الذي يسمح برؤية واسعة للمحيط الخارجي للمنزل والإطلالة على المناظر الطبيعية والخارجية.

كذلك تتحكم بالتهوية والإضاءة كتداخل أشعة الشمس والضوء الطبيعي وتدفق حركة الهواء وتنقية الأجواء والتخلص من الجراثيم والميكروبات والروائح الكريهة، فهي توفر الحماية اللازمة للمنزل.

وتتوفر أشكال هندسية متنوعة لديكورات الشبابيك لا سيما القناطر أو الأقواس أو الشكل المستطيل أو المربع، علمًا أن المستطيل أجمل لناحية فن العمارة الخارجية أكثر من المربعات، فضلا عن أن المثلثات تنفذ بما يتناسب مع شكل قبة البيت.

تصميم ديكور من الحديد المطروق "فيرفوجيه" مثبت بالشباك (الجزيرة)

الشبابيك الخارجية الأكثر اعتمادًا

مهندسة الديكور ريان بيضون تعرف الجزيرة نت على ديكورات الشبابيك الخارجية الأكثر اعتمادًا حاليا، وتقول "كلما كان المنزل كبيرا كان بالإمكان توسيع نوافذه".

وإذا كان البيت فسيحًا مكونا من طابقين مزودا بواجهات ضخمة بشكل مستقيم أي مربع أو مستطيل فيمكن للشبابيك أن تمتد على ارتفاع يفوق مترين، وتصمم الحواف الخارجية من الحجر بنوعين أو من الخشب حسب المواد المستخدمة في الفيللا مثلًا، فإذا كانت الفيللا مكسوة بالحجر وحافة الشباك من الخشب فهنا نميز النوافذ.

وفي حال وجود جلستين أي إذا كانت الصالونات في الطبقة السفلى وغرفة الجلوس في الطبقة العليا، يمكن تصميم نافذة بشكل دائرة أو أي شكل هندسي آخر من الأعلى إلى الأسفل تجمع بين الطبقتين مكسوة بالزجاج الثابت أو المقطع، وحولها حافة سميكة من الحجر الداكن لتمييزه عن لون المبنى.

النوافذ جزء لا يتجزأ من تصميم المنازل فهي تحسّن شكل فراغات المنزل وتظهر المناظر الخارجية بمظهر أفضل (بيكسلز)

ويمكن أيضًا اعتماد الشبابيك على الطراز الفرنسي التي تفتح للداخل أو الخارج، فيمكن تصميم 3 شبابيك بجانب بعضها، أو نافذة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار، وفي الوسط نجعل نافذتين بالطول والعرض.

ويحلو تصميم النوافذ مثل وعاء مشغول من الباطون للأزهار الملونة المتدلية أسفل النوافذ وإكسائه بالمادة المصنوعة منها حافة الشباك، أو يصمم ديكور من الحديد "فيرفوجيه" (المطروق) مثبت بالشباك.

وهناك نوع من الشبابيك الثابتة الغرض منها إدخال أشعة الشمس، ولا تفتح لإدخال الهواء، وتصمّم بشكل السلم، جزء منها من الزجاج وجزء من الألمنيوم، وتكون على أطراف الغرف.

يجب أن تكون الشبابيك مقاومة لأنها ستتعرض لظروف الطقس القاسية كالشمس والرياح والمطر (بيكسابي)

وتأتي النوافذ بأشكال هندسية مختلفة ومتميزة كالنوافذ البابية والفرنسية والمنزلقة والزجاجية وغيرها من الأشكال الأخرى المتعددة لتعطي لمسة سحرية وعصرية للمنزل، فهي ليست فقط نوافذ طبيعية للمنزل، بل يمكن أن تكون عنصرا جماليا قويا إذ تحتوي أيضًا على نوافذ كديكورات.

لذلك فإن الاهتمام بديكورات المنزل الداخلية وإهمال الشبابيك والنوافذ يجعل الصورة العامة غير مكتملة، فتجب مراعاة الحرص والدقة في اختيار أشكال النوافذ الخارجية لأنها تظهر جزءا من شخصية سكان المنزل، حسب مهندسة الديكور بيضون.

للنوافذ دور مهم في انسجام ديكور الفلل لأنها جزء لا يتجزأ من زخرفة الجدران (بيكسلز)

روح عصرية لنوافذ 2021

ولإعطاء روح إضافية للمنازل الحديثة ينبغي اختيار شبابيك عصرية تزيد جمالها، ولكن عندما يتعلق الأمر بالنوافذ الحديثة، فإن الجانب الجمالي ليس هو المهم فقط بل يجب أن تكون الجودة مثالية أيضًا، حيث يجب أن تكون الشبابيك ذات الطراز الحديث مقاومة لأنها ستتعرض لظروف الطقس القاسية كالشمس والرياح والمطر.

ويمكن اختيار ديكور جبسي باللون الرمادي لنافذة خارجية، ومرغوب جدًّا اختيار الألوان القوية في الواجهة الخارجية للفت الأنظار، كما تقول مهندسة الديكور بيضون للجزيرة نت.

ولا يمكن الاستغناء عن تزيين النوافذ الخارجية بالأزهار بجميع ألوانها وأشكالها، فهي تضفي جمالية خاصة وأناقة غير اعتيادية.

اختيار نوافذ كبيرة لغرفة المعيشة للتمتع بالمناظر الطبيعية الخارجية (بيكسلز)

نصائح لاختيار نوافذ خارجية فريدة

وتنصح بيضون عند اختيار النوافذ الخارجية باعتماد بعض الخطوات الآتية ومن أهمها: