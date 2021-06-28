يجب الحرص على التجمعات العائلية لأن الاستمتاع بالوقت مع العائلة مهم جدا ويساهم في تعزيز الحالة النفسية الإيجابية وينعكس في الشعور بالسعادة خلال الإجازة الصيفية

بيروت- ها قد حلت الإجازة الصيفية ويجب عدم إضاعتها هدرا في أشياء غير نافعة، وفي الوقت نفسه يجب الاستمتاع بها لأقصى درجة لشحن طاقتك وطاقة عائلتك الإيجابية للعام الجديد، كما عليكِ التخلص من الشعور بالملل والروتين وإيجاد الوقت لأشياء مفيدة ومنتجة.

ولتحقيق الاستفادة القصوى من الإجازة الصيفية لا بد أولا من التخطيط لها عن طريق تنظيم الوقت وتحديد الأولويات والأهداف المرغوب تحقيقها خلال فترة الإجازة.

التقت الجزيرة نت بتول مدلج مدربة في علم تطوير الذات (لايف كوتش)، لتتحدث عن الأفكار المنتجة في وقت الفراغ وإمكانية تحويل أي شغف إلى شيء مثمر ومفيد بدلا من الشعور بالروتين اليومي.

المدربة بتول مدلج: خلال إجازة الصيف يجب تجديد النفس واكتشاف أبعاد أخرى للشخصية مع إضافة مهارات جديدة (الجزيرة)

10 خطوات تصقل المهارات والخبرات

وتاليا أهم تلك الخطوات التي يجب اتباعها بحسب بتول مدلج:

تخلصي من الفوضى الإلكترونية

إذا كنت تشعرين بالملل ولا تجدين ما تفعلينه فهذا وقت مناسب لإعادة ترتيب وتنظيم الأغراض في المنزل، وفي نفس الوقت يمكنك التخلص من الفوضى في الهاتف المحمول وجهاز الحاسوب بالتخلص من البرامج والتطبيقات التي لا تحتاجين إليها.

تطوعي في أنشطة مختلفة

من أنبل الطرق وأكثرها إنتاجية لقضاء وقت الفراغ هو التطوع لتخدم المجتمع اجتماعيا أو صحيا أو ثقافيا، خاصة في زمن كورونا، فهناك الكثيرون يحتاجون المساعدة.

وتعد الإجازة الصيفية الوقت الأمثل للانضمام إلى بعض المعسكرات مثل الكشافة، وكذلك ورش العمل التي تصقل المهارات أو تضيف مهارات جديدة ومتنوعة لشخصيتك، وتساعد كذلك على تكوين شبكة علاقات اجتماعية لديها نفس الاهتمامات.

كما أن الأعمال التطوعية تساعدك في الإحساس بالفخر والإنجاز وكذلك السلام الداخلي، ويمكن أن يكون وقت التطوع مرحا أيضا إذا أمضيته بصحبة بعض الصديقات.

عدد كبير من الأشخاص في العالم يقضون أوقات فراغهم في التدوين (بيكسلز)

إنشاء مدونة حول شيء يثير الاهتمام

في عصر التكنولوجيا يوجد عدد كبير من الأشخاص في العالم يقضون أوقات فراغهم في التدوين، يمكن أن تتناول المدونة أي شيء يثير اهتمامك، سواء كان ذلك الطهي أو الرياضة أو الأفلام أو المشكلات المجتمعية أو حتى عرض الكتب، ومكن تحقيق عائد مادي مع كثرة المتابعين.

دراسة فن الرسم على الوجه والرسم على وجوه الصغار تمنحك البهجة (بيكسلز)

تعليم الصغار بمقابل مادي

من تجيد الرسم يمكنها تعليمه بمقابل مادي بسيط للصغار، كما يمكنك دراسة فن الرسم على الوجه، كالرسم على وجوه الصغار، ويمكن تعليمهم الموسيقى أو الغناء في النادي أو في حديقة الحي، أو حتى يمكن استئجار مكان بسيط ومناسب والإعلان عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

استغلال الموهبة لجني الأموال

يمكن صناعة الحلي، أو الأشغال الفنية، أو ممارسة الحرف اليدوية مثل صناعة الحقائب، صناعة المنتجات الفنية، ويمكن المشاركة في المعارض الصيفية المنتجة للشباب أو حتى التسويق عبر الإنترنت، وإذا لم تكن لديك هواية يدوية يمكنك البدء بتعلم حرفة عبر الإنترنت والبدء بمشروع صغير.

التدرب في مكان له علاقة بتخصصك

مثلا من تدرس العلوم الصيدلية يمكنها التدرب في صيدلية أو شركة أدوية، ومن درست علم الحساب والتجارة وإدارة الأعمال يمكنها التدرب في بنك، ومن تدرس القانون يمكنها التدرب بمكتب محاماة، بعض هذه المهن تقوم بتدريب الشباب بمقابل مادي بسيط، ولو لم يكن هناك مقابل فقد تستفيدين من الخبرة.

زراعة النباتات

يمكنك زراعة نباتات الزينة المنزلية أو الخضروات والفاكهة بالمنزل، ويمكن تعلم مبادئ الزراعة وطريقة الزراعة عبر الإنترنت، أو الذهاب لمشتل قريب.

إجازة الصيف محاولة لترك الذات في حالة نفسية إيجابية للشعور بالسعادة بقية العام (بيكسلز)

وظيفة بدوام جزئي

الالتحاق بوظيفة ذات دوام جزئي يصقل المهارات والخبرة أيضا، كما أنه يعلم المسؤولية والثقة بالنفس، ويشجع على إحراز تقدم في الحياة، ولكن حذار من إعطاء العمل الأولوية الأولى خلال الإجازات الصيفية، لأنك ستفقدين المرح والراحة.

تقييم الأداء وتجديد النفس

ضرورة تقييم الأداء في الفترة الماضية ومعرفة مدى الرضا من مسار العمل والحياة المنزلية والعاطفية وكل تلك الأمور، إضافة إلى ضرورة تجديد النفس واكتشاف إبعاد أخرى للشخصية مع إضافة مهارات أخرى لم يتم التعرف إليها مسبقا.

استثمار الوقت في عبادة الله ويمكن الالتحاق بمراكز تعليم القرآن (بيكسلز)

تعلم القرآن والتجويد

استثمار الوقت في عبادة الله، ويمكن الالتحاق بصفوف تعليم القرآن والتجويد، وهو ما يكسب الراحة النفسية والطمأنينة والروحانية.

وتقول مدلج إنه إذا تم تجريب تلك الأفكار المثمرة والممتعة فمن المؤكد أنه يمكنك الحصول على إجازة رائعة بعيدة عن الملل.

كما توضح أيضا أن فكرة السفر لدى البعض مهمة جدا لأنها ليست مجرد طريقة لتمضية الوقت، فالذين اعتادوا على السفر أصبحوا أكثر صحة وسعادة وتسامحا تجاه الآخرين.

وتذكّر مدلج بأن الجرأة ضرورية عند تجربة أمور جديدة، ويجب الحرص على التجمعات العائلية لأن الاستمتاع بالوقت مع العائلة مهم جدا، ويساهم في تعزيز الحالة النفسية الإيجابية وينعكس في شعور بالسعادة خلال الإجازة الصيفية.

الاستمتاع بالوقت مع العائلة مهم جدا لمنحك السعادة (بيكسلز)

نصائح موجزة وهادفة

وتنصح مدربة تطوير الذات بتول مدلج كل فتاة أو سيدة بما يلي لتتمكن من تحقيق أهدافها الصيفية: