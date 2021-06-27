اعتبر مغردون أن الاهتمام بقضايا زي المرأة على حساب قضايا أخرى عاجلة وحيوية يكشف عن خلل مجتمعي

القاهرة- بينما كانت دينا هشام ابنة الطبيبة الشهيرة هبة قطب تبث مقطعا مصورا لها تبكي فيه شاكية من منعها من نزول حمام السباحة في إحدى القرى السياحية لأنها ترتدي لباس السباحة الساتر المعروف بـ"البوركيني" كانت حبيبة طارق -وهي طالبة جامعية- تتعرض لما سمته "التنمر" من قبل مراقبي لجنة الامتحان بسبب ارتدائها فستانا اعتبروه قصيرا، مطالبين إياها بارتداء بنطال.

وفور نشر كل من الفتاتين ما تعرضتا له اندلع جدل موسمي معتاد في مصر مع كل صيف حول الزي الأنسب للفتيات والسيدات عند خروجهن من المنزل ونزولهن لمياه البحر وحمامات السباحة.

واستمر الجدل خلال الساعات القليلة الماضية ولا يزال مغردون منخرطين فيه سعيا لتأثير أكبر يرجح كفة الميزان لصالح ما يعتقده كل فريق.

وفجّر الجدل قضايا، منها "ازدواجية" التعامل الرسمي في كل حالة، إذ يجري التعامل بـ"استخفاف" في وقائع التعدي على فتيات "محتشمات"، فيما يتم التعامل بـ"حزم" إزاء انتقاد زي فتيات "متبرجات"، بحسب رأي مغردين.

يجري كل ذلك الجدل في مصر المهددة بالعطش بسبب السد الإثيوبي، بحسب مغردين اعتبروا ما يجري متعمدا لإلهاء المصريين عن الجدل المفيد حول مستقبل المياه التي يشربونها ويزرعون بها.

"عشت في كندا 10 سنين عمر ما حصل كده"

فتاة مصرية تبكي بعد منعها من دخول حمام سباحة بسبب حجابها pic.twitter.com/tFjnQkz9SC — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 26, 2021

التعليق الكامل لعمرو أديب على منع فتاة من نزول حمام سباحة بسبب المايوه الشرعي الكامل#الحكاية#MBCMASR

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جدل على حافة المياه

على حافة مياه حمام السباحة كانت دينا تقف مع صديقتها تجادل موظف القرية السياحية بأن من حقها السباحة بالبوركيني، مؤكدة أن وزارة السياحة تسمح به.

وفي الفيديو الذي بثته الفتاة لفتت إلى أن البوركيني يزيد سعره على باقي ملابس السباحة التي سبق أن اشترتها، مؤكدة أنها عاشت في كندا لسنوات دون أن يجبرها أحد على زي محدد عند نزول حمام السباحة، واعتبرت أن هناك اتجاها لإجبار الفتيات على العري في بعض المناطق.

وذهب مغردون لاستنكار فكرة ارتداء البوركيني من أساسها باعتبارها تحايلا على الدين، فيما أكد آخرون على حرية الاختيار المطلق للفتيات بارتداء ما يرغبن به في أي مكان، فيما قال مغردون إنه يجب مراعاة الذوق العام وتعليمات الأماكن الموجودين فيها.

فتاة الجامعة

ورغم ما حظيت به الواقعة من اهتمام إعلامي عقب وصول معدلات مشاهدة الفيديو إلى نحو مليون مشاهدة على تطبيق إنستغرام في وقت وجيز فإنها كانت أقل حظا من الفتاة حبيبة، وهي طالبة بجامعة طنطا، حيث جرت إحالة الموظفتين اللتين "تنمرتا" على زيها إلى التحقيق بقرار من إدارة الجامعة.

روت الطالبة الواقعة قصتها قائلة إن مراقبة اللجنة طالبتها بإبراز هويتها، ولما رأتها محجبة في البطاقة "تهكمت عليها متسائلة عن هويتها الدينية"، وأضافت في تهكم "نسيت تلبسي بنطلونك؟".

"كلام فارغ وكل واحد فيهم من جواه داعشي" تعليق ناري من الديهي على واقعة تنمر ضد" #فتاة_الفستان" بجامعة طنطا#بالورقة_والقلم #TeNTV pic.twitter.com/grQC8vqjqK — برنامج بالورقة والقلم (@blwar2awel2alm) June 26, 2021

الفستان اللي قلب جامعه طنطا 🧐🥺

و الاخت المنقبه و ذات الخمار روقوها …حاجه فضيحه 🤬😡

يا بنتى انتى اكثر حشمه من نص محجبات مصر بتوع الاسترتش و البودى…و لا يهمك…بنوته رقيقه وجميله في وقت فقد الشارع المصري جماله pic.twitter.com/fsCpTzuC40 — hala (@HalaElZieny) June 26, 2021

هو للدرجة دى الفكر التكفيرى المتشدد تغلغل فى مجتمعنا وفى افكار الناس .. هو فيه إيه ؟ ماللى تلبس حجاب تلبسه براحتها واللى تلبس فستان تلبسه براحتها .. هو انتوا اللى هتحاسبوا البشر .. كفاية بقى تخلف رجعتونا للوراء بقالكم ٥٠ سنة .. كفاية بقى ودعوا الخلق للخالق 🤔#فتاة_الفستان — عمرو فهمى (@AmrFahm51034920) June 27, 2021

ورغم هذه الإجراءات المساندة لها فإن الفتاة ذهبت للجامعة اليوم الأحد مرتدية بنطالا لأداء الامتحان، وكان معها والدها الذي قال في تصريحات صحفية إنه "لا يوجد وصاية لأحد على ابنته".

وانبرى مغردون للدفاع عن حق الفتاة في ارتداء الفستان من منطلق مواجهة "الإرهاب والتكفير" ومساندتها في حريتها الشخصية.

بالمقابل، دافع مغردون عن سلوك من استنكروا زي الفتاة بالقول إن ما فعله المراقبون هو من قبيل إنكار المنكر والأمر بالمعروف.

أغلب من تهجم على #فتاة_الفستان هم من النساء. المجتمعات العربية كما تعاني من النظام الأبوي (الذكورية) تعاني أيضا من النظام الأمومي أي السيطرة النسائية وتنمرهم على بعضهن البعض. هذه مشكلة معقدة نراها في المجتمعات العربية أكثر من غيرها. https://t.co/K6Yl4pwgob — Dr. Najat AlSaeed (@Najat_AlSaeed) June 27, 2021

تعري فتاة بكشف ساقيها وأجزاء أخرى من جسدها ولو شعرة هو منكر يستحق إستنكاره ، يستنكر الفعل بالقول الحسن والنصح الرشيد وإن صاحبت النصيحة غِلظة منفِّرة نُنكر الفعل أولاً ونبين حرمته وتعديه على الثوابت والقيم ثم نلوم ونحاسب الناصح على غلظته .#فتاه_الفستان — Adel Elsharnoby (@adel_elsharnoby) June 26, 2021

(فَلَوۡلَا كَانَ مِنَ ٱلۡقُرُونِ مِن قَبۡلِكُمۡ أُو۟لُوا۟ بَقِیَّةࣲ یَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡفَسَادِ فِی ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا قَلِیلࣰا مِّمَّنۡ أَنجَیۡنَا مِنۡهُمۡۗ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا۟ مَاۤ أُتۡرِفُوا۟ فِیهِ وَكَانُوا۟ مُجۡرِمِینَ)

[سورة هود 116]

فتاة الفستان#فتاة_الفستان — ابراهيم خليل (@Ebrahemkhalill) June 27, 2021

قال رسول الله ﷺ : صنفان من أهل النار لم أرهما .. ثم قال : ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائله.. ثم قال لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. #فتاه_الفستان . — محمد طارق |🇪🇬🌟 (@2D4GNZ0hBN08TQ7) June 26, 2021

الحجاب فرض، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة لكن لها شروطها،

( فالنُصح ثقيل فلا تجعله جدلاً ولا تُرسله جبلاً )#فتاه_الفستان — عاصم محمد (@Assem_elkamhy) June 26, 2021

تباين وازدواجية

وفجّر التعامل الرسمي المتباين مع هذه القضايا استنكار مغردين ما سموها "ازدواجية التعامل الرسمي"، وكتب الصحفي فتحي مجدي "إنه على الرغم من بشاعة الجرم في واقعة الاعتداء على طالبة جامعة بني سويف المنتقبة التي أهانها رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب بالصفع على وجهها وخلع نقابها عقب خروجها من لجنة الامتحان لكنها لم تحظ بـ10% من التناول الإعلامي الذي حظيت به طالبة جامعة طنطا أو ما باتت تعرف بـ"فتاة الفستان" التي اتهمت اثنتين من المراقبات بالتنمر على فستانها، والتي أصبحت "ترند" على منصات التواصل الاجتماعي، وحديث وسائل الإعلام في مصر.. طبعا السبب معروف، والهدف معلوم، لكن الكل ولا مؤاخذة عامل نفسه ميت".

بالمقابل، انتشرت تغريدات تمجد فستان فتاة الجامعة، وتشجع الفتيات على ارتداء ما يرغبن.

علشان تعرفوا قد ايه ازمة جيلي واللي فاضلين منه ربنا يدهم الصحة والعمر. عشنا وشفنا تنمر علي طالبة لابسة فستان شيك وبسيط كمان . الله يرحم ايام المدرج الجامعي لما كله كان ميكرو جيب ولا واحد فينا بيبص حواليه علي اللي لابسينه . نتكلم مع بعض ونضحك ونشاغب بعض لكن نبص لتحت لا والف لا . — Ibrahim Abdel Meguid (@ibmeguid) June 26, 2021

في الأوبرا مش بنلبس چينز – في الفاين داينينج مش بنلبس كروكس – في الجامع / الكنيسة / الأماكن المقدسة مش بنلبس مفتوح – في البارات مش بنلبس عباية – وفي حمامات سباحة النوادي / الفنادق مش بنلبس غير المسموح بيه 🤷‍♀️ بسيطة اهي — شيري (@TrueXela) June 26, 2021

بدوره، قال الأديب إبراهيم عبد المجيد إن ما يجري على الساحة في ما يخص زي السيدات والفتيات يشي بمعاناة جيل عايش ارتداء السيدات التنورات القصيرة، حيث كانت المدرجات الجامعية تمتلئ بهن دون أن يشغل أحد باله بما يرتدين.

في قضيتين عكس بعض تماما شاغلين الرأي العام دلوقتي..واحدة منهم #حبيبه_طارق ال المراقبين تنمروا و اتراخموا عليها عشان رايحة تمتحن ب فستان تحت الركبة،و التانية #دينا_هشام ال مارضيوش ينزلوها البسين بالبوريكيني عشان محترم زيادة عن اللزوم 🌚

مرحبا بكم في مستنقع ازدواجية المعايير 🤝 — Mariam Naël🧚🏻‍♀️ (@mariiam_nael) June 26, 2021

التركيز في رداء المرأة دليل على رداءة المجتمع. — Amr Salama (@amrmsalama) June 26, 2021

أما البرلماني فريد البياضي فأكد أنه من حق كل فتاة أن ترتدي الزي المناسب وفق لوائح المكان بشرط أن تحدد إدارته ما هو المناسب دون غيره.

واعتبر مغردون أن الاهتمام بقضايا زي المرأة على حساب قضايا أخرى عاجلة وحيوية يكشف عن خلل مجتمعي، وقال المخرج عمرو سلامة إن "التركيز في رداء المرأة دليل على رداءة المجتمع".

حط مشكلة البوركيني قدام مشكلة فستان طنطا واملى ورق الهجرة حالا حالا 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️ — عــلا عــثــمــان (@OlaOsman) June 26, 2021

جماعات الأمر بالبنطلون والنهي عن الفستان — aisha moubarez (@aishamoubarez1) June 26, 2021

انا بحب الفساتين جدا سواء كنت لبساها او غيري بيلبسها طبعا لو الموديل مناسب للجسم الفساتين انوثة ورقي البسوا فساتين يا بنات وافرسوهم قصير طويل زي ما تحبي المهم فستان 👗 #الفستان — hanan shouman (@hananshouman) June 26, 2021

ملخص قصة البوركيني في مصر pic.twitter.com/B2QVtBcqbN — Amr Bakly عمرو بقلي (@ABakly) June 26, 2021