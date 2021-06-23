برامج الطهي ومقاطع الفيديو القصيرة التي تطاردنا عبر منصات التواصل الاجتماعي تفتح الشهية وتحفزنا دائما على تطبيق التجربة، ولم لا والمقادير متوفرة والأدوات متاحة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات للحصول على النتيجة المبهرة.

في الحقيقة، ما يحدث عادة يكون نتيجة محبطة، لا سيما في وصفات المخبوزات والحلويات، التي تحتاج إلى دقة شديدة في اتباع التعليمات، ومن ثم لا ينبغي أبدا تغيير ولو خطوة بسيطة في الخطوات.

وقدم مجموعة من الخبراء في الحلويات والمخبوزات نصائحهم إلى هواة الطهي، لتجنب فشل الوصفات، وهي كالآتي:

استبدال المكونات

هل هناك فرق بين الدقيق ذاتي الرفع والدقيق العادي؟ هل تعرفين الفرق بين البيكنج بودر وصودا الخبز؟ هل يمكن استبدال أي منهما؟ يعرف الخبازون الناجحون مدى علمية عملية الخبز، وحتى أصغر خطأ أو استبدال للمكونات يمكن أن يفسد طبقًا بأكمله.

لذلك ينصح الخبراء باختيار المكونات المطلوبة للوصفة بدقة شديدة، وعدم استبدالها بمكون آخر.

ينصح الخبراء باختيار المكونات المطلوبة للوصفة بدقة شديدة وعدم استبدالها بمكون آخر (بيكساباي)

حذف المكونات

هذا الخطأ يواجهه كثيرون أثناء الطهي والخبز، فإذا كانت جميع مكونات الوصفة متوفرة باستثناء عنصر بسيط مثل "رشة الفانيليا" أو البيكنغ صودا أو الملح، قد يظن البعض أن الأمور ستسير على ما يرام فقط لأن الوصفة لا تتطلب سوى نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

هنا يجب الحذر، فهذا لا يعني أن وظيفة المكون البسيط في الوصفة غير مهم؛ إذ يعد حذف أصغر المكونات من وصفات المخبوزات أمرًا كارثيا أحيانا.

المعايير غير الدقيقة

عندما تتطلب الوصفة قياس المكونات بالكوب، فأنت غالبًا في معضلة بشأن الحجم الذي يجب أن يكون عليه الكوب؛ هل يجب أن يكون كوب قهوة أم فنجان شاي صغيرا؟ بالطبع، استخدام الكوب أسهل من وزن المكونات وقياسها بالغرامات؛ لكنها ليست دقيقة تمامًا.

استخدمي دائمًا الحجم الصحيح أو كوب القياس الخاص بالحلويات، أو استخدمي بشكل أفضل ميزان المطبخ الدقيق.

سوء فهم المصطلحات

يستخدم الخبازون وطهاة الحلويات مصطلحات مثل الفرك، والطي، والتشميع، والدهن، والتسوية، وما إلى ذلك، والتي قد تبدو جميعها ذات معنى واحد وهو "خلط" المكونات بطريقة أو بأخرى. لكن هذا ليس صحيحًا؛ فكل مصطلح يمثل طريقة متخصصة لتجميع المكونات معًا، والتي لها أهميتها الخاصة في الوصفة.

عدم توفر الأدوات الصحيحة

قد تكون هناك حاجة لأحجام أو أنواع مختلفة من قوالب الكيك أو صواني الخبز لأنواع مختلفة من الوصفات.

احرصي على اتباع التعليمات الخاصة بنوع القالب أو صينية الخبز، سواء كان من مادة مانعة للالتصاق أو زجاجية شفافة أو سيراميك أو ألومنيوم وغيرها.

احرصي على اتباع التعليمات الخاصة بنوع القالب أو صينية الخبز (غيتي)

عدم الصبر

قد تكوني في عجلة من أمرك، وليس لديك وقت كاف للانتظار حتى تتمكني من تزيين الكعكة وتقديمها لضيوفك، لكن بمجرد خروج الكعكة من الفرن من الضروري السماح لها بالتبريد تمامًا حتى تتماسك ولا تنكسر أو تمزق أو تهبط وتنكمش.

كما أن التعجل في تزيين الكعكة الساخنة سيؤدي بلا شك إلى ذوبان الكريمة.

استخدام مكونات منتهية الصلاحية

في بعض الأحيان، قد ينتهي بك الأمر باستخدام صودا الخبز منتهية الصلاحية أو مسحوق الخبز (بيكنغ باودر) الذي يفشل في رفع العنصر المخبوز بشكل صحيح.

تفقد عوامل التخمير الكيميائية هذه فعاليتها بمرور الوقت، وقد لا تظل صالحة للاستخدام بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع، أو نتيجة سوء التخزين، فعبوة صودا الخبز غير محكمة الغلق تتسبب بلا شك في فشل المخبوزات.

وضع خاطئ في الفرن

انتبهي جيدا لتعليمات الوصفة، هل يجب وضعها في الرف السفلي من الفرن أم العلوي أم الأوسط؟ وما درجة الحرارة المناسبة للخبز؟

فتح غطاء الفرن أو إخراج الطبق أثناء مراحل الخبز يؤديان إلى فقدان كبير للحرارة مما يعيق الطهي السليم (الألمانية)

فتح باب الفرن

ينكر الجميع مسألة التعجل في فتح باب الفرن أثناء الخبز، لكن هذا ما يحدث بالفعل، معظم السيدات وهواة الخبز يفتحون باب الفرن ولو مسافة محدودة للاطمئنان على عملية الطهي، لكن في الحقيقة إن فتح غطاء الفرن أو إخراج الطبق أثناء مراحل الخبز يؤديان إلى فقدان كبير للحرارة؛ مما يعيق الطهي السليم ويفسد ارتفاع المخبوزات.

وكقاعدة عامة؛ ينبغي عدم فتح الفرن لمدة 10-15 دقيقة على الأقل من بداية عملية الخبز.

درجة حرارة الفرن غير كافية

من الضروري تسخين الفرن مسبقًا، وإلا فلن تُخبز كعكتك بشكل صحيح، وقد تنكمش وتهبط بسهولة، ويجب التسخين قبل إدخال الوصفة لمدة 20-30 دقيقة على الأقل.

المكونات الباردة

إن درجة حرارة مكوناتك مهمة بالفعل، استخدمي دائمًا مكونات بدرجة حرارة الغرفة، خاصة البيض والزبدة، ما لم تحدد الوصفة خلاف ذلك.

إذا كانت الزبدة شديدة البرودة فقد تؤثر على نجاح المخبوزات، كما عليك تجنب استخدام الميكروويف لتليين الزبدة بسرعة كبيرة، وإلا فقد تذوب الزبدة إلى قوام مائي لا يتحول إلى كريمي أثناء الخلط مع السكر بشكل صحيح.

القوالب الداكنة

احرصي على استخدام القوالب الفاتحة (الألومنيوم يعد الأفضل) وتجنبي الداكنة الخفيفة، ذلك لأن القوالب (الصواني) الداكنة خفيفة للغاية وتتسبب في احتراق المكونات داخل الفرن وتمتص الحرارة وتوزعها بسرعة أكبر، لذلك يتحول الخليط إلى اللون البني من الخارج بسرعة أكبر، مع عدم اكتمال عملية الخبز بصورة صحيحة من الداخل.

إذا كنت تستعملين الأواني الداكنة، قومي بخفض درجة حرارة الفرن بمقدار 25 درجة فهرنهايت (10-15 درجة مئوية تقريبا) وتحققي من نضجها في وقت مبكر.

وينطبق الشيء نفسه إذا كنت تستخدمين أواني زجاجية، إذ يستغرق الزجاج وقتًا أطول من المعدن في التسخين، ولكنه يحتفظ أيضًا بالحرارة فترة أطول.

استخدمي دائمًا الحجم الصحيح أو كوب القياس الخاص بالحلويات (غيتي)

الفرن الخادع

لكي تصبحين خبازة ماهرة، عليك أن تتعرفي على فرنك أولا؛ بعض الأفران تعطي قراءات خاطئة للحرارة الداخلية، تعرفي على درجة حرارة الفرن بدقة من خلال مقياس الحرارة (ترمومتر خاص بالأفران).

أما إذا كان الفرن يتضمن مناطق متفاوتة الحرارة، فيجب إصلاحه من خلال الفني المختص، لأنه سيفسد جميع أكلاتك، وكحل مؤقت يمكنك وضع قطعة سيراميك غير مصقول في أرضية الفرن لتوزيع الحرارة بشكل أفضل.