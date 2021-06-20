إذا كان زوجك يتصرف ببرود ويبعدك عنه بصمته الرهيب، فهذا يعني غالبا أنه يتجاهلك. قد يحدث ذلك عادة بعد الشجار لإظهار الاستياء أو لجذب الانتباه فقط. ومع ذلك، إذا كان زوجك يتجاهلك كثيرا أو لعدة أيام متواصلة ودون أسباب واضحة، فقد يتسبب ذلك في اكتئابك وجرح كبريائك.

تقول كيران أثر، الكاتبة على موقع "هاك سبريت" (Hackspirit)، إن التجاهل من أسوأ المشاعر في العالم. وفي أغلب الأحيان لا تعرفين ما الذي فعلتِه بشكل خاطئ، وكلما حاولت التحدث مع زوجك، ابتعد أكثر. إنه أمر محبط، ولكن مع القليل من الفهم وبعض الإستراتيجيات المفيدة للتعامل مع هذا السلوك، يمكنك إنشاء علاقة مع تواصل واحترام وحب أفضل.

أسباب تجاهل الزوج لزوجته

هناك بعض الأسباب الشائعة التي تجعل الأزواج يتجاهلون زوجاتهم تحصرها أنجلينا جوبتا، الكاتبة والحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال على موقع "بونوبولوجي" (Bonobology)، فيما يلي:

ملاحقته وإزعاجه، ربما يتجاهلك زوجك بسبب ملاحقتك له باستمرار للقيام بالأمور التي تطلبينها منه مثل الأعمال المنزلية وتوصيل الأولاد وإحضار طلبات المنزل، إضافة إلى نقدك اللاذع إذا لم تكن النتيجة كما تريدين. وتجاهل زوجك لك في هذه الحالة هي طريقة للتأقلم.

مدمن عمل، ربما تدور حياة زوجك حول العمل حتى حينما يكون بالمنزل فهو ينهي التقارير ويتحدث مع المدير، قد تلاحظين أنه ليس لديه وقت لكِ.

لستما متفقين فكريا، ربما يجد صعوبة في التحدث معك لأنك غير مهتمة بالأشياء التي تثيره.

الشعور بالملل، يتسلل الملل إلى أي علاقة طويلة الأمد. وإذا لم يعمل كلاكما على إبقاء شرارة الحب والتواصل حية، فقد يأخذ زوجك الطريق السهل ويتجاهلك.

انشغالك عنه، ربما أنت مرتبطة جدا بأسرتك أو أقربائك وأصدقائك، وزوجك لا يحب ذلك، لذلك يتجاهلك ويهملك عاطفيا.

التبذير، إذا كنت شخصا مبذرا بشكل دائم وتحبين التسوق وتنفقين أموال زوجك التي حصل عليها بشق الأنفس، ربما يتجاهلك للتأكد من أنك لن تطلبي المزيد من المال.

شخصية مماطلة، يتعامل بعض الأشخاص بطريقة غريبة وصامتة كرد فعل على بعض التصرفات التي لا تعجبهم، ربما هذا جزء من طبيعة زوجك، وتجاهلك هو رد فعله الطبيعي على موقف قمتِ به.

بعض الأشخاص يتعاملون بطريقة غريبة وصامتة كرد فعل على بعض التصرفات التي لا تعجبهم (بيكسلز)

ماذا عليكِ أن تفعلي حينما يتجاهلك زوجك؟ بالطبع لا تزيدي من تفاقم الأمور عن طريق إثارة الشجار، ولكن عليك بالخطوات التالية:

لا للصمت المقابل

في كثير من الأحيان، عندما يبدأ الزوج في تجاهل زوجته، تبدأ هي الأخرى في التعامل الصامت ولا تتكلم إلا ما ندر. ولكن هذا ليس حلا، عليك أن تكوني الشخص الذي يتخذ الخطوة الأولى من خلال التواصل ومواجهة المشكلة والتوصل إلى حل معا.

لا تفكري في الانتقام

تقول ستيفاني كيربي الكاتبة على موقع "بيتر هيلب" (Betterhelp)، جربي القليل من اللطف، حتى لو كنت لا تشعري بالرغبة في ذلك. النوايا الحسنة تولد النوايا الحسنة. حتى لو كان زوجك يتجاهلك، فهذا لا يعني أنه يجب عليك البدء في التفكير في خطة للانتقام. بدلا من ذلك، كوني لطيفة معه وأظهري له أنك مهتمة بأشيائه الصغيرة. قد يكون مترددا في البداية لكنه سيبدأ في الاستسلام ببطء وإنهاء حالة الصمت.

امنحيه بعض الوقت

تقول كيربي، يميل الأزواج أحيانا إلى تجاهل زوجاتهم بسبب العمل أو الأمور الشخصية الأخرى التي لا يشعرون بالراحة لمناقشتها في تلك اللحظة. قد تشعرين بأنك غريبة عنه في الوقت الحالي ولكن عليك التحلي بالصبر. سيأتي زوجك في النهاية ويشاركك مشاعره حينما يتعافى ويكون جاهزا لذلك.

لا تتشاجري معه

في كثير من الأحيان عندما يصمت زوجك ويبدأ في تجاهلك، تشعرين بالغضب والإحباط ويبدأ الشجار معه. إلا أن مشكلة العراك الناجم عن الخلافات الزوجية أنه بمجرد أن يبدأ فإن العديد من المشكلات القديمة التي لم يتم حلها ستفرض نفسها هي الأخرى مما يزيد الأمر سوءا. لذا بدلا من العراك تحدثا سويا.

تحليل الوضع

إذا كان زوجك يتجاهلك مؤخرا فقط، فلا بد أن شيئا حديثا قد أزعجه، وعليك أن تفكري في الأحداث المختلفة التي حدثت قبل ذلك وحاولي تحديد الحادثة التي جعلته يتجاهلك بهذه الطريقة.

سيساعدك تحديد الموقف على معالجته بشكل أفضل. وكلما تعرفت على سبب سلوكه بشكل أسرع، زادت سرعة حل المشكلات بينك وبين زوجك.

حتى لو كان زوجك يتجاهلك، فهذا لا يعني أنه يجب عليك البدء في التفكير في خطة للانتقام (شترستوك)

التواصل الزوجي

إذا كنتِ غير قادرة على تحديد الحالة التي جعلت زوجك يتعامل معك بصمت حاولي جعله يتحدث معك. في بعض الأحيان، تصرفات بسيطة مثل إمساك يده وإخباره كم تحبينه تفعل المعجزات.

كوني إيجابية

قد يكون الوضع متوترا بعض الشيء أثناء فترة تجاهل زوجك لك، وقد تبدئين في التفكير أنه ربما لديه علاقة بامرأة أخرى أو ربما يريد الانفصال عنك، في مثل هذه المواقف عليك أن تظلي إيجابية ومتفائلة، فأنت لا تعرفي السبب الحقيقي لسلوكه. وإذا كان زوجك يمر بشيء سيئ فعليك أن تكوني قوية بما يكفي لمساعدته خلال هذه المرحلة.

اهتمي بالمفاجآت

يميل الأزواج أحيانا إلى الصمت بعد بضع سنوات من الزواج ويقل التواصل بينهما. وربما يكون زوجك قد تعوّد على سلوك الصمت بعد هذه المرحلة، فجربي طرقا جديدة لجعله يشعر بالراحة، وفاجئيه بالأشياء التي يحبها ولاحظي الفرق.

الانتباه لسلوكه

انتبهي أكثر لسلوك زوجك. هل يتجاهلك طوال الوقت أو فقط عندما تطرح مواضيع معينة؟ يميل الرجال إلى تجاهل مواضيع معينة إذا شعروا أنها لا تستحق الحديث عنها. لاحظي أيضا هل يبدو سعيدا أثناء التحدث إلى الآخرين أو أنه يفضل الصمت معهم أيضا؟ إذا كان الأمر معك فقط، فهذا يعني أن الأمر يتعلق بك.

لا تخبري الآخرين

في المراحل الأولى، لا تتحدثي عن سلوك زوجك وتجاهله لك أمام صديقاتك، فأخذ آراء الآخرين قد يدمر الزواج كما أن الرجال يكرهون النميمة خاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة حساسة، لذا كوني حكيمة وقدري الموقف.

إذا كان زوجك ما يزال يتجاهلك رغم كل جهودك، فقد حان الوقت لطلب المشورة (غيتي)

البقاء مشغولة

إذا كان زوجك لا يهتم بك، فعليك محاولة فعل الشيء نفسه معه. ففي كثير من الأحيان يعتبر الأزواج زوجاتهم أمرا ثابتا مفروغا منه لأنهم يعتقدون أن زوجاتهم دائما متاحات تحت إشرافهم.

إن إبقاء نفسك مشغولة مع قضاء بعض الوقت بعيدا عنه سيجعله يدرك أهميتك وسيتوقف عن تجاهلك. ومع ذلك، لا تكثري من الأمر لأنه قد يعتاد على بعدك مما يخلق جدارا دائما بينكما.

طلب ​​المشورة

إذا كان زوجك ما يزال يتجاهلك رغم كل جهودك، فقد حان الوقت لطلب المشورة، إذ يندم معظم الأزواج على عدم طلب المشورة في الوقت المناسب مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الطلاق.