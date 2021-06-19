اللون الأبيض هو لون بسيط كلاسيكي ويعتمد كثيرا في المساحات الضيقة ولا تبطل موضته، ويفضل استعماله مع كثير من الألوان؛ لأنه يساعد على إبرازها، ويتماشى مع طرز غرف النوم كافة.

يشكل مفرش السرير نقطة جذب رئيسة في ديكور غرفة النوم، ما يستدعي اختيار ألوانه ونقوشه بعناية شديدة، وبما يتناسق والجو العام للغرفة، ومن دون تجاوز أمر خامته.

كما أن تغيير أغطية السرير يؤدي إلى تغير ملامح غرفة النوم بشكل كبير، فالسرير يعتبر نقطة ارتكاز الغرفة، وبالتالي فالأغطية هي التي تعطي الغرفة مظهرا لافتا ومختلفا.

اقتناء مفروشات بجودة عالية وألوان خفيفة ومنعشة ومحايدة في الوقت نفسه (بيكسابي)

8 نصائح لاختيار أغطية السرير

وتقدم خبيرة الديكور الداخلي، ريم صفوان، بعض الاقتراحات والنصائح لاختيار أغطية السرير المناسبة، والتي تضفي جوا خاصا وأنيقا على الغرفة في فصل الصيف.

الحرص على اقتناء مفروشات ذات جودة عالية مع استخدام مجموعة من الألوان الخفيفة والمنعشة، وبألوان محايدة في الوقت نفسه، لتساعد في إعطاء غرفة النوم جوا هادئا يتناسب مع الديكورات والتصاميم. بالإضافة لأجواء الرومانسية التي تضيفها المصابيح على المكان لها دور مهم في الديكور الداخلي (بيكسلز) إيجاد مجموعة راقية من أغطية السرير والشراشف الخاصة بغرفة النوم، والتي تنوعت بأشكالها وتصاميمها المميزة، لتكون غرفة النوم مريحة للعين، وترسم تلك اللوحة المشرقة والمنعشة، لا سيما في فصل الصيف، وتبعث بالطمأنينة والشعور بالراحة. تجمع هذه المفارش ما بين لمسات الطبيعة من الورود وأوراق الأشجار والطيور والحيوانات الأليفة ومختلف الصور الطبيعية والأشكال الهندسية بشكل أنيق وجميل، ومنها شراشف بلمسة من التقليدية والعصرية والنقوش والخطوط، فضلا عن مزج العديد من اللمسات في المفارش ومنحها الرونق الساحر الخاطف للأنظار، والذي يحقق رغبة في الحصول على جمالية مميزة للغرفة. ورق جدران عصري بنقشات وألوان صيفية مشرقة تشكل نقطة جذب في غرفة النوم (بيكسلز) تتكون المفارش عادة من غطاء السرير مع الوسائد المتنوعة بين الكبيرة والصغيرة وذات الأحجام المتوسطة، التي يمكن إضافتها على السرير لتزيينه ومنحه نوعا من الجمالية والتألق والرقة المميزة. كما تتكون أيضا من الستائر والشراشف الخاصة بالغرفة، فضلا عن ألوانها الزاهية والراقية التي تتنوع ما بين الزهري بدرجاته والأصفر والأخضر والأحمر والأزرق والأبيض والبيج، إضافة إلى البيضاء المطرزة التي ترمز إلى اللمسة التقليدية بجمالها وأناقتها الساحرة التي يمكن إضفاؤها على الغرفة كونها تضيف لمسة مميزة وغاية في الجمال. من المهم أن تكون المفارش بسيطة ومصنوعة من أقمشة خفيفة وطبيعية مثل الكتان والقطن خلال أشهر الصيف الحارة؛ لتبعد التعرق وتضفي الشعور بالبرودة. وتعتبر الألوان النابضة بالحياة والزاهية من أهم الخيارات المثالية، وأهمها الألوان الوردية والأزرق. الجمع بين لمسات الطبيعة من الورود وأوراق الأشجار والصور الطبيعية والأشكال الهندسية بشكل أنيق وجميل (بيكسلز) عدم تجاهل إضافة الإكسسوارات كأواني الزهور على الطاولات الجانبية في غرف النوم، لوحات فنية مستوحاة من الطبيعة لتزيين الجدران، أحواض النباتات الخضراء في الزوايا. اختيار ورق جدران بلون صيفي يناسب ألوان الديكور الداخلي، أو ورق جدران عصري بنقشات وألوان صيفية مشرقة يشكل نقطة جذب في غرفة النوم. تصاميم إنارة جديدة مثل إضافة مصباح أرضي في زاوية غرفة النوم، أو مصباح جداري ناعم، فإضافة لأجواء الرومانسية التي تضيفها هذه المصابيح على المكان، فإن لتصاميمها وألوانها دورا مهما أيضا في أناقة الديكور الداخلي.

للبيج حكاية أخرى فهو يظهر بقوة هذا العام في غرف النوم، ولا سيما في مفارش الأسرة (بيكسلز)

ألوان موضة صيف 2021

تضيف مصممة الديكور صفوان أن موضة ألوان 2021 في أغطية غرف النوم لموسم الصيف كلها تشع بالأنوثة والحيوية والطبيعة، فاللون الأبيض هو لون بسيط كلاسيكي، يعتمد كثيرا في المساحات الضيقة ولا تبطل موضته، ويفضل استعماله مع كثير من الألوان؛ لأنه يساعد على إبرازها، ويتماشى مع طرز غرف النوم كافة من "الآرت ديكو" إلى "المودرن" والمعاصر.

أما الزهري، فهو لون أنثوي يشيع الأناقة في الغرفة، خاصة إذا كانت ضيقة أو مزدحمة بالأثاث. ويحلو استعمال اللون في غرف النوم، جنبا إلى جنب مع درجات الأزرق، وأيضا الأحمر لإضفاء الحيوية في المساحة.

وللبيج حكاية أخرى، فهذا اللون ليس مملا؛ بل على العكس من ذلك هو يظهر بقوة هذا العام في غرف النوم، ولا سيما في مفارش الأسرة والإكسسوارات والوسائد، ويعد من الألوان الطبيعية التي تتماشى مع كل الألوان، فهو مهدئ، ويحلو استعماله مع الأثاث البرونز.

وبالنهاية، يمكن تحويل غرف النوم إلى ملاذات مريحة وجذابة لكل أفراد العائلة خلال فصل الصيف.