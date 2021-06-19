تعتقد آنا أن هناك سوء فهم متجذرا في خوف المجتمع الذي يربط النقاب بالإرهاب. وتقول “لقد سئمت من التسويغ والقول مرارًا وتكرارًا إنني لست متطرفة. ومع ذلك، سأواصل التوضيح كلما تطلب الأمر ذلك”.
بيان جلال: كوني أول مسلمة وعربية في هذا المنصب، عليّ التأكد من أنني استغل هذا الوقت لطرح القضايا التي تهم مجتمعاتنا، وطرح قضايا الأقليات التي لم يتم تناولها من قبل على طاولة النقاش.
تزخر المجتمعات الغربية بعدد كبير من الطلاب والباحثين العرب في مختلف المجالات، والذين يلعبون أدوارا هامة في المنظومة التعليمية هناك، ليس على المستوى البحثي والأكاديمي فقط، ولكن أيضا على الصعيد الإداري والقيادي أثناء وبعد الدراسة الجامعية.
من بين هؤلاء القادة، الأميركية من أصول مصرية، بيان جلال (19 عاما) والتي أصبحت أول مسلمة وعربية تتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب في جامعة ييل بالولايات المتحدة، طوال تاريخ هذه الجامعة الذي يمتد لـ 320 عاما.
وكالة "سند" للتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة حاورت هذه الطالبة المسلمة للتعرف عليها عن قرب، وسؤالها عن تأثير نشأتها العربية والإسلامية في شخصيتها القيادية، وكيفية الحد من الإسلاموفوبيا، وأهدافها خلال فترة رئاستها الحالية.
وإلى نص الحوار:
أنا مسلمة أبلغ عمري (19 عامًا) وأميركية مصرية، أنهيت لتوي عامي الثاني من دراساتي الجامعية في جامعة ييل. أدرس تخصصا مزدوجا في البيولوجيا الجزيئية والشؤون العالمية، وتخصصا ثانويا في دراسات الصحة العالمية؛ حيث أهتم بالتقاطع بين الرعاية الصحية والعلاقات الدولية، وآمل أن ألتحق بكلية الطب. وفي جامعة ييل، أشارك بنشاط في مجلس اتحاد الطلاب، وجمعية ييل للعلاقات الدولية، ورابطة الطلاب المسلمين، كما أشارك في الأبحاث في مختلف المجالات.
كانت هويتي الإسلامية والمصرية جزءا هاما من نشأتي، والقوة الموجهة لما أفعله. وكانت المبادئ الإسلامية الحاسمة لفعل الخير والرغبة بالتغيير إلى الأفضل من العوامل المحفزة بالنسبة لي. ولأن المسلمين أقلية في الولايات المتحدة، ويواجهون غالبا قوالب نمطية سلبية، عملت لأن أكون مثالا إيجابيا لصورة المسلم.
آمل أن أفهم بشكل أفضل التقاطع بين الرعاية الصحية والتنمية الدولية لمتابعة كل من الطب والصحة العالمية.
وأطمح لاستكمال درجة الماجستير في الصحة العامة ثم الالتحاق بكلية الطب، وأن أصبح طبيبة ممارسة، وأتابع أيضا أعمال السياسة الصحية.
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أعتقد أن طلاب الجامعات في وضع فريد يمكنهم من القيام بعمل جيد فيما يتعلق بالوقت والموارد المتاحة لهم. على وجه التحديد في جامعة ييل، ويعد الانضمام لمجلس اتحاد الطلاب فرصة رائعة للعمل على السياسات والأحداث التي لها تأثيرات واسعة النطاق على المصالح الطلابية.
شاركت في مجلس اتحاد طلاب الجامعة منذ بداية عامي الأول في ييل، حيث عملت كممثل لمجلس الصف الأول، ونظمت فعاليات لفصل السنة الأولى، وكعضو في مجلس الشيوخ عملت في مشاريع السياسات المتعلقة بالإصلاح الأكاديمي.
خلال سنتي الثانية، عُينت في المجلس التنفيذي، وشغلت منصب مدير سياسات الصحة وجائحة كوفيد-19، وبهذا الدور، تأكدت من حصول الطلاب على الموارد ذات الصلة بالجائحة. وأبرزها: تأمين تعويضات تصل إلى 120 دولارا في الأسبوع للطلاب عن بُعد للحصول على اختبار كورونا، وتأمين معدات الوقاية الشخصية للطلاب خارج الحرم الجامعي، وقمت بتنظيم فعاليات لتوعية الطلاب بموضوعات الصحة العامة، مثل أسئلة وأجوبة حول التطعيم ضد كورونا.
من خلال هذه الأدوار المختلفة في مجلس الكلية أظهرت التزاما واضحا بتقديم نتائج قابلة للقياس إلى المجتمع الطلابي، وآمل أن أستمر بذلك إلى حد أكبر من خلال دور الرئيس، يشرفني أن أكون أول مسلمة وأول عربية تتولى هذا الدور وآمل ألا أكون الأخيرة.
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لم يكن الفوز في الانتخابات عملا سهلا، وهناك عدة عوامل لعبت دورا هاما. أولا، عملت مع نائب الرئيس لصياغة منصة سياسة قوية أظهرت أهدافنا وأولوياتنا في جامعة ييل. وشاركنا منصتنا بعدة طرق، بما في ذلك موقع حملتنا على الويب وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيديو الحملة.
ثانيا، كان لدي مجموعة رائعة من الأشخاص يدعمونني على طول الطريق، وكانت عائلتي وأصدقائي مستعدين لبذل الوقت والطاقة لدعم حملتي، ولم يكن بإمكاني فعل ذلك بدون دعمهم.
من خلال وجود طلاب مسلمين في مناصب قيادية بارزة، أعتقد أن هذا يمكن أن يواجه الإسلاموفوبيا من خلال تقديم رواية مضادة للصور النمطية التي يمتلكها كثير من الناس. في حالتي، من خلال كوني امرأة مسلمة محجبة في هذا المنصب، آمل أن أتمكن من إثبات أن المرأة المسلمة في الواقع تمتع بثقة كبيرة بقدراتها، وجديرة بالتمكين في المناصب القيادية.
الهدف الأسمى هو بناء جامعة ييل أكثر صحة، والتأكيد على أهمية 5 ركائز للصحة:
آمل زيادة تمثيل المسلمين والأقليات الأخرى في مجلس كلية ييل، وأن أتمكن من تشجيع الفئات المهمشة الأخرى لزيادة وجودها في المجالس الطلابية، وفي السياسة على نطاق أوسع زيادة التمثيل في المشاريع التي تؤثر على مجتمعاتنا.
بصفتي امرأة عربية، آمل أن أستغل منصبي لضمان الاحتفال بالثقافات المتنوعة في جامعة ييل، وإبراز أصوات الأقليات، وأعتقد أنني سأتمكن من طرح العديد من الموضوعات المهمة لمجموعات الأقليات التي لم يتم تناولها من قبل على طاولة النقاش. وكوني أول مسلمة وعربية في هذا المنصب، يجب عليّ التأكد من أنني استغل هذا الوقت لطرح القضايا التي تهم مجتمعاتنا.
أعتقد أنه يمكن تعزيز الصحة في الشرق الأوسط بعدة طرق، وأهمها ضرورة الوصول العادل للعلاج الطبي والأدوية. فهناك أزمة في الوصول للموارد الطبية. وأعتقد أنه من المهم أيضا زيادة التثقيف الصحي للتخفيف من نقص المعلومات التي تؤثر على المجتمعات في هذه المنطقة من العالم.