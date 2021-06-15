تويتر يتيح لغة عرض جديدة لمخاطبة النساء العربيات بصيغة المؤنث

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر لغة عرض جديدة أضافها لروّاده العرب من فئة الإناث، بإدراج صيغة المؤنث في اللغة العربية المستخدمة في تويتر.

ونشر الحساب الرسمي لـ"توتير أربس" (Twitter Arabs)، أمس الثلاثاء، صورة توضح لغة العرض الجديدة، عبر وسم #أتحدث_بالمؤنث، مخاطبا من خلالها النساء العربيات بالقول "غيّري اللغة إلى العربية (مؤنث)".

Twitter تتحدث بالمؤنث https://t.co/gMyCIl6Cgp — Twitter Arabs (@TwitterArabs) June 15, 2021

وفي تغريدة أخرى، نشر حساب تويتر الشرق الأوسط مقطع فيديو يوضح الأسباب التي دفعت موقع التواصل العالمي إلى إضافة لغة عرض جديدة خاصة بالإناث.

رحبوا بالعربية (مؤنث)، لغة العرض الجديدة على نسخة الويب من تويتر. #أتحدث_بالمؤنث pic.twitter.com/MQL7qkou2K — Twitter MENA (@TwitterMENA) June 15, 2021

وأظهر الفيديو طلبات من بعض المغرّدات العربيات بوجود واجهة عربية مؤنثة تخاطب المرأة بصيغتها المؤنثة، معلقا بالقول "لقد حان الوقت لمخاطبة النساء العربيات بصيغة المؤنث".

صورة توضح لغة العرض الجديدة، عبر وسم #أتحدث_بالمؤنث (مواقع التواصل)