تويتر يتيح لغة عرض جديدة لمخاطبة النساء العربيات بصيغة المؤنث

على الرغم من أن الأغلبية الساحقة من الأثرياء ما تزال تنتمي إلى فئة الرجال من كبار السن والشبان؛ إلا أنه يلاحظ تزايد أعداد النساء ضمن هذا التصنيف، فمن هن؟ وكيف حصلن على ثراوتهن؟ وكم حجمها؟
أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر لغة عرض جديدة أضافها لروّاده العرب من فئة الإناث، بإدراج صيغة المؤنث في اللغة العربية المستخدمة في تويتر.
غيري اللغة: العربية (مؤنث)#أتحدث_بالمؤنث pic.twitter.com/M3kvXAZ18N
— Twitter Arabs (@TwitterArabs) June 15, 2021
ونشر الحساب الرسمي لـ"توتير أربس" (Twitter Arabs)، أمس الثلاثاء، صورة توضح لغة العرض الجديدة، عبر وسم #أتحدث_بالمؤنث، مخاطبا من خلالها النساء العربيات بالقول "غيّري اللغة إلى العربية (مؤنث)".
Twitter تتحدث بالمؤنث https://t.co/gMyCIl6Cgp
— Twitter Arabs (@TwitterArabs) June 15, 2021
وفي تغريدة أخرى، نشر حساب تويتر الشرق الأوسط مقطع فيديو يوضح الأسباب التي دفعت موقع التواصل العالمي إلى إضافة لغة عرض جديدة خاصة بالإناث.
رحبوا بالعربية (مؤنث)، لغة العرض الجديدة على نسخة الويب من تويتر. #أتحدث_بالمؤنث pic.twitter.com/MQL7qkou2K
— Twitter MENA (@TwitterMENA) June 15, 2021
وأظهر الفيديو طلبات من بعض المغرّدات العربيات بوجود واجهة عربية مؤنثة تخاطب المرأة بصيغتها المؤنثة، معلقا بالقول "لقد حان الوقت لمخاطبة النساء العربيات بصيغة المؤنث".