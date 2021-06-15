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تويتر يتيح لغة عرض جديدة لمخاطبة النساء العربيات بصيغة المؤنث

موقع التواصل الاجتماعي تويتر أدرج صيغة (المؤنث) في اللغة العربية المستخدمة في تويتر (شترستوك)
موقع التواصل الاجتماعي تويتر أدرج صيغة (المؤنث) في اللغة العربية المستخدمة في تويتر (شترستوك)
15/6/2021

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر لغة عرض جديدة أضافها لروّاده العرب من فئة الإناث، بإدراج صيغة المؤنث في اللغة العربية المستخدمة في تويتر.

ونشر الحساب الرسمي لـ"توتير أربس" (Twitter Arabs)، أمس الثلاثاء، صورة توضح لغة العرض الجديدة، عبر وسم #أتحدث_بالمؤنث، مخاطبا من خلالها النساء العربيات بالقول "غيّري اللغة إلى العربية (مؤنث)".

وفي تغريدة أخرى، نشر حساب تويتر الشرق الأوسط مقطع فيديو يوضح الأسباب التي دفعت موقع التواصل العالمي إلى إضافة لغة عرض جديدة خاصة بالإناث.

وأظهر الفيديو طلبات من بعض المغرّدات العربيات بوجود واجهة عربية مؤنثة تخاطب المرأة بصيغتها المؤنثة، معلقا بالقول "لقد حان الوقت لمخاطبة النساء العربيات بصيغة المؤنث".

صورة توضح لغة العرض الجديدة، عبر وسم #أتحدث_بالمؤنث (مواقع التواصل)
المصدر : وكالة سند

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