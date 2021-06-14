حان الوقت للاستعداد لشهور الصيف الحارة وشمسها القاسية على البشرة، وربما يصبح الترطيب المستمر وتناول السوائل بكميات كبيرة ضمن أهم وسائل حماية الجلد خلال الشهور القادمة، ولا يمكن أن نغفل عن دور واقي الشمس الـ"صن بلوك" (Sunblock) في حماية البشرة من الجفاف والاحتراق والالتهابات الشائعة.

وإن منتجات الوقاية من الشمس لم تعد رفاهية، فعلى عكس مستحضرات التجميل، يعد واقي الشمس ضروريا لتجنب ظهور التجاعيد وترهلات البشرة. ومع ذلك، قد يلجأ البعض للواقي الشمسي التجاري، لكنه ليس بالضرورة صحيا بنسبة كبيرة، لذا علينا الآن البحث عن بدائل طبيعية وموفرة أيضا، حيث يفضل البعض اللجوء إلى المنتجات الطبيعية لحماية البشرة من أضرار استخدام المواد الكيميائية، كما أن الشمس لا تزال أفضل مصدر فيتامين (د) الذي نحتاجه.

وفيما يلي مجموعة من النصائح للاستمتاع بالشمس والوقاية من أشعتها الضارة أيضا.

كريم واقي من الشمس (Sunblock)

هو مصطلح يستخدم لوصف المنتجات التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية، وذلك من خلال تكوين طبقة واقية تعزل امتصاص تلك الأشعة.

مستوى عامل الحماية من الشمس (SPF)

يرمز "إس بي إف" (SPF) إلى عامل الحماية من الشمس، وهو تقدير رقمي لمدى جودة حماية المنتج لبشرتك من الأشعة فوق البنفسجية (UVB)، ويوصي خبراء العناية بالبشرة باستخدام عامل حماية من الشمس بدرجة 30 على الأقل.



يرمز "إس بي إف" إلى عامل الحماية من الشمس، وهو تقدير رقمي لمدى جودة حماية المنتج لبشرتك (الألمانية)

وفيما يلي بعض الطرق الطبيعية لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، بحسب ما ورد بموقع "صن وارير" (Sunwarrior):

الطعام الصحي

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة على حماية بشرتك من التلف، بما في ذلك أضرار الأشعة فوق البنفسجية، لذلك عليك تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على "الكاروتينات" كالجزر والبطاطا الحلوة، والطماطم والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، ومضادات الأكسدة، كالخرشوف والخس والبروكلي، وتناول أيضا المكسرات والبذور وزيت جوز الهند والأفوكادو.

كريم واقي الشمس ذي مُعامل حماية مناسب يحمي البشرة من الالتهاب (الألمانية)

زيت بذور التوت الأحمر

واحد من أفضل أنواع الزيوت الواقية من الشمس، ويتراوح متوسطه بين 28-50 إس بي إف، ويمنع الأشعة فوق البنفسجية المزعجة.

زيت جنين القمح

يعتبر ترطيبا طبيعيا مع عامل حماية من الشمس يعادل 20 درجة.

زيت السمسم

يحجب 30% من ضوء الشمس، مما يتيح لك البقاء في الشمس لفترة أطول دون احتراق.

زيت جوز الهند

يحجب حوالي 20% من أشعة الشمس، وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بالشمس لمدة أطول بنسبة 20% عن المعتاد دون التعرض للحروق، كما أنه يرطب البشرة ويقلل الالتهاب.

الصبار

غالبا ما يستخدم بعد حروق الشمس لتهدئة البشرة الملتهبة، فهو يحجب حوالي 20% من ضوء الشمس.

وصفات الوقاية من الشمس

هناك الكثير من الوصفات الواقية من الشمس منزلية الصنع، لكن القليل منها سيحمي بشرتك بالفعل من الأشعة فوق البنفسجية المسببة للسرطان، وبحسب موقع "هيلث لاين" (Healthline)، نرصد بعض الحلول الفعالة للوقاية من الشمس التي يمكن أن تصنعيها بنفسك.

في البداية ابحثي في الصيدلية عن هذه المكونات: مسحوق أكسيد الزنك، هلام الصبار "جل الصبار"، زيت جوز الهند، زبدة الشيا، شمع العسل، برطمانات (أوعية) زجاجية.

زيت الصبار وزيت جوز الهند

المكونات

1/4 كوب من زيت جوز الهند

2 أو أكثر ملعقة كبيرة أكسيد الزنك المسحوق

1/4 كوب من جل الصبار النقي

25 قطرة من زيت مستخلص الجوز للرائحة والمعزز لعامل الحماية من الشمس "إس بي إف"، ثم أضيفي 1 كوب أو أقل من زبدة الشيا حتى يصبح القوام قابل للدهن.

تمزج المكونات -باستثناء أكسيد الزنك وهلام الصبار- في قدر متوسطة الحجم. دعي زبدة الشيا والزيوت تذوب معا على نار متوسطة.

اتركي الخليط ليبرد لعدة دقائق قبل التقليب، ثم ضعي أكسيد الزنك واخلطيه جيدا للتأكد من توزيعه، ولقوام أكثر لزوجة أضيفي بعض من شمع العسل، ثم احفظي الخليط في وعاء زجاجي جاف ومحكم في مكان بارد.

زيوت الوقاية من الشمس تعتني بالبشرة وتمنحها ملمسا مخمليا (الألمانية)

رذاذ واق من الشمس

اخلطي المكونات السابقة، بدون زبدة الشيا، وبمجرد أن يبرد المزيج تماما، ضيفي القليل من الصبار وزيت اللوز، حتى يصبح الخليط قواما قابلا للرش، احفظيه في زجاجة رذاذ بالثلاجة وذلك للحصول على أفضل النتائج.

واقي الشمس للبشرة الدهنية

إذا كنت قلقة بشأن تراكم الزيت على بشرتك، فاتبعي الوصفة أعلاه، ولكن استبدلي زيت جوز الهند بزيت آخر مثل زيت الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو.

وكما هو الحال دائما، يفضل أن تستشر طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية قبل استخدام أي منتجات جديدة إذا كنت تعانين. من حب الشباب أو مشكلات جلدية أخرى.