إذا كنت تفكرين في الحمل فابدئي في تناول فيتامينات ما قبل الولادة واحرصي على هذه النصائح لزيادة فرص فترة حمل آمنة

ما يقارب 15% من النساء الحوامل يعانين من الإجهاض، فيما لا تمثل هذه النسبة تقديرا دقيقا لأعداد الحالات، لأن معظم حالات الإجهاض وخسارة الحمل لا يتم تسجيلها لدى المؤسسات الصحية.

البحث عن أسباب فقدان الجنين قد تقودنا إلى عدة مشكلات وسلوكيات بسيطة يمكن تجنبها لتقليل فرص الإجهاض في معظم الحالات، فيما تحدث معظم حالات فقدان الحمل المبكرة بسبب مشكلة وراثية في الكروموسومات، مع معدلات تصل إلى 70% قبل مرور 20 أسبوعا من الحمل.

كما أن تقدم العمر والسمنة والمشكلات الطبية المزمنة مثل مرض السكري وبعض اضطرابات الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم تزيد أيضا خطر الإجهاض، وفي حين أن هذه الأمور خارجة عن إرادة المرأة فإن هناك طرقا أخرى لتقليل فرص حدوث إجهاض أو ولادة جنين ميت أو موت الرضع، ويمكن أن يساعد اتخاذ هذه الخطوات البسيطة على التحكم في المخاطر وزيادة فرصتك في الحصول على حمل صحي.

غسيل اليدين

قد يظن البعض أنها نصيحة بعيدة عن الواقع، لكنها مرتبطة بصورة كبيرة بحالات الإجهاض، وهناك عدد من الالتهابات التي يمكن أن تسبب الإجهاض أو ولادة جنين ميت أو موت الرضع، وأسهل طريقة لتجنب الإصابة بأي من هذه العدوى الفيروسية أو البكتيرية هي نظافة اليدين والاهتمام بالنظافة الشخصية.

على الأم غسل اليديين لمدة 20 ثانية على الأقل باستخدام الصابون والماء الدافئ، ولا سيما بعد لمس الأشياء التي تعامل معها الآخرون، مثل النقود أو مقابض الأبواب أو عربات التسوق.

للوقاية من مرض السالمونيلا يجب غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون قبل الطهي (وكالة الأنباء الألمانية)

الإقلاع عن التدخين

التدخين السلبي (التعرض لبيئة تتضمن مدخنين) أو تدخين الأم يعرض الأم والجنين لمخاطر صحية غير محدودة، ويزيد خطر الإصابة بأنواع كثيرة من السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، والنساء المدخنات أكثر عرضة للإصابة بالعقم أو الإجهاض أو ولادة طفل ميت أو الولادة المبكرة أو الرضع منخفضي الوزن عند الولادة (الأطفال المبتسرون).

وقد يصبح الأطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ، لذا فإن توفير بيئة صحية آمنة للأطفال قد ينقذ حياة الرضيع من مخاطر صحية لا حصر لها.

كوني حذرة في المطبخ

ترتبط الأمراض التي تنقلها الأغذية مثل الليستيريا بزيادة خطر الإجهاض، وعلى الرغم من نصح النساء الحوامل بشكل روتيني بتجنب الأطعمة التي تعد المصادر الأكثر شيوعا للبكتيريا الخطرة مثل اللحوم غير المطبوخة جيدا والجبن غير المبستر والأطعمة المصنعة والمنتجات التي تحتوي على نسب كبيرة من الزئبق فإن كثيرا من السيدات يتجاهلن تلك النصائح التي قد تعرض حياة الجنين للخطر.

ولسلامة الغذاء، على الأم أن تغسل يديها قبل وبعد التعامل مع الأطعمة النيئة، وطهي اللحوم والأسماك والبيض لدرجة الحرارة الموصى بها.

كما ينبغي الحرص على حفظ بقايا الطعام في الثلاجة على الفور، واستخدام اللحوم والأسماك أو تجميدها في غضون يوم إلى يومين من الشراء، مع ضرورة الحرص على غسل المنتجات الطازجة جيدا.

اخسري الوزن قبل الحمل

تم ربط السمنة بالعديد من المشاكل الصحية، من زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان إلى مضاعفات الحمل، بما في ذلك الولادة المبكرة وتسمم الحمل وسكري الحمل وجميع أنواع الإجهاض.

ولم يستطع العلماء حتى الآن إيجاد تفسيرات للربط بين السمنة وفقدان الحمل، لكن الدراسات في جميع أنحاء العالم توصلت إلى نفس النتائج، فالنساء اللواتي يعانين من السمنة أكثر عرضة لفقدان حملهن.

اتباع نظام غذائي صحي ضروري لتجنب تعرض الأجنة لمشكلات بالدماغ (غيتي)

اتباع نظام غذائي صحي

إن اتباع نظام غذائي صحي ليس ضروريا فقط للحفاظ على الوزن المثالي للمرأة الحامل، وإنما لإمداد الجنين بالعناصر الغذائية المطلوبة لنموه خلال شهور الحمل.

ووجدت دراسة أجريت عام 2011 من جامعة ستانفورد أن النساء اللواتي اتبعن نظاما غذائيا صحيا كن أقل عرضة بنسبة 50% لإنجاب أطفال لديهم مشكلات بالدماغ، كما يرتبط النظام الغذائي الصحي أيضا بالتحكم الأمثل في نسبة السكر في الدم للنساء المصابات بداء السكري.

تجنبي التعامل مع القطط

رغم أنه من المحتمل أن يكون أكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة مصابين بواحد من أكثر الطفيليات شيوعا وهو "التوكسوبلازما تي جوندي" فإنه يجب على المرأة الحامل أو التي تخطط للحمل عدم التعامل مع فضلات القطط وطعامها تجنبا للإصابة داء المقوسات (التوكسوبلازما)، وهو المرض الذي يسببه الطفيلي الذي ينتقل إلى البشر من خلال براز القطط، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة للأطفال الذين لم يولدوا بعد وللذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وقد تصاب الأم بهذا المرض الطفيلي دون أن تشعر بأعراضه التي تشبه أعراض الإنفلونزا، لكنه ينتقل إلى الجنين، وقد يؤدي ذلك إلى احتمال حدوث إجهاض أو ولادة جنين ميت أو تشوهات الأجنة، بما في ذلك تلف الدماغ أو العين.

لهذا السبب، يجب على النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من مشكلات بالمناعة الابتعاد عن صندوق فضلات القطط، وتوخي الحذر بشأن إعداد الطعام والتعامل معها.

يجب على النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من مشكلات بالمناعة الابتعاد عن صندوق فضلات القطط (شترستوك)

ابدئي رعاية ما قبل الولادة

إذا لم تكوني قد بدأت بالفعل رعاية ما قبل الولادة فإن عليك القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، قد يكشف الفحص عن مشاكل صحية أو مضاعفات الحمل التي لا تعلمين عنها، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الحمل إذا لم يتم علاجها، مثل ارتفاع ضغط الدم أو سكري الحمل أو السكري من النوع الثاني أو تشوهات عنق الرحم أو الأمراض المنقولة جنسيا.

قد يكشف الفحص عن مشاكل صحية أو مضاعفات الحمل التي لا تعلمين عنها (غيتي)

الفيتامينات

إذا كنت تفكرين في الحمل فابدئي في تناول فيتامينات ما قبل الولادة، وتعتبر فوائد حمض الفوليك أكثر أهمية في المراحل المبكرة من الحمل أو في شهور التخطيط للحمل، ويعد تناول كميات كافية من حمض الفوليك أمرا ضروريا لمنع التشوهات العصبية لدى طفلك.

ولذلك، تناولي فيتامينات ما قبل الولادة، والتي يمكن وصفها من قبل طبيبك أو يمكن شراؤها بدون وصفة طبية، وتأكدي من احتوائها على 0.4 مليغرام من حمض الفوليك.