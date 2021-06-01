إن إظهار الاهتمام بزوجك ورعايته أمر طبيعي ومتوقع في علاقة صحية وسعيدة، لكن الحب والاحترام ينتهيان بمجرد تخطيك دور الزوجة والحبيبة إلى الأم المعطاءة أحيانا، والمتسلطة أحيانا أخرى، فتقضين الليل تسألين نفسك "متى سيهتم بي؟"، ويسأل هو نفسه "كيف أتخلص من سطوتها على حياتي".

كيف تعرفين أنك أم لزوجك؟

أنت تحبين زوجك بلا شك، وتقصدين الخير له بمساعدته، لكن البعض لا يفضل معاملته كطفل في علاقة ناضجة، وبعض السلوكيات التي تؤتي ثمارها مع أطفالنا لتحسين حياتهم لا ينبغي مطلقا تطبيقها مع الأزواج دون إذنهم، وهناك بعض العلامات التي قد تعرفين معها أنك تجاوزت حدود دورك.

قد تختلف العلامات حسب العلاقة ومتطلباتها، فبعض السلوكيات أوضح أو أشد سوءا من الأخرى، لكن جميعها تؤكد نفس الشيء، وهو أنك لا تعاملين زوجك كشخص بالغ وعاقل وقادر على اتخاذ قراراته الخاصة كأن تفرطي في حمايته، وأن تعتقدي أن أحد أدوارك هو تصحيح سلوكه، فتلبين احتياجاته قبل أن يحاول هو تلبيتها، وتتصنعين نبرة الأم عند التحدث إليه، وتذكرينه بمسؤولياته على افتراض أنه سينساها، وتشعرينه دائما بأنه معرض للوم إذا فعل شيئا خاطئا، وتراقبين خطواته داخل وخارج المنزل.

قد يظهر ذلك في إيقاظه صباحا ليلحق بعمله، أو اختيارك الملابس التي يجب أن يرتديها، أو جمع متعلقاته من نظارة ومفاتيح ونقود في مكان واحد، أو وضع الطعام الذي يجب عليه تناوله في طبقه، والإلحاح عليه لتناول الخضروات، بل وتذكيره بمرضه وضرورة عدم الإفراط في تناول ذلك الطعام أو ذلك المشروب، بل وتعقبه للتأكد مما إذا تناول أدويته أم لا، وقد يقتلك الفضول لتتبع نفقاته إذا أراد شراء شيء خاص به.

لا تعاملي زوجك كطفل في علاقة ناضجة (شترستوك)

كيف يضر ذلك بعلاقتكما؟

لن يؤدي هذا السلوك إلى تدمير حياتك الحميمية فحسب، بل تمتص القواعد الصارمة مشاعر الرومانسية والاحترام في العلاقات الزوجية عندما يشعر أحد الطرفين أن عليه إدارة حياة الآخر، وإذا كنت من يدير حياة زوجك فستشعرين بالإنهاك وأنت معه، وتتحول أوقات الاسترخاء بعد عناء النهار إلى محاضرات حول إفساده كل شيء إذا حاول المساعدة، مما يدفعه للتوقف عن فعل أي شيء خشية من انفعالك وإلقاء الجزء الأكبر من المسؤوليات على عاتقك.

من ناحية أخرى، فإن انتقاد زوجك باستمرار أو القلق بشأنه ومراقبة سلوكياته أمر مرهق، وستفقدين احترامك له بمرور الوقت، وستشعرين بالمهانة من كونك الشخص المتذمر في كل المناسبات، والأسوأ من ذلك هو أنه رغم العطاء غير المحدود (عطاء الأمهات) الذي تقدمينه في علاقتك لن يقابله زوجك سوى بالاستياء وفقدان الانجذاب نحوك.

تتخيل بعض النساء أنها كلما لبت جميع احتياجات زوجها سيصبح أكثر اعتمادا عليها ولن يقوى على هجرها، وقد يكون ذلك صحيحا، لكن كأم وليس زوجة، فقد يسعد الرجل بذلك الاهتمام المفرط في البداية، ولكن مثل الطفل الذي يكبر لن يعود بحاجة إلى والدته، وسيلجأ إلى التمرد أو الانفصال ليستعيد تقديره لذاته ما دام يشعر بأنه غير كفء ولا يمكن الاعتماد عليه في وجودك، وسيشعر باحتياجه لحبيبة، كما ستشعرين أنت باحتياجك لرجل وليس طفل.

انتقاد زوجك باستمرار أو القلق بشأنه ومراقبة سلوكياته أمر مرهق وستفقدين احترامك له بمرور الوقت (شترستوك)

تربية زوجك

هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتخفيف عبء الأمومة الضار عن أكتافك واستعادة الثقة في قدرات زوجك: