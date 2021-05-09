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9 معلومات عليك معرفتها قبل تقديم قطع دجاج "الناغتس" لأطفالك

لكي تصبح قطع الدجاج المقلية أشهى مذاقا، يضاف مزيد من الصوديوم والدهون لجذب الأطفال الصغار بقطعة دجاج مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل.

وجبة الناغتس لا تقل ضررا عن النقانق واللحوم المصنعة (بيكسابي)
وجبة الناغتس لا تقل ضررا عن النقانق واللحوم المصنعة (بيكسابي)
أمل محمد - الجزيرة نت
9/5/2021-|آخر تحديث: 9/5/202102:44 PM (مكة المكرمة)

باتت قطع الدجاج الذهبية الصغيرة "تشيكن ناغتس" هي الوجبة المفضلة للأطفال، ليس في السنوات الأخيرة فحسب، وإنما منذ ابتكار وصفتها في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.

"تشكين ناغتس" هي الوجبة المنقذة للأمهات، والبديل شبه الآمن للمقرمشات والحلويات الممتلئة بالسكر، قطع دجاج شهية سهلة التحضير ويحبها الأطفال، ولكن هل تدرك الأمهات حقا لماذا عليهن التوقف عن تقديمها لأطفالهن؟

هل هي قطع دجاج حقا؟

لا توجد قطع دجاج على شكل نجمة ولا ديناصور، لذلك للحصول على هذا الشكل والملمس واللون، يجب أن يكون اللحم "مطحونًا". وهذا يعني أن مجموعة من اللحوم البيضاء واللحوم الداكنة وجلد الدجاج تخلط معًا في خليط يشبه العجينة الوردية، ثم تضاف إليها مواد مثل النشاء لتجميعها معًا في كتلة صلبة.

ولكي تصبح أشهى مذاقا، يضاف مزيد من الصوديوم والدهون لجذب الأطفال الصغار بقطعة دجاج مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل، وبنهاية الأمر، فإن 50-60% من السعرات الحرارية في قطعة "الناغتس" تأتي من الدهون.

تأتي 50-60% من السعرات الحرارية في قطعة "الناغتس" من الدهون (بيكسابي)

هل وجبة "الناغتس" مغذية؟

إن كمية المعالجة التي يتم إجراؤها لإعداد الناغتس التي تحتوي على الدهون غير الصحية والصوديوم والمواد الإضافية، وفي بعض الحالات الزيوت المهدرجة جزئيًا، كافية لتقديم وجبة تساهم في زيادة الوزن لدى الأطفال.

هل تحتوي على البروتين؟

فحص الباحثون قطع دجاج "ناغتس" اختيرت عشوائيًا من علامتين تجاريتين مختلفتين، كانت الكتلة الأولى تتكون من نحو 50% من أنسجة العضلات، وكان الباقي في الغالب دهونًا، مع وجود بعض الأوعية الدموية والأعصاب.

أما الكتلة الثانية فكانت نحو 40% من النسيج العضلي، والباقي كان من الدهون بالدرجة الأولى، مع بعض قطع العظام.

هل تحتوي على مواد حافظة؟

عام 2003 روّجت مؤسسة شهيرة للوجبات السريعة قطع الدجاج على أنها تحوي الآن "جميع اللحوم البيضاء". هذا يجعلنا نتساءل: ما الذي كانوا يستخدمونه من قبل؟

هناك مكونان في بعض أنواع قطع الدجاج هما المواد الحافظة "tBHQ" (ثلاثي بوتيل هيدروكينون) وثنائي ميثيل بولي سيلوكسان؛ الأول هو منتج ذو أساس بترولي يساعد على منع التعفن أما الثاني فهو "عامل مضاد للرغوة" يستخدم أيضًا للمساعدة على تماسك خليط قطع الدجاج.

حسب خبراء التغذية من الأفضل بالتأكيد اختيار قطع الدجاج العضوية التي تربى دون مضادات حيوية (بيكسابي)

هل قطع الدجاج "العضوية" صحية أكثر من غيرها؟

من الناحية الواقعية، إذا أصرّ أطفالك على قطع الدجاج لتناول العشاء، فاختاري من بين الأصناف المتوفرة في متجر البقالة، واقرئي الملصقات لانتقاء قطع الدجاج التي تحتوي على أقل كمية من الحشو.

وحسب خبراء التغذية فمن الأفضل بالتأكيد اختيار قطع الدجاج العضوية التي تربّى دون مضادات حيوية.

تحققي أن قائمة المكونات قصيرة ومفهومة، وتجنبي الكثير من الحشوات والمواد الحافظة.

ما مدة بقاء قطع الدجاج المطبوخة في الثلاجة؟

تعتمد الإجابة الدقيقة عن هذا السؤال إلى حد كبير على ظروف التخزين، إذ تبقى قطع الدجاج المطبوخة المخزنة بطريقة صحيحة مدة يوم إلى يومين في الثلاجة.

تنمو البكتيريا بسرعة في درجات حرارة تراوح بين 0-60 درجة مئوية.

متى ينبغي التخلص من قطع الدجاج المطبوخة؟

إذا تركت مدة تزيد على ساعتين في درجة حرارة الغرفة.

ما مدة بقاء قطع الدجاج المطبوخة في الفريزر؟

إذا خزنت بصورة صحيحة ومحكمة، فإنها ستحافظ على أفضل جودة مدة شهرين إلى 3 أشهر.

هل الناغتس أقل ضررا من اللحوم المصنعة؟

إذا كانت تحتوي على نسب دهون ومواد حافظة وعمليات معالجة معقدة، فهي لا تقل ضررا عن اللحوم المصنعة كالنقانق.

المصدر : مواقع إلكترونية

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