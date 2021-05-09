عيد من دون حلوى لا يحتسب، على هذا يجمع الأطفال وجزء كبير من الكبار. فلقد رافقت الحلويات العيد والمناسبات السعيدة دائما. البعض يشتريها وآخرون يخبزونها في المنزل لأسباب عديدة، منها النظافة والتأكد من المواد المستخدمة والتوفير أيضا.

لذا ونحن على أبواب عيد الفطر، يقدم الشيف روبير غسطين وصفات حلويات يشاركها مع السيدات لتنفيذها منزليا. والشيف غسطين درس إدارة الفنادق والفندقية، ولديه خبرة 26 عاما قضاها بين الفنادق والمطاعم، ولديه محل حلويات، ويحب صناعة الحلويات بشكل خاص ويبتكر فيها. كما يُدرس منذ 15 عاما في المدرسة والجامعة الفندقية.

الشيف اللبناني روبير غسطين شغوف بإعداد الحلويات (الجزيرة)

ويقول للجزيرة إن أكثر الحلويات التي تُطلب في عيد الفطر هي المعمول بالجوز والفستق والتمر والبيتي فور والبقلاوة والغريبة.

أما الحلويات التي يقترحها للتقديم في العيد فهي معمول مد بالقشطة والفستق الحلبي، وبسكويت اللوز (Tulle d’amande) وهي حلوى فرنسية شهية جدا وتصلح للضيافات الراقية، كما يقدم حلوى مبرومة مقلية بالقشطة ويتميز بصنعها في لبنان بطريقة خاصة، وينهي بحلوى محببة ومفضلة لدى كثيرين وهي البيتي فور بحشواته المميزة.

معمول العيد يمكن عمله أقراصا باللقط أو بالقوالب، أو مده بالصينية ثم تقطيعه (الجزيرة)

معمول مد بالقشطة والفستق

يمكن أيضا صنعه من دون الفستق.

مقادير العجينة: كيلوغرام سميد فرخة، 300 غرام سميد خشن، 400 غرام سمن حيواني، 450 غرام سكر، 20 غراما من بايكينغ باودر، نصف لتر حليب، 7 غرامات ماء ورد، 7 غرامات ماء زهر، نصف لتر قشطة طازجة.

مقادير القشطة المطبوخة: لتر حليب، علبتان قشطة معلبة، 100 غرام نشا ناعم، ملعقة ماء ورد، ملعقة ماء زهر.

مقادير طبقة الفستق: كيلوغرام فستق حلبي، القليل من ماء الورد، 300 غرام سكر.

طريقة التحضير: تحضر القشطة المطبوخة بوضع الحليب على النار حتى يغلي، فتضاف القشطة المعلبة، ويؤخذ منه بمقدار نصف كوب لتذويب النشا، ويضاف ثانية إلى الوعاء الذي يغلي ويحرك حتى يتكثف. ثم يترك جانبا ليبرد، ويوضع في البراد لليوم التالي.

تحضير العجينة: تعجن مقادير العجينة وتترك ليتشربها السميد جيدا حوالي ثلاثة أرباع الساعة. ثم تقسّم قسمين، تدهن الصينية بالقليل من الحليب، ويوضع القسم الأول ويرص بورقة نايلون، ثم توضع طبقة من الفستق الحلبي المطحون مع السكر وماء الورد فوقها، ثم توضع الكريما المطبوخة بمقدار ثلاثة أرباع اللتر وتمزج بربع لتر كريما طازجة، ويوضع فوقها القسم الثاني من العجينة وترص بالنايلون وتقفل جيدا على الأطراف كي لا يدخل الهواء.

تدخل إلى فرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية من الأعلى والأسفل حتى يصبح اللون ذهبيا حوالي 35 إلى 40 دقيقة. بعدها تدهن بقطر سميك. وتترك لتبرد وتقطع، ويرش عليها الفستق للزينة.

بسكويت اللوز حلوى فرنسية شهية وتصلح للضيافات الراقية (شترستوك)

بسكويت اللوز الهش (Tulle d’amande)

المقادير: 500 غرام رقائق اللوز، 450 غرام سكر، 6 من بياض البيض (زلال البيض)، 100 غرام زبدة ذائبة، 100 غرام طحين.

طريقة التحضير: تخلط جميع المكونات بكف اليد من دون أن تتكسر شرائح اللوز، وتقرص رقيقة جدا وتوضع في قالب سليكون في فرن الهواء الساخن على درجة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة حتى تصبح ذهبية. تترك لتبرد جيدا قبل أن تقدم.

مبرومة القشطة واحدة من أشهى الحلويات الشرقية المميزة في العيد (الجزيرة)

مبرومة القشطة المقلية

يعتبرها الشيف غسطين من أشهى الحلويات رغم بساطتها وسهولة تحضيرها.

المقادير: كيلوغرام عجينة العثنملية، قشطة محضرة منزليا كما في معمول مد بالقشطة مخلوطة بالقشطة الطازجة بمعدل ثلاثة أرباع من المطبوخة وربع من الطازجة. سمن للقلي، فستق حلبي مطحون، وقطر.

طريقة التحضير: تفرش عجينة العثمنلية بعرض 8 سنتيمترات، وتوضع القشطة فيها، وخط من الفستق، وتلف بشكل موروب مثل لفائف السبرينغ رولز.

توضع السمنة على النار، وتقلى اللفائف بها حتى تحمر قليلا من كل جوانبها، تصفى، ويضاف إليها القطر، وتترك لتبرد.

البتي فور من الحلويات المرغوبة والمفضلة في العيد (شترستوك)

البيتي فور

المقادير: 850 غراما طحينا أبيضا للحلويات، 600 غرام زبدة، 450 غرام سكر بودرة، بيضة مع برش حامض وفانيلا.

طريقة التحضير: تمزج المكونات باليد أو بالماكينة، وتترك في البراد حتى اليوم التالي، وتمد مثل العجين باستخدام الطحين. وتقطع بالأشكال المطلوبة أو بقوالب. توضع في الفرن على 180 درجة مئوية وتخرج منه عندما تنضج قبل أن تصبح ذهبية.

تترك لتبرد. ويمكن حشوها بأي نوع من المربيات مثل: المشمش والفريز أو الشوكولا أو جوز الهند.

ويمكن أن يضاف للعجينة حبوب اليانسون فتصبح مثل الكعك باليانسون.

ويمكن أيضا جعل العجينة بالكاكاو بعد تبديل 100 غرام من الطحين بالكمية نفسها من كاكاو البودرة الداكن.