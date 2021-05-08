فاطمة منجي صحفية بالقناة الرابعة البريطانية، وأول مذيعة محجبة تظهر في النشرات الإخبارية ببريطانيا، وهو ما أثار ضجة كبيرة

استطاع كثير من النساء المسلمات كسر الصورة النمطية عن المرأة المحجبة في الغرب، وقد فرضن حضورهن بقوة في عدة ميادين.

وفي تقرير نشرته مجلة "غلامور" (glamourmagazine) في نسختها البريطانية، تستعرض الكاتبة عائشة عليم عددا من قصص نجاح المحجبات بالإعلام والرياضة والفن والموضة.

رافيا أرشد أصبحت العام الماضي أول قاضية محجبة في المملكة المتحدة كمختصة بشؤون الأسرة والشريعة الإسلامية (الصحافة الأجنبية)

رافيا أرشد أول قاضية محجبة في بريطانيا

أصبحت رافيا أرشد العام الماضي أول قاضية محجبة في المملكة المتحدة، حيث تم تعيينها بدائرة ميدلاندز كمختصة في شؤون الأسرة الإسلامية والشريعة الإسلامية. وتقلدت رافيا (40 عاما) -وهي أم لـ3 أطفال- المنصب بفضل خبرتها القانونية على مدار 17 عاما.

واضطرت رافيا إلى إثبات تمسكها بهويتها الإسلامية في أكثر من مناسبة، حيث سبق أن أجرت مقابلة من أجل الحصول على منحة دراسية ونصحها أفراد عائلتها بنزع الحجاب حتى لا تواجه أي مشاكل، لكنها رفضت التخلي عن حجابها وحصلت في الأخير على المنحة وواصلت دراستها.

وكانت رافيا تحلم بالعمل في القضاء منذ سنّ مبكرة، لكن الشكوك راودتها في إمكانية تحقيق حلمها بسبب الحجاب، إلا أنها استطاعت أن تكسر الحواجز. وهي تأمل اليوم أن تسهم في ترسيخ مناخ التنوع بمجال عملها.

زينة علي أول شرطية محجبة في نيوزيلندا، وقد ساعدت بتطوير الحجاب الرسمي للشرطة النيوزيلندية (الصحافة الأجنبية)

زينة علي أول شرطية محجبة في نيوزيلندا

تعتبر زينة أول شرطية محجبة في نيوزيلندا، وقد ساعدت بتطوير الحجاب الرسمي للشرطة النيوزيلندية. ولدت زينة في فيجي، وانتقلت إلى نيوزيلندا مع عائلتها عندما كانت طفلة، وتقول إنها فكرت في الانضمام إلى سلك الشرطة بعد الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايست تشيرتش.

وعبّرت زينة عن فخرها بتمثيل النساء المحجبات بسلك الشرطة، مؤكدة أنه لن يكون من الصعب على النساء المسلمات العمل في هذا المجال مستقبلا لأنهن لن يضطررن لنزع الحجاب.

فاطمة منجي أول مذيعة تظهر في النشرات الإخبارية، وهو ما أثار ضجة كبيرة ببريطانيا (شترستوك)

فاطمة منجي أول مذيعة محجبة على الشاشة في بريطانيا

فاطمة صحفية في القناة الرابعة البريطانية، وأول مذيعة محجبة تظهر على الشاشة ببريطانيا. درست العلوم السياسية وتخرجت في كلية لندن للاقتصاد، وقد عملت سابقا في "بي بي سي" (BBC) قبل أن تنتقل إلى القناة الرابعة وتظهر في النشرات الإخبارية، وهو ما أثار ضجة كبيرة في بريطانيا.

بلقيس عبد القادر أول لاعبة تظهر بالحجاب في منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة السلة للجامعات في الولايات المتحدة (الصحافة الأجنبية)

بلقيس عبد القادر أول لاعبة بالحجاب في منافسات السلة بأميركا

بلقيس عبد القادر هي أول لاعبة تظهر بالحجاب في منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة السلة للجامعات بالولايات المتحدة. عندما لم تتمكن من الانضمام إلى دوري المحترفات في 2014، كانت بلقيس تتطلع إلى الاحتراف في أوروبا، غير أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة السلة كانت تمنع ارتداء غطاء الرأس.

لم تتنازل بلقيس عن حجابها، وانضمت إلى حملة عالمية تهدف إلى مناهضة التمييز في رياضة كرة السلة، وفي 2017 وافق الاتحاد الدولي على السماح بوضع غطاء الرأس خلال المباريات.

أسست بلقيس لاحقا حركة "مسلم غيرلز هوب توو" (MUSLIM GIRLS HOOP TOO)، وتهدف لتشجيع الفتيات المسلمات على ممارسة الرياضة دون التخلي عن هويتهن.

زهرة لاري أول امرأة محجبة من دولة خليجية تخوض منافسات التزلج على الجليد ضمن صعيد دولي (الفرنسية)

زهرة لاري أول خليجية تخوض منافسات التزلج بالحجاب

عندما كانت في الـ17 من عمرها، أصبحت الإماراتية زهرة أول امرأة محجبة من دولة خليجية تخوض منافسات التزلج على الجليد ضمن صعيد دولي. وفي سن الـ11 تأثرت بفيلم أميرة الثلج وغيّر ذلك حياتها بشكل كامل، حيث أقنعت والدها بحضور دروس لتعلم التزلج، ثم وجدت نفسها تستيقظ فجرا للتدريب قبل الذهاب للمدرسة، وشقت طريقها لاحقا نحو احتراف هذه الرياضة.

وتعمل زهرة حاليا على تشجيع الفتيات في دول كثيرة على ممارسة التزلج وغيرها من الرياضات.

ماريا إدريسي أول عارضة أزياء محجبة تظهر بحملة دعائية للأزياء في الغرب (شترستوك)

ماريا إدريسي أول محجبة تظهر بحملة دعائية للأزياء في الغرب

في عام 2015، أصبحت ماريا إدريسي أول عارضة أزياء محجبة تظهر بحملة دعائية للأزياء في الغرب، وذلك بظهورها في إعلان لعلامة "إتش أند أم". وقد عملت منذ ذلك الحين مع عدة علامات تجارية، على غرار "ماركس أند سبنسر" (Marks & Spencer) ومستحضرات "ماك" (MAC) في الشرق الأوسط، كما أنها تشارك في مشاريع أفلام تتحدى القوالب النمطية عن المسلمين.

المغنية الماليزية يونا أعلنت بداية رمضان الجاري أنها تعمل على إنتاج مجموعة ملابس للمحجبات (الأوروبية)

يونا مغنية ماليزية محجبة

يونا هي مغنية ماليزية محجبة، بدأت مشوارها الفني في الجامعة عندما كانت تدرس القانون ونشرت أغانيها على وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق نجاح أوسع. بدأت يونا تكتب أغانيها عندما كانت في الـ14 من عمرها، وتعلمت العزف على الغيتار بمفردها.

أعلنت يونا في بداية شهر رمضان الجاري أنها تعمل حاليا على إنتاج مجموعة ملابس للمحجبات مع شركة ماليزية.

نورا عافية أول سفيرة محجبة لشركة تجميل، وهي فخورة بتمثيل المحجبات (شتر ستوك)

نورا عافية أول سفيرة محجبة لشركة مستحضرات التجميل

هي أول سفيرة محجبة لشركة "كوفر غيرل" (COVERGIRL) لمستحضرات التجميل. في السابق لم تكن نورا واثقة من رغبتها في ارتداء الحجاب، لكنها تؤكد حاليا فخرها بتمثيل النساء المحجبات في عالم المكياج والتجميل.