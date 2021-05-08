الشيف سوزان الحسيني: الطبخ تجربة شخصية وإنسانية غاية في الروعة، فنحن نطبخ كما تعلمنا من أمهاتنا ونستلهم من غيرنا، ولهذا تختلف طريقة طهينا للأكلة الواحدة من مدينة لمدينة، وحتى من بيت لبيت في البلد نفسه.

ورثت الشيف الفلسطينية- الكندية سوزان حسيني شغفها بالطبخ عن أمها المقدسية الفلسطينية، والتي كانت تطهو الأطباق التراثية العربية لعائلتها في كندا. وسوزان التي تتحدث دائما في فيديوهاتها وبرامجها عن طريقة والدتها في الطبخ، تستذكر دائما سفر عائلتها إلى كندا وحرص والدتها على تقديم الأكل التراثي حتى الخبز العربي كانت تعده في المنزل.

والحسيني تتبع طريقة أمها التي كانت تسمح لها بمشاركتها في الطبخ فارتبط عندها المطبخ بالحب والحنان "الأمهات الأمهات هن من يطبخن"، كما تردد دائما. وهي تحترم أصول "الطبق" وتتمسك بالطبخ التراثي مع تعديلات بسيطة في طريقة الطهي والتقديم، لتبرز ثقافة المطبخ العربي بشكل عصري.

سوزان الحسيني (الثالثة من اليسار) في حفل توقيع كتابها "لقمة طيبة مع سوزان" (مواقع التواصل)

وتعتبر سوزان الطبخ تجربة شخصية وإنسانية غاية في الروعة، صحيح أنه يوجد الكثير من أوجه التشابه في أكلاتنا في وطننا العربي بشكل عام، وهناك خصائص يتميز بها كل مطبخ عربي، ولكن هذا لا يعني أن الجميع يتبع الطريقة ذاتها في هذا البلد أو ذاك. فنحن نطبخ كما تعلمنا من أمهاتنا ونستلهم من غيرنا، ولهذا تختلف طريقة طهينا للأكلة الواحدة من مدينة لمدينة، وحتى من بيت لبيت في نفس البلد.

ساهمت الشيف سوزان الحسيني في العديد من المطبوعات الخاصة بالطهي مثل "بي بي سي غود فوود" و"كاترير"، إلى جانب تقديمها العديد من برامج الطهي على قنوات تلفزيونية عدة، وإصدارها العديد من كتب الطبخ ومنها "لقمة طيبة" باللغتين العربية والإنجليزية.

وتوجت مساهماتها من خلال تقديمها أحد أكثر برامج الطهي العربية شعبية في كندا والشرق الأوسط، الذي جسدت فيه أسلوبها الفريد والمتميز في فن الطهي، وكسبت خلاله شريحة واسعة من المعجبين والمتابعين لها.

سوزان الحسيني تقوم بتدريس فصول خاصة بفنون الطهي العربي (مواقع التواصل)

واصلت سوزان ترسيخ مكانتها من خلال مساهمتها في تقديم عروض حية للطهي تتواصل خلالها مباشرة مع الجمهور. كما تعد من أبرز الطهاة ومقدمي برامج الطهي في العديد من المهرجانات ومناسبات الطهي، ومنها "معرض باريس لكتب الطبخ"، و"معرض فرانكفورت للكتاب".

قامت سوزان بتدريس فصول خاصة بفنون الطهي، إلى جانب كونها مديرة مطعم، لتجمع بين شغفها ومهارتها بالطهي، ولتؤكد حرصها على كشف أسرار وصفاتها لكل من يريد أن يتعلم فنون أطباق المطبخ الشرق أوسطي. أقامت سوزان في كندا وعدد من الدول الخليجية برفقة زوجها وأولادها الثلاثة. وتاليا المقادير، وطريقة الإعداد موضحة بالفيديو:

القرنبيط المشوي مع صلصة الطحينة

هذا الطبق يقدم كمقبلات باردة أو ساخنة.

المقادير: رأس قرنبيط

ربع كوب زيت زيتون

فص ثوم صغير مهروس ناعما

عصير ليمون

ملعقة كبيرة برش البرتقال

عصير نصف برتقالة

نصف كوب طحينة

ملعقتان كبيرتان لبن روب

للزينة: بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة، ومقلبة بربع كوب زيت زيتون حتى تنضج، ثم توضع على ورق حتى يتم امتصاص الزيت الزائد.

صنوبر مقلي (أو لوز أو فستق حلبي)، حب رمان طازج، بقدونس.

الطريقة: يتم شوي القرنبيط في فرن على درجة حرارة 250 مئوية.

شوربة العدس بالسلق والليمون

المقادير: 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

بصلتان متوسطتا الحجم مفرومتان ناعما

كوب ونصف عدس بني يفضل نوع "بوي"

5 أكواب مرق دجاج

4 حبات بطاطا مقشرة ومقطعة إلى مكعبات

3 ضمم كبيرة سلق أخضر مفروم

ملعقة صغيرة بهار حلو

ملح وفلفل أسود

عصير ليمونة

التقلية: بصل مفروم ناعم، مع ثوم مهروس، وقليل من الكزبرة، يقلى بزيت الزيتون، ويضاف للشوربة عند نضجها.

الطريقة: نسخن الزيت في قدر كبيرة ويقلب البصل حتى يذبل، ثم يضاف العدس ويحرك جيدا قبل إضافة مرق الدجاج، ويترك المزيج حتى يغلي مع إزالة الرغوة التي تتجمع على السطح.

بعد 5 دقائق من الغليان، تضاف البطاطا والسلق والبهارات، ثم تخفف الحرارة حتى ينضج العدس والبطاطا.

تحضر التقلية ثم تضاف فوق الشوربة وتترك نحو 5 دقائق حتى تتمازج النكهات، ثم تطفأ النار.

يضاف عصير الليمون على الشوربة وتقدم ساخنة مع خبز طازج وشرائح الليمون.

شوربة العدس بالسلق والليمون بتوقيع سوزان الحسيني (الجزيرة)

مقلوبة فلسطينية عصرية

المقادير: 3 ملاعق كبيرة سمنة

2 كيلو لحم ضان مقطع مع العظم

ماء لغمر اللحمة

بصلة مقطعة

عودا قرفة و3 أوراق غار

ملعقة صغيرة من: هيل مطحون، بهار حلو، وقرفة مطحونة.

خضار المقلوبة: بصلتان مقطعتان شرائح

ملعقتان كبيرتان سمنة

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

12 جزرة حجم صغير مقطعة طوليا بالنصف، ومشوحة مسبقا بقليل من السمنة.

12 حبة باذنجان، من النوع الياباني (الرفيع الطويل) مقطعة طوليا إلى أنصاف، ومشوية بالفرن مسبقا، أو مقلية.

6 حبات بندورة مقطعة دوائر سميكة.

كوب حب حمص مسلوق مسبقا (ممكن استخدام علبة جاهزة)

كوبا أرز بسمتي منقوع بالماء مسبقا ومصفى.

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة بهار حلو

ملعقة صغيرة هيل مطحون

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ملح وفلفل

للتزيين: صنوبر أو لوز مقلي، حب رمان طازج، أوراق نعناع طازجة.

ملاحظة: الطنجرة المستعملة قطرها 26 سم، وسعتها 16 لتر.

سلطة الفلاحين

تقدم مع المقلوبة وهي مناسبة لها.

المقادير: 6 حبات بندورة مفرومة ناعما

2 بصل أخضر مفروم ناعما

بصلة مفرومة ناعما

3 خيارات مفرومة ناعما

حبتا فلفل حار مفرومتين ناعما (اختياري)

ملعقة كبيرة نعناع ناشف

قطفة نعناع طازجة مفرومة

عصير ليمونة كبيرة

ربع كوب زيت زيتون

كعك العيد

وبما أننا على أبواب عيد الفطر، أحبت الشيف سوزان تقديم كعك العيد بالسميد، ليتسنى تحضيره قبل العيد، ويمكن مضاعفة الكمية.

المقادير: كيلوغرام سميد ناعم (6 أكواب)

ملعقتا طعام محلب مطحون

3 أكواب زبدة مغلية ذائبة

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

كوب ونصف حليب كامل الدسم وفاتر، يتم إضافة الحليب تدريجيا حتى التأكد من أن العجين طري ومتماسك.

حشوة الفستق الحلبي: كوب فستق حلبي مفروم

3 ملاعق كبيرة سكر ناعم

ملعقة صغيرة ماء الورد

حشوة التمر(العجوة): كوبا تمر منزوع النوى ومعجون.

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة جوزة الطيب مبروش

حشوة الجوز: كوب جوز مفروم

3 ملاعق كبيرة سكر ناعم

برش برتقالة

ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون

ملعقة صغيرة ماء الزهر

كعك أساور العيد

المقادير: كوبا طحين

ملعقة صغيرة محلب مطحون

رشة ملح

نصف كوب سمنة (أصلية حيوانية) ذائبة

ملعقة صغيرة خميرة فورية

نصف كوب حليب دافئ

650 غرام تمر منزوع النوى ومطحون مع ملعقة صغيرة سمنة ليصبح طريا ولينا

ملعقة صغيرة هيل مطحون

ملعقة صغيرة ينسون أو شومر مطحون

ملعقة صغيرة جوزة الطيب مبروش

نصف كوب حليب

كوب سمسم، أو كوب حبة البركة، أو كوب من الاثنين معا

يخبز الكعك في فرن حامي مسبقا على درجة حرارة 190 درجة مئوية حوالي 25 دقيقة.

تمر "يا هلا بالضيف"

ولأن أصالة تقاليدنا العربية تهتم بتقديم التمر مع القهوة للترحيب بالضيوف، نختم بتمر "يا هلا بالضيف".

المقادير: 24 حبة تمر مميز كالمجدول أو الخضري

24 حبة لوز محمص

كوب جبنة ريكوتا، ونصف كوب جبنة مسكربوني

ملعقتا طعام من الكريمة

رشة جوزة الطيب مبروش

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون

فستق حلبي مطحون للزينة