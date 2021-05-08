تأكدي من مراعاة مواد مكتبك عند اختيار منتج التنظيف، حيث يحتاج الخشب والزجاج والمعدن إلى التنظيف بشكل مختلف.

اقترب شهر رمضان من الانتهاء، وحان وقت إعداد المنزل لاستقبال عيد الفطر، وربما يحتاج البيت لخطة عاجلة للتنظيف العميق، ورغم صعوبة الأمر فإن هناك بعض الأفكار والأدوات التي ستسهم في الانتهاء من تنظيف المنزل في ساعات معدودة، وبأقل جهد ممكن.

تنظيف مراتب السرير خطوة ضرورية

بافتراض أنك تحرصين على غسل الملاءات وأغطية الوسائد والبطانيات بانتظام، فقد حان الوقت الآن لتنظيف مرتبة الفراش.

ولغسل المرتبة، استخدمي فوهة المكنسة الكهربائية لشفط الغبار والأوساخ وجزيئات الشعر، ثم استخدمي منظف المفروشات لإزالة البقع والروائح.

ويمكنك أيضًا استخدام صودا الخبز مع رش بضع قطرات من الزيت العطري، واتركيها ساعة ثم قومي بالتنظيف بالمكنسة الكهربائية مرة أخرى.

إزالة الغبار والوبر من المفروشات

استخدمي أسطوانة الوبر أو الشريط اللاصق لإزالة الغبار من أغطية المصابيح (الأباجورات) والمفروشات والسجاد أيضا.

استخدمي قطعة قماش مبللة لتنظيف قاعدة المصباح (الأباجورة)، واحرصي على استخدام المنظف المناسب لقاعدة المصباح، سواء كانت معدنية أو خشبية أو من البورسلين.

تنظيف المطبخ

غرفة المطبخ هي الأكثر اتساخا خلال الأسابيع الماضية، ربما لأنها الأكثر استخداما في تجهيز الطعام والولائم، حتى ولو كانت محدودة هذا العام.

تنظيف خزانات المطبخ تحتاج إلى فرك الجزء الأمامي من الخزائن بفرشاة الأطباق وسائل تنظيف الأطباق (أو استخدمي مقدارًا واحدًا من الزيت النباتي ومقدارين من صودا الخبز) للتخلص من بقع الطعام وبصمات الأصابع.

تنظيف الأحواض

حوض تنظيف الأطباق بالمطبخ من المناطق الأكثر اتساخا في المنزل، ولتنظيفه بشكل صحيح اسكبي كوبًا من صودا الخبز وكوبين من الخل داخله، ودعي الخليط يعمل بضع دقائق، ثم اغسلي أركان الحوض بالماء المغلي.

وللحصول على رائحة الحمضيات المنعشة، قومي بتقطيع بعض شرائح الليمون وضعيها داخل الحوض بعد التنظيف.

تنظيف الثلاجة من الداخل والخارج

افركي البقع والأوساخ على الجزء الخارجي من الثلاجة باستخدام قطعة قماش مبللة مع قليل من صودا الخبز.

ولتنظيف الثلاجة من الداخل، أخرجي كل طعامك وقومي بإزالة الأرفف، ثم اغسلي الجزء الداخلي بالماء وصابون غسيل الأطباق.

افعلي الشيء نفسه مع الأرفف والصناديق قبل إعادتها داخل الثلاجة. فقط تأكدي من فصل أو إيقاف تشغيل الثلاجة قبل التنظيف من الداخل.

أخرجي كل الطعام من الثلاجة وقومي بإزالة الأرفف ثم اغسلي الجزء الداخلي بالماء وصابون غسيل الأطباق (الألمانية)

تنظيف الفرن

حتى الأفران ذاتية التنظيف تحتاج لبعض أدوات التنظيف التقليدية. تحتاجين فقط إلى صودا الخبز والخل وسائل غسيل الأطباق.

ولإزالة البقع وآثار الاحتراق، إليك الخليط السحري التالي:

4 ملاعق صغيرة من صودا الخبز.

5 ملاعق صغيرة من الخل.

بضع قطرات من سائل تنظيف الأطباق.

اتركي خليط الصابون السائل بضع ساعات قبل مسحه بقطعة قماش مبللة ونظيفة.

تنظيف الأجهزة

كل ما تحتاجينه هو مرشح القهوة الأساسي لإزالة الغبار وبصمات الأصابع من الشاشات على التلفاز أو الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي (التابلت).

تنظيف المكتبة والأرفف

يمكن أن تحتوي أرفف الكتب، وكذلك أسطح الكتب نفسها، على الكثير من الغبار والأوساخ.

ولتنظيف شامل، امسحي أغلفة كتبك بقطعة قماش ممغنطة أو قطع من قماش التنظيف التقليدية، ثم قومي بإزالة كل شيء من الأرفف الخاصة بك وامسحيها بقطعة قماش مبللة.

تأكدي من مراعاة مواد مكتبك عند اختيار منتج التنظيف، فالخشب والزجاج والمعادن تحتاج إلى التنظيف بشكل مختلف.

تنظيف غرفة المعيشة

استخدمي سائل تنظيف الأطباق للتخلص من البقع على الأرائك المصنوعة من القماش، ضعي القليل من الصابون على البقع واتركيها عدة دقائق، ثم امسحيها بقطعة قماش مبللة ونظيفة.

تجنبي الإسراف في استخدام الصابون، فأنت تحتاجين الرغوة الخفيفة فقط.

أفكار سحرية لتنظيف الحمام

للتخلص من البقع وقاذورات الصابون والفطريات، ألقي ستارة الدش والبطانة في الغسالة، حتى لو كانت بلاستيكية، جنبًا إلى جنب مع القليل من مناشف الحمام لمنع التجاعيد.

أضيفي المنظفات التقليدية وكوبًا من صودا الخبز، ثم اغسلها بماء دافئ. وأخرجيها من غسالة الملابس فور انتهاء برنامج الغسيل لتجنب التجاعيد.

أما عن تنظيف حوض الاستحمام، فامزجي جزءًا من صابون الأطباق مع مقدار من الخل لتنظيف جدران الدش، واحرصي على تنظيف "الدش والبانيو وكابينة الاستحمام" قبل الاستحمام مباشرة حتى تتمكني من شطف كل شيء بسهولة.

يمكن تنظيف الصنبور بفرشاة أسنان وصودا الخبز والماء. وإذا كانت الصنابير ملطخة بالرواسب المعدنية الصلبة والأوساخ، فرشي القليل من صودا الخبز على فرشاة أسنان قديمة، وأضيفي الماء، وافركيها حتى تبدو جديدة تمامًا.

يمكن تنظيف الصنبور بفرشاة أسنان وصودا الخبز والماء (بيكسلز)

تنظيف خزانات الملابس

قد تحتاج هذه الخطوة بعض الوقت، فكل ما عليك هو إخراج الملابس من أرفف الخزانة ومسحها بمنظف متعدد الأغراض وقطعة قماش مبللة.

تنظيف غسالة الملابس

غسالة الملابس أيضا تحتاج إلى تنظيف دوري، وكل ما تحتاجينه لتنفيذ هذه الخطوة للتخلص من البقع والروائح الكريهة، هو الخليط السحري من الخل وصودا الخبز مع تشغيل دورة غسيل تقليدية.

النوافذ ومساراتها

تحتاجين إلى سائل تنظيف الزجاج وأوراق الجرائد أو قطعة قماش. امسحي الألواح الزجاجية واتركيها حتى تجف، ولا تستخدمي أي مساحيق غسيل تقليدية للحفاظ على نظافة ونقاء الزجاج.

ولتنظيف مسارات النوافذ، قومي برش بعض صودا الخبز على الأوساخ في مسارات النوافذ، وصبي القليل من الخل، واتركي الخليط بضع دقائق، ثم افركيه بخرقة أو فرشاة أسنان قديمة.