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في ألمانيا لأول مرة.. الحَكمة "ريم حسين" فلسطينية الأصل تدير نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

ريم حسين حَكمة كرة قدم ألمانية من أصل فلسطيني، مهنتها الأساسية الصيدلة، كانت لاعبة في دوري الدرجة الثانية في ألمانيا قبل أن تصبح حَكمة كرة قدم عام 2005

ريم حسين -الحَكمة الدولية منذ عام 2009- أدارت مباراتين في دوري أبطال أوروبا للسيدات هذا الموسم (غيتي)
ريم حسين -الحَكمة الدولية منذ عام 2009- أدارت مباراتين في دوري أبطال أوروبا للسيدات هذا الموسم (غيتي)
7/5/2021

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا“، تعيين ريم حسين الحَكمة الألمانية -من أصل فلسطيني- لإدارة مباراة النهائي في دوري أبطال أوروبا للسيدات لأول مرة، والتي ستكون بين فريقي تشلسي وبرشلونة في 16 مايو/أيار الجاري في مدينة غوتنبرغ السويدية.

الحَكمة ريم حسين خلال مباراة كرة القدم في دور الـ16 لكأس العالم للسيدات 2019 بين النرويج وأستراليا في نيس بفرنسا 22 يونيو/حزيران 2019 (الأوروبية)

وأوضح يويفا في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن ريم (40 عاما)، ستتولى مسؤولية أول نهائي لها في دوري أبطال أوروبا للسيدات، بعد أن تم تعيينها كحَكمة رابعة لنهائي 2017 بين أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان في كارديف بويلز.

الحَكمة ريم حسين (يمين) تتحدث مع لاعبة تشيلي يسينيا لوبيز خلال مباراة كرة القدم في كأس العالم للسيدات في 16 يونيو/حزيران 2019 (الفرنسية)

وأدارت ريم -الحَكمة الدولية منذ عام 2009- مباراتين في دوري أبطال أوروبا للسيدات هذا الموسم، الأولى كانت مباراة الذهاب في دور الـ16 بين "إف سي روزينجارد" و"إس كي إن سانت بولتن"، والثانية في دور الـ32 مباراة الذهاب بين يوفنتوس وأولمبيك ليون.

الحَكمة ريم حسين (وسط) تناقش مع كابتن يوفنتوس سارة جاما خلال مباراة من دوري أبطال أوروبا للسيدات في 9 ديسمبر/كانون الثاني 2020 في تورين بإيطاليا (غيتي)

وهنأ الحساب الرسمي للمنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات على موقع تويتر، ريم على هذه الفرصة الأولى التي مُنحت لها من يويفا لتدير نهائي الأبطال، كما تمنى لها نشطاء أن تدير اللقاء بشكل مميز.

بدورها، قالت آريان هينجست لاعبة كرة القدم الألمانية السابقة: "مبارك ريم حسين، استحقتها بجدارة، ليس هناك الكثير من الفرص لحَكمة ألمانية لإدارة نهائي تشامبيونزليغ".

وريم حسين، هي حَكمة كرة قدم ألمانية من أصل فلسطيني، مهنتها الأساسية هي الصيدلة، وكانت لاعبة في دوري الدرجة الثانية في ألمانيا قبل أن تصبح حَكمة كرة قدم عام 2005.

وتُحكّم ريم حسين في دورة الدرجة الثالثة منذ موسم 2015 – 2016 وهي ثاني حَكمة ألمانية بعد بيبيانا شتاينهاوس، تتولى مهمة التحكيم في دوري المحترفين للرجال.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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