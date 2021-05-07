في ألمانيا لأول مرة.. الحَكمة "ريم حسين" فلسطينية الأصل تدير نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

وثق الاتحاد الدولي لتنس الطاولة حياة اللاعبة المصرية هنا جودة (13 عاما) خلال أحد أيام شهر رمضان المبارك، ونشر الاتحاد على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك مقطع فيديو مدته دقيقة يظهر فيه كيف تمارس هنا يومها.
ريم حسين حَكمة كرة قدم ألمانية من أصل فلسطيني، مهنتها الأساسية الصيدلة، كانت لاعبة في دوري الدرجة الثانية في ألمانيا قبل أن تصبح حَكمة كرة قدم عام 2005
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا“، تعيين ريم حسين الحَكمة الألمانية -من أصل فلسطيني- لإدارة مباراة النهائي في دوري أبطال أوروبا للسيدات لأول مرة، والتي ستكون بين فريقي تشلسي وبرشلونة في 16 مايو/أيار الجاري في مدينة غوتنبرغ السويدية.
وأوضح يويفا في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن ريم (40 عاما)، ستتولى مسؤولية أول نهائي لها في دوري أبطال أوروبا للسيدات، بعد أن تم تعيينها كحَكمة رابعة لنهائي 2017 بين أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان في كارديف بويلز.
وأدارت ريم -الحَكمة الدولية منذ عام 2009- مباراتين في دوري أبطال أوروبا للسيدات هذا الموسم، الأولى كانت مباراة الذهاب في دور الـ16 بين "إف سي روزينجارد" و"إس كي إن سانت بولتن"، والثانية في دور الـ32 مباراة الذهاب بين يوفنتوس وأولمبيك ليون.
وهنأ الحساب الرسمي للمنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات على موقع تويتر، ريم على هذه الفرصة الأولى التي مُنحت لها من يويفا لتدير نهائي الأبطال، كما تمنى لها نشطاء أن تدير اللقاء بشكل مميز.
⚽ Riem Hussein will referee the 2021 #UWCL final between Chelsea and Barcelona.
🏟️ Gamla Ullevi, Gothenburg, Sweden
📆 Sunday 16 May, 21:00 CET.
🇩🇪 The German will be taking charge of her first @UWCL final.
— UEFA (@UEFA) May 4, 2021
بدورها، قالت آريان هينجست لاعبة كرة القدم الألمانية السابقة: "مبارك ريم حسين، استحقتها بجدارة، ليس هناك الكثير من الفرص لحَكمة ألمانية لإدارة نهائي تشامبيونزليغ".
وريم حسين، هي حَكمة كرة قدم ألمانية من أصل فلسطيني، مهنتها الأساسية هي الصيدلة، وكانت لاعبة في دوري الدرجة الثانية في ألمانيا قبل أن تصبح حَكمة كرة قدم عام 2005.
وتُحكّم ريم حسين في دورة الدرجة الثالثة منذ موسم 2015 – 2016 وهي ثاني حَكمة ألمانية بعد بيبيانا شتاينهاوس، تتولى مهمة التحكيم في دوري المحترفين للرجال.
Gratulation, Riem! 🖤❤️💛 #UWCL #DFBSchiris https://t.co/pqlPpPXkQU
— DFB-Frauenfußball (@DFB_Frauen) May 4, 2021
Congrats #RiemHussein so very well deserved!!! (not too many chances for a German referee to officiate an #uwclfinal 😉) https://t.co/RJsTI1oOby
— Ariane Hingst (@AriHingst) May 5, 2021
I was hoping for Stephanie Frappart. I hope this ref will do a good job https://t.co/2lCcYMxWlh
— Wendy (@EnderFrink) May 4, 2021
Mucha suerte espero no tener que usar el gif de leila https://t.co/lapRzxSam2
— laura (@aitanisme) May 4, 2021
por favor, que haga bien su trabajo 🙏 https://t.co/IMXV7eFG5x
— sara (@mxldzura) May 4, 2021
الحكمة الألمانية الفلسطينية الأصل ريم حسين تقود نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وتشيلسي
تبلغ من العمر 40 سنة لعبت سابقا كرة القدم للسيدات
وقادت لقاءات للرجال في دوري الدرجة الثانية والثالثة
تعمل صيدلانية
شاركت في إدارة نهائيات كاس العالم للسيدات في فرنسا 2019 pic.twitter.com/X1e1whH7Iy
— MIFRANI ميفراني (@MIFRANI1) May 5, 2021
هذه الدكتورة الصيدلانية #ريم_حسين .. الفلسطينية الألمانية.
الاتحاد الأوروبي أعلن أن ريم ستدير مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين تشيلسي وبرشلونة بتاريخ 16/05.
سبق لريم أن حكت مباريات نهائيات كأس العالم للسيدات في فرنسا 2019 pic.twitter.com/lzCA41I9fb
— moayad taneenah 🇵🇸 (@moyed_azeez) May 5, 2021
Az Európai Labdarúgó-szövetség bejelentette Reem Hussein, a #palesztin 🇵🇸origin német játékvezetőjének kinevezését a női UEFA Bajnokok Ligája döntőbe a svédországi Barcelona és Chelsea között, május 16-án, vasárnap.#Palesztina https://t.co/Vsts6itfes pic.twitter.com/nrF1F8vyif
— Embassy of the State of Palestine- Hungary (@EmbassyHungary) May 5, 2021
Congratulations to Palestinian-German referee Riem Hussein who has been appointed as the referee for the Women's Champions League Final between Chelsea & FC Barcelona. https://t.co/j5tvAlCiXB
— Football Palestine (@FutbolPalestine) May 5, 2021