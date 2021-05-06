جمانة بدأت الطبخ كهواية وتحولت لحرفة مما جعلها تدرس في جامعة فندقية في أميركا لـ3 سنوات وراكمت خبرة 10 سنوات احترافا في عدد من الفنادق والمطاعم

يعد مزج النكهات والانفتاح على مذاقات العالم باختلافها سمة المطابخ في هذا العصر. وفي مائدة إفطار تجمع الشرق العربي والغرب الأميركي تقدم الشيف اللبنانية الأميركية جمانة الزعتري جودي التي تعيش في كاليفورنيا وجبات تحمل الثقافتين بمزج لذيذ.

وجمانة التي بدأت الطبخ كهواية وتحولت إلى حرفة لديها شغف في هذا المجال، مما جعلها تدرس في جامعة فندقية في أميركا لـ3 سنوات. وراكمت خبرة 10 سنوات احترافا وعملت في عدد من الفنادق والمطاعم، وأقامت مشروعها الصغير في تقديم الطعام (catering) من منزلها، وحلمها المقبل تأسيس مطعم خاص بمأكولات بلمستها وابتكارها.

وتقدم لسفرة الإفطار شراب لبن العيران بالزنجبيل والنعناع، وشوربة البروكولي الكريمية، وسلطة الجرجير بالشمندر، أما كمقبلات فتقدم لفائف أو سمبوسك بالأفوكادو والبيض، والصحن الرئيسي شاك روست وخضار أو لحمة الكتف بالخضار، وتختم بحلوى ليالي لبنان بغزل البنات أو (كوتون كاندي).

لبن عيران بالزنجبيل والنعناع (غيتي)

لبن عيران بالزنجبيل

المقادير: 4 أكواب لبن زبادي، كوب ماء بارد، كوب مكعبات ثلج، ملعقة صغيرة ملح، 3 فصوص ثوم، ربع ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبروش، نصف ملعقة صغيرة نعناع يابس.

الطريقة: نضع كل المقادير بالخلاط ونخلط حوالي 5 دقائق.

سلطة الجرجير بالشمندر ودبس الرمان (الجزيرة)

سلطة الجرجير بالشمندر ودبس الرمان

المقادير: كوب أوراق الجرجير، حبة شمندر مسلوقة ومقطعة، حبة بندورة جبلية مقطعة، حبة جبنة موزاريلا طازجة، ملعقة كبيرة دبس الرمان، ملعقة كبيرة زيت زيتون، ملعقة صغيرة عصير ليمون، ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير: في وعاء التقديم يوضع الجرجير، والشمندر، والبندورة والجبنة.

يخلط دبس الرمان مع الزيت والليمون والقليل من الملح والفلفل الأسود جانبا.

ترش الصلصة على وجه السلطة وتقدم.

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شوربة البروكلي بالكريمة

المقادير: 5 أكواب بروكلي مقطع صغير، حبة جزر كبيرة مبروشة، حبتا بصل متوسطة الحجم مقطع صغير، 4 فصوص ثوم مهروس، 4 ملاعق كبيرة زبدة، ملعقتان كبيرتان زيت نباتي، 6 أكواب مرق دجاج، كوبا كريمة سائلة، كوبا حليب سائل، ملعقتان كبيرتان نشاء مذابة بالقليل من الماء، كوبا جبنة تشدر مبروشة، ورقتا غار، نصف ملعقة صغيرة جوز الطيب، ملعقة صغيرة بهار أسود، ملح حسب الرغبة.

شوربة البروكولي الشهية ويمكن تقديمها في كرة الخبز أو في صحون عادية (الجزيرة)

طريقة التحضير: توضع الزبدة والزيت في قدر على النار، يضاف البصل ويترك حتى يذبل لمدة 5 دقائق، ثم يضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقة.

يضاف الجزر ومرق الدجاج، وورق الغار، يترك حتى يغلي المرق ثم يضاف البروكلي والبهار الأسود.

تترك الشوربة على نار هادئة حتى تنضج الخضار.

ثم تضاف الكريمة والحليب والنشاء والجبنة، وتحرك جيدا، وتترك حتى تغلي ويتكثف المزيج.

تطحن نصف كمية الشوربة بالخلاط وتضاف على النصف الآخر. وتزين بالجبنة وقطع البروكلي.

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مقبلات.. سمبوسك الأفوكادو

المقادير: 4 حبات أفوكادو كبيرة مقطعة إلى مكعبات، نصف كوب بندورة مجففة ومقطعة، ربع كوب بصل أحمر مقطع إلى مكعبات، ربع كوب كزبرة مفرومة، عصير ليمونة واحدة، نصف ملعقة صغيرة ملح الهيمالايا الوردي، 16 حبة رقائق السمبوسك، زيت الكانولا للقلي.

طريقة التحضير: تُمزج المكونات في وعاء كبير. وتحشى رقائق كل حبة سمبوسك بملعقة كبيرة من الحشوة، ثم تقلى في الزيت لمدة 3-4 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون.

لفائف الأفوكادو من أشهر المقبلات الأميركية مع صلصتها الخاصة (الجزيرة)

صلصة الكزبرة بالعسل

وتقدم مقبلات سمبوسك الأفوكادو مع صلصة الكزبرة بالعسل وتاليا مقاديرها وطريقة تحضيرها.

المقادير: نصف كوب كزبرة، ربع كوب بصل أخضر، ربع كوب كاجو محمص، نصف كوب عسل، ربع كوب زيت زيتون، ملعقتان كبيرتان خل التفاح، ملعقة كبيرة تمر هندي، نصف ملعقة صغيرة ملح الهيمالايا الوردي، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير: توضع جميع المكونات في الخلاط، وتخلط للحصول على قوام كريمي.

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روست لحم بالخضار يمزج بين نكهات الشرق والغرب (الجزيرة)

روست لحم بقر مشوي بالفرن

المقادير: كيلوغرامان لحم بقر من الكتف (مقطعة إلى قطع كبيرة)، ملعقتان كبيرتان زيت كانولا، نصف كيلو بصل أبيض صغير، ملعقتان كبيرتان معجون طماطم، 8 فصوص ثوم مفروم ناعم، ورقتا غار، 4 أعواد زعتر رفيع، نصف كوب بقدونس مفروم، 6 حبات جزر (مقشرة ومقطعة إلى قطع كبيرة)، كوب فطر (مقطع إلى نصفين)، 3 أعواد كرفس (مقطعة إلى قطع كبيرة)، 3 أكواب مرقة خضار، ملعقة كبيرة صلصة صويا، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير: يسخن الفرن إلى 150 درجة مئوية. يضاف الملح والفلفل الأسود إلى اللحم.

تسخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة. ويضاف زيت الكانولا ويقلب اللحم من جميع الجوانب حتى يأخذ لونا بنيا، ثم يرفع اللحم إلى طبق جانبي.

يضاف البصل والجزر والكرفس والفطر إلى المقلاة ثم يطهى لمدة 5 دقائق.

يضاف معجون الطماطم ويطهى لمدة دقيقتين.

يضاف الثوم والزعتر والبقدونس ويطهى لمدة دقيقتين.

يضاف مرق الخضار إلى المقلاة، وعندما يبدأ بالغليان يضاف اللحم المحمر مسبقا.

يغطى وينقل إلى الفرن ويطهى لمدة 3 ساعات حتى يصبح طريا جدا.

يقدم اللحم مع بطاطا مهروسة أو أرز أبيض.

ليالي لبنان بغزل البنات طريقة جديدة ابتكرتها الشيف جمانة (الجزيرة)

حلوى ليالي لبنان مع غزل البنات

المقادير: 8 أكواب حليب، 14 ملعقة كبيرة سميد ناعم، ثلاثة أرباع الكوب سكر، ملعقة كبيرة نشاء مذابة مع القليل من الحليب، ملعقة كبيرة زبدة، ثُمن كوب كريمة سائلة، ملعقة كبيرة ماء زهر، نصف ملعقة كبيرة ماء ورد، نصف ملعقة كبيرة مستكة مطحونة مع القليل من السكر، غزل البنات.

طريقة التحضير: يخلط الحليب مع السميد ويحرك حتى الغليان.

بعد نضوج السميد يضاف السكر ويحرك.

يذوب النشاء مع الحليب ويضاف إلى المزيج، ثم يحرك لمدة 5 دقائق.

تضاف الزبدة والكريمة وتحرك لمدة دقيقتين.

تطفأ النار وتضاف المستكة وماء الورد وماء الزهر.

يدهن القالب بالقطر وتغطى الأطراف بالفستق الحلبي المطحون.

يصب المزيج في القالب، ويترك ليبرد بحرارة الغرفة ثم يوضع في البراد (الثلاجة).

عند التقديم يزين بالقشطة والفستق الحلبي وغزل البنات.