البث الحي
مرأة|مصر

تتر الحجازية.. أميرة مملوكية أنشأت وقفا للتعليم فتحول إلى سجن

تحولت مدرسة الحجازية لسجن يعاقب فيه معارضو السلطان فرج بن برقوق (الجزيرة)
تحولت مدرسة الحجازية لسجن يعاقب فيه معارضو السلطان فرج بن برقوق (الجزيرة)
شيماء عبد الله - الجزيرة نت
6/5/2021

في زمن كانت فيه النساء يتصارعن حول العروش ويقررن شؤون الحكم من وراء حجاب؛ كانت هي في عالم آخر، لا تحلم بكرسي إمارة ولا لقب زوجة الأمير، وكل ما كانت ترجوه هو أن يبقى اسمها خالدا، ويسير على ألسنة العامة حتى نهاية الزمان، وكان لها ما أرادت، فبقي اسم "تتر الحجازية" مخلدا فوق مدرستها التي بنتها للفقراء، لإيمانها العميق بأن العلم هو طريق الخلود لها ولمن أسهمت في تعليمهم من المصريين.

"الست الجليلة الكبرى خوند تتر الحجازية"، هكذا جاء ذكرها في كتاب "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" للمقريزي، وهي ابنة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وزوجة الأمير بكتمر الحجازي وبه عرفت. وكانت خوند أقرب بنات الناصر بن قلاوون إلى قلبه، فاقتطع لها قصرا يجاور قصره، وبَنت هي مسجدا وقبة ومدرسة بجوار القصر.

وأنشأت خوند المدرسة الحجازية، ونظمت بها درسا لفقهاء الشافعية، وكان مقرِّره شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني، ودرسا آخر رتبته الحجازية للطريقة المالكية، وجعلت لها منبرا يُخطب فيه الجمعة، وإماما مواظبا يصلي بالناس الصلوات الخمس.

يقول المقريزي عن تتر ومدرستها "كانت السيدة تُعنى بالعلم، فجعلت بالمدرسة خزانة للكتب، وأنشأت بجوارها قبة لتدفن تحتها، ورتبت بشباك هذه القبة قرّاء يتلون القرآن ليل نهار، وأنشأت بها منارا عاليا ليؤذن عليه".

كانت تتر الحجازية تُعنى بالعلم، فجعلت بالمدرسة خزانة للكتب، وأنشأت بجوارها قبة لتدفن تحتها (الجزيرة)

نظام الوجبات المدرسية

يحكي المقريزي عن تتر وما أعدته لوفاتها قبل حياتها، فيقول "فهي السيدة التي أدخلت نظام الوجبات اليومية لطلاب مدرستها من الفقراء والأيتام، فجعلت للأيتام مكتبا للسبيل بجوار المدرسة، ورتبت لهم مؤدب يعلمهم القرآن الكريم، والقراءة والكتابة، وقدمت لهم في كل يوم 5 أرغفة نظيفة، ومبلغا من المال، ويصرف لهم كسوة صيف وأخرى للشتاء، وجعلت على هذه الجهات عدة أوقاف جليلة، يصرف منها لأرباب الوظائف المعاليم السنية".

مجموعة معمارية متكاملة بنتها الحجازية وتركتها للمصريين، بأوقاف بقيت تواصل ما أجرته بنت قلاوون من رواتب شهرية وأخرى سنوية وذبائح في رمضان وأضاحي بالعيد، ومأكل يومي للأيتام بمدينة الجمالية.

ويروي المقريزي في كتابه عن حب الجليلة الذي غمر قلوب الناس والعارفين بها، فيقول "قبة تتر الحجازية التي دفنت تحتها، كان غير مسموح لأحد بالاقتراب منها".

تحولات عدة مرت بمدرسة الحجازية، فبعد أن كان لا يليها إلا الأمراء والكبراء، صارت للخدم والعوام، ثم قرر جمال الدين يوسف البحاسي أن يحول مدرسة الحجازية لسجن يعاقب فيه معارضو السلطان فرج بن برقوق والخارجين عليه، فزالت تلك الأبهة التي بنتها الجليلة، وزال الناموس الذي سنّته لسنوات طويلة بعد وفاتها، وتحولت الحجازية من دار للعلم والمعرفة إلى سجن للتعذيب والتنكيل، ورغم أنها لم تعد أبدا سيرتها الأولى إلا أنها تبقى كما قال عنها المقريزي من "أبهج مدارس القاهرة".

انتهى المطاف بمدرسة الحجازية في القرن الـ21 إلى أن تحولت لمأوى لباعة المخدرات (الجزيرة)

البهجة التي ذكرها المقريزي عن المدرسة الحجازية في كتابه "المواعظ والاعتبار"؛ كان للبعض رأي آخر فيها، فالمدرسة الحجازية -التي بدأت بتدريس المذاهب الشافعية والمالكية ثم تحول طلابها من الأمراء إلى الخدم ثم أضحى بنيانها سجنا ومعتقلا- انتهى بها المطاف في القرن الـ21 إلى مأوى لباعة المخدرات، وامتدت أمامها أكوام من القمامة، لا تفلح معها محاولات مفتشي الآثار في حماية أثر السيدة الجليلة تتر التي أرادت يوما أن يبقى اسمها خالدا.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

فستان قديم وتاج تاريخي.. الأميرة بياتريس استعارت إطلالة زفافها من خزانة الملكة إليزابيث

اتبعت الأميرة بياتريس -حفيدة الملكة إليزابيث الثانية- التقاليد القديمة، واستعارت من جدتها السعادة والحماية، إذ قررت أحدث عرائس العائلة الملكية أن تختار فستان وتاج زفافها من خزانة جدتها.

19/7/2020

عاصفة تجتاح الإعلام البريطاني.. والأمير هاري وميغان يقسوان بردهما على إساءات الصحافة الصفراء

ذهب كثيرون للقول إنه من حسنات حوار الأمير هاري وزوجته ميغان أنه جعل من الحسم مع ممارسات الصحافة الصفراء أمرا ملحا وضروريا بعد أن أضرت بسمعة البلاد برمتها وخدشت صورة الإعلام البريطاني العريق.

13/3/2021
المزيد من مرأة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. دراسة تؤكد تصاعد العنف ضد الصحفيات عبر الإنترنت

صحفية واحدة من كل 5 صحفيات تعرضت لهجمات وإساءات واقعية لها علاقة بتهديدات سابقة عبر الإنترنت، وعانت أكثر من ربع الصحفيات من آثار صحية ونفسية خطيرة (شترستوك)

شيف اليوم جمانة الزعتري.. عندما يمتزج المطبخان اللبناني والأميركي على مائدة الإفطار الرمضانية

الشيف جمانة الزعتري جودي تقدم مأكولات عربية غربية بلمستها وابتكارها (الجزيرة)

15 سرا جديدا ومثيرا لتحضير وطهي البطاطا يكشفها أشهر الطهاة

صودا الخبز تكسر البكتين في البطاطا وتسحب النشا إلى السطح، فنحصل على تحمير رائع ومقرمش (بيكسابي)

استدعتها وزارة الخارجية الأميركية إلى مجلس الأمن.. ماذا فعلت طبيبة الأطفال السورية أماني بلور؟

قدمت الطبيبة بلور نموذجا رفيعا في الإنسانية والتضحية ضمن عملها في مستشفى الكهف (الفرنسية)
الأكثر قراءة

طلاق ميليندا وبيل غيتس.. لماذا ينفصل زوجان عاشا طويلا معا؟ خبراء شؤون زوجية يجيبون

أصبح الانفصال أكثر شيوعا بين الأشخاص الذين يعيشون لفترة زواج أطول ويتمتعون بصحة أفضل (مواقع التواصل)

بين السخرية والانتقاد.. هكذا علق وزير الدفاع الأميركي على الصاروخ الصيني التائه

الصين أطلقت الأسبوع الماضي أول المكوّنات الثلاثة لمحطتها الفضائية (الفرنسية)

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البصل والثوم؟

معلومات مثيرة عن مرور الصاروخ الصيني “التائه” في سماء العراق

الصاروخ &#34;لونغ مارش 5 ب&#34; لدى إطلاقه الخميس الماضي حاملا الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية سي إس إس (رويترز)