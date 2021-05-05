أكثر ما يميز وصفات الشيف غادة أنها تبسطها وتكشف للسيدات أسرار الأكلات الخاصة لنجاح الأطباق

غادة التلي شيف أردنية نشأت في بيت مصري أردني (أمها مصرية ووالدها أردني)، عشقت فن الطهي واختارته مهنة لها، واشتهرت في محيطها وأصبح البحث عن الوصفات الجديدة والمميزة هاجسها.

نشأت غادة في مصر، وكانت جدتها لأمها السبب الأول لحبها للمطبخ، فأسلوبها الجميل والهادئ بالطبخ ووصفاتها اللذيذة؛ كانا دائما يجذبانها لأن تلازمها في المطبخ وتراقب ما تقوم به، فتعلمت منها الوصفات المصرية اللذيذة.

وعندما تزوجت غادة ابن عمتها وانتقلت للعيش في الأردن تعلمت من عمتها (حماتها) أسرار الأكل العربي، وهي التي اشتهرت في محيطها بأنها مرجع للوصفات.

بدأت غادة بتطبيق كل ما تتعلّمه من فنون الطعام وأسراره، وكان كل من يتذوق ما تعده يثني عليها وينبهر بشكل الطعام وطعمه.

بدأت حياتها المهنية بإعطاء الدروس للسيدات في الطبخ والحلويات، ثم أصدرت كتابها الأول عام 2008 بعنوان "زعفران وفانيلا"، وانضمت لقناة رؤيا الأردنية سنه 2011، وقدمت العديد من البرامج منها "مشروع شيف مع مندي" و"ملكة المطبخ" وغيرها، ثم أصدرت كتابها الثاني "عالم غادة".

واليوم، الشيف غادة التلي واحدة من أهم شيفات قناة "سي بي سي سفرة" (CBC sofra)، وتقدم برنامج "زعفران وفانيلا"، كما افتتحت في الأردن مركز لتعليم فن الطهي والحلويات وتزيين الكيك.

وأكثر ما يميز وصفات غادة أنها تبسطها وتعرف السيدات إلى توابل غريبة وتحدد أماكن شرائها وتكشف أسرار الأكلات الخاصة لنجاحها.

طماطم مجففة على طريقة الشيف غادة التلي (الجزيرة)

طماطم مجففة بزيت الزيتون

المكونات: طماطم، ملح، زيت زيتون.

للنكهة اختياري: زعتر، روز ماري، ريحان

الطريقة: نغسل الطماطم جيدا بالماء ثم ننشفها.

نقطع كل حبة إلى نصفين بالطول، ونرصها في صينية كبيرة مغلفة بورق الزبدة على أن يكون النصف المقطوع لأعلى.

ثم نتبلها جيدا بالملح والأعشاب المفضلة.

نضع الصينية تحت حرارة الشمس الحارة لمدة 3 أيام أو حتى تنشف جيدا، أو في فرن على درجة حرارة 140 لمدة 3 ساعات.

نضع الطماطم في برطمان (وعاء زجاجي) ونغمره بزيت الزيتون ونحكم إغلاقه.

ويستخدم كنوع من السلطات.

كبة الشيف غادة التلي (الجزيرة)

الكبة المقلية الأصلية

المقادير: لحمة مفرومة (نصف كيلو عجل وربع كيلو خروف).

كيلو برغل ناعم منقوع ربع ساعة بالماء ومعصور جيدا.

4 بصلات مقطعة لأرباع.

2 ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ملح وفلفل.

مقادير الحشو: كيلو لحمة مفرومة خشنة.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

بصلة.

ملح وفلفل.

بهارات.

رشة جوزة الطيب.

صنوبر مقلي.

عين جمل مجروش خشن (جوز).

طريقة التحضير: نكرر العملية مرتين أو 3 مرات حتى ينعم البرغل ويمتزج مع اللحمة.

بعد الفرم نتبل بالملح والفلفل والكزبرة الناشفة والكمون ونخلط جيدا.

طريقة تحضير الحشوة: نقلي البصلة بالسمنة ثم نضيف اللحم.

نتبل اللحمة بالملح والفلفل وجوزة الطيب والبهارات.

عندما تنضج نضيف إليها عين الجمل والصنوبر ونقلب جيدا.

نشكل عجينة الكبة على شكل دائرة طولية قليلا ونجوفها، ويجب أن تكون القشرة رقيقة وإلا ستصبح كفتة. ثم نحشيها باللحمة المعصجة (كما في الخطوة السابقة) ثم نغلقها ونصنع لها البوز المميز للكبة.

نكرر هذه العملية حتى انتهاء الكمية.

نضعها بالفريزر حتى تتماسك ثم نضعها في أكياس بعد أن تتجمد لحين الاستعمال.

طريقة قلي الكبة: الطريقة الصحيحة قليها وهي مجمدة في زيت غزير وساخن لمده دقيقة، ثم نجعل النار وسط لمده 3 دقائق تقريبا. ثم تقدم ساخنة.

شوربة بروكلي الشيف غادة التلي (الجزيرة)

شوربة البروكلي

المقادير: 250 غراما بروكلي مسلوق.

حبة بطاطا مسلوقة مقطعة مكعبات صغيرة.

مغلف شوربة دجاج بالكريما.

كوبا كريما طبخ.

كوب لبن (حليب).

كوب ماء سلق البروكلي.

ربع كوب جبنة بارميزان.

رشه جوزة الطيب.

ملح وفلفل.

الطريقة: على البارد نخلط اللبن مع ماء سلق البروكلي ومغلف شوربة الكريمة بواسطة المضرب اليدوي.

ثم نرفع المزيج على النار مع التحريك المستمر حتى يبدأ بالغليان.

نضيف الكريمة ونستمر بالتحريك، ثم نضيف البروكلي.

نرفع جزءا من البروكلي في طبق ونطحن الباقي بواسطة الخلاط اليدوي (أو الخلاط الكهربائي)، ثم نضيف البطاطا ونرجع حبات البروكلي.

نتركها على النار حتى تغلي ثم نضيف الجبنة البارميزان وتقدم ساخنة.

فخدة مبهرة مشوية بالفرن على طريقة الشيف غادة التلي (الجزيرة)

فخدة في الفرن

المقادير: فخدة خروف أو كتف.

بصلة.

4 فصوص ثوم.

كوب لبن زبادي.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة كبيرة دبس رمان.

ملعقة صغيرة بهار.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة زعفران (اختياري).

رشة جوزة الطيب.

ملح وفلفل.

قطعة فحم مشتعلة.

الطريقة: نفرم البصل مع الثوم حتى يصبح كالمعجون ثم نضيف لهم الصلصة، البهار، القرفة، جوزة الطيب، والملح والفلفل ومن ثم نخلطهم بالمفرمة نفسها حتى تتجانس المكونات.

نضيف دبس الرمان ولبن الزبادي على الخليط كخطوة أخيرة حتى لا يتأثر قوام البصل.

نصنع شقوق في الفخدة باستخدام السكين من ثم نضعها في صينية الفرن، ونأخذ الخليط وندهن به الفخدة من الجهتين ونراعي وضع جزء من الخليط داخل الشقوق لتعزيز النكهة.

نغطي الفخدة بإحكام بورق القصدير ونضعها في الفرن على أعلى درجة حرارة لمدة نصف ساعة، ثم نخفض درجة الحرارة إلى 180 درجة ونتركها مدة 120-160 دقيقة إضافية.

حين تنضج الفخدة نفتح القصدير ونضع فيه طبق بداخله فحمة مشتعلة ونضع عليها القليل من الزيت ونغلق القصدير مجددا بسرعة حتى تتنكه بطعم الشواء.

تشيز كيك بتوقيع غادة التلي (الجزيرة)

تشيز كيك هاواي

المقادير: 3 أكواب بسكوت مطحون.

إصبع زبدة (100 غرام).

200 غرام جبنة كريمية.

كوب ونصف كريما.

كيسا كريما بودرة.

3 ملاعق كبيرة جوز هند.

نصف كوب لوز مقشر شرائح.

5 شرائح أناناس مقطعة.

علبة قشطة.

باكيت جيلي ليمون.

نصف كوب ماء ساخن.

للتقديم: كيسان جيلي فراولة.

٣ أكواب ماء.

فراولة.

الطريقة: نخلط الزبدة الطرية مع البسكوت المطحون ونفرك جيدا، ثم نرص البسكوت بصينية التشيز كيك ونضعها في الفريزر حتى تتماسك.

نذوب كيس جيلي الليمون مع نصف كوب ماء على النار.

نخفق الجبنة جيدا ثم نضيف القشطة ونخلط جيدا.

نضيف الكريما والكريما البودرة ونستمر بالخفق ثم نضيف الجيلي على الخليط ونخلط جيدا.

نضيف قطع الاناناس واللوز الشرائح وجوز الهند ونقلب جيدا بالملعقة.

نسكب الخليط بالكامل على البسكوت وندخله إلى الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

نذوب كيسا جيلي الفراولة مع 3 أكواب ماء.

نخرج القالب ونضع جزءا من الجيلي ونوزع فوقه الفراولة ثم ندخله إلى الثلاجة حتى يجمد ويثبت تشكيل الفراولة.

نخرج القالب بعد أن تجمد الطبقة ونضع باقي الجيلي ونرجعه إلى الثلاجة ليتماسك ويجمد الجيلي وتقدم باردة.