هل تكفي دروس السباحة لحماية الأطفال من الغرق؟

يضطر الأطفال إلى الكذب أحيانا للخروج من مأزق ما، ويمكن أن يتحول هذا لمشكلة كبيرة إذا أصبح الكذب أمراً معتادا، لذلك عندما يقول طفلك كذبة عليك التعامل معها بطريقة مباشرة، ولكن كيف تتحققين من كذب طفلك؟
مع اقتراب انتهاء شهور الدراسة وبدء الرحلات الصيفية إلى الشواطئ، تستعد الأسر لنزول أطفالهم حمامات السباحة والبحار. ويشعر الكثيرون بقلق ما من مخاطر الغرق لدى الصغار أقل من 4 سنوات، لذلك يقومون بتأمينهم بارتداء سترات النجاة أو عوامات السباحة.
وقد يقوم الآباء بتأمين حمامات السباحة المنزلية، ومراقبة أطفالهم طوال فترة وجودهم بالمياه، ولكن يقل ذلك الحرص بمجرد التحاق الأطفال بدروس السباحة، ومن هنا تكمن الخطورة، ذلك لأن دروس السباحة المبكرة -رغم أهميتها الشديدة- قد لا تحمي الأطفال من التعرض للغرق.
الغرق هو السبب الأول للوفاة غير المتعمدة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 4 سنوات في الولايات المتحدة، وسبب أيضا في حدوث كثير من التشوهات والمشكلات العضوية للأطفال.
توصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال (AAP) بدروس السباحة لجميع الأطفال وأولياء أمورهم. والدروس هي وسيلة أساسية لحماية الأطفال في أثناء السباحة.
وبحسب الأكاديمية "تشير الدراسات الحديثة إلى أن التدريب على مهارات البقاء على قيد الحياة ودروس السباحة يمكن أن يساعدا في تقليل مخاطر غرق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و4 أعوام".
لتحديد ما إذا كان طفلك الصغير جاهزًا لدروس السباحة، توصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بالنظر في النضج العقلي لطفلك وقدراته البدنية ودرجة تقبله واستمتاعه بالسباحة، هذا عادة ما يكون في سن الرابعة، إن لم يكن قبل ذلك.
كما توصي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بمجموعة من الإستراتيجيات للوقاية من الغرق، منها مهارات السباحة، وسترات النجاة، والإشراف الدقيق على الأطفال.
قد يكون تعلم الأطفال مهارات السباحة فكرة جيدة لبعض الأطفال الأصغر سنا، ولكنها ليست أفضل طريقة للحفاظ على سلامة أطفالك في المياه. وأفضل طريقة لمنع الغرق هي الإشراف على أطفالك، وإحاطة حمام السباحة الخاص بك بسياج أمان، والتأكد من ارتداء أطفالك دائمًا لسترة النجاة المعتمدة دوليا حسب عمر الطفل ووزنه وطوله.
كما ينبغي عدم السماح للأطفال الأكبر سنا بالسباحة وحدهم، حتى لو كانوا يستطيعون السباحة جيدًا، وكذلك إذا فقد الطفل لأي سبب أثناء الوجود بالقرب من المسطحات المائية، يجب البحث عنه أولا في المياه.