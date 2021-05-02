الشيف سوليدات الزين تحب المطبخ الإيطالي وعملت به بعد تخرجها من المدرسة الفندقية، كما عملت في عدد من المطاعم والفنادق الشهيرة بلبنان

عندما تجتمع النهكات الإيطالية على المائدة تزيدها شهية، فالمطبخ الإيطالي الشهير الذي فرض ذاته على المطبخ العالمي بالبيتزا والمعكرونة وحلوياته وقهوته الخاصة دخل البيوت العربية بسلاسة، وأصبح جزءا من الإفطار كون أطباقه مرغوبة من الكبار والصغار.

الشيف سوليدات الزين تحب المطبخ الإيطالي وعملت به بعد تخرجها من المدرسة الفندقية، كما عملت في عدد من المطاعم والفنادق الشهيرة بلبنان.

وسوليدات مع زوجها الشيف سليمان الخوند، وهو مقدم عدة برامج طبخ عديدة، يشكلان ثنائيا متناغما يبتكران أشهى الأطباق بلمسات خاصة ومميزة.

لسفرة رمضان تقدم سوليدات أطباقا إيطالية لذيذة، فتبدأ بسلطة كابريزي (caprese salad)، وشوربة مينستروني نابولي (Minestrone Napoli soup)، أما كمقبلات فتقترح ريزوتو بالفطر، والطبق الرئيسي لحم العجل مينيون الإيطالي (Filet mignon farci à l’italienne)، لتختم بحلوى التيراميسو الشهيرة وفنجان الفرابوتشينو المنعش.

سلطة كابريزي الشهيرة يمكن أن يضاف إليها الأفوكادو وأوراق الروكا (بيكسابي)

سلطة كابريزي

المقادير: 4 حبات بندورة كبيرة، 230 غراما من جبنة الموزريلا، بضعة أوراق حبق (ريحان)، حبة أفوكادو، ملعقتان كبيرتان زيت زيتون، ملعقة كبيرة خل البلسميك (Balsamic vinegar).

طريقة التحضير: يغسل الحبق ويفرم خشنا، ويقشر الأفوكادو، ويمرغ بقليل من عصير الحامض ويقطع مكعبات. تقطع البندورة والجبنة وتصف بالطريقة المفضلة، ويرش خل البلسميك وزيت الزيتون.

ويمكن الاستغناء عن حبة الأفوكادو.

شوربة مينستروني نابولي المطحونة (بيكسابي)

شوربة منستروني نابولي

المقادير: 3 حبات جزر، بصلة كبيرة، 4 أعواد كرافس، ملعقة زيت زيتون، فصا ثوم، حبتا بطاطا كبيرتان، ملعقتا معجون بندورة (طماطم) مكثف، 400 غرام بندورة، ليتران مرقة خضار، 400 غرام فاصوليا، 140 غرام معكرونة صدف، نصف ملفوفة، 20 غرام جبنة بارميزان.

طريقة التحضير: يقطع البصل والثوم والكرفس ناعما، وتقطع كافة الخضار إلى مربعات صغيرة (البطاطا والبندورة والجزر والملفوف).

تسلق الفاصوليا والمعكرونة الصدف.

وتنسف (تقلب) الخضار بزيت الزيتون ويضاف إليها المرق لتغلي مدة 40 دقيقة.

ثم تضاف الفاصوليا والمعكرونة بعد أن تنضجا. ويمكن طحن المكونات جميعها، كما يمكن إبقاؤها مكعبات حسب الرغبة.

عند التقديم تضاف الجبنة والبقدونس الناعم.

ريزوتو الفطر وهو طبق شهير في إيطاليا (بيكسابي)

الريزوتو بالفطر

أما كمقبلات فتقدم سوليدات الريزوتو بالفطر وهو طبق شهير في إيطاليا.

المقادير: 6 أكواب مرقة دجاج، 3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون، كوب فطر بورتوبيلو، كوب فطر أبيض، 2 كُرّاث، 1.5 كوب أرز إيطالي حبة قصيرة المعرف بأربوريو، ملح وبهار أسود حسب الرغبة، 3 ملاعق كبيرة ثوم معمر مفروم، 4 ملاعق كبيرة زبدة، 100 مليغرام كريمة طازجة، ثلث كوب جبنة بارميزان.

طريقة التحضير: ينسف (يقلب) البصل الناعم بزيت الزيتون، ويضاف الفطر الأبيض وفطر البورتوبيلو.

ثم يضاف أرز الأربوريو والمرق مع الملح والبهار والثوم.

عند الغليان تضاف الزبدة وتحرك جيدا، وقبل الانتهاء من الطهي تضاف الكريمة الطازجة.

عند التقديم يرش الوجه بجبنة البارميزون والبقدونس الناعم.

عندما تنضج الفيليه تحشى بالبندورة والحبق والجبنة وتلف بشرائح الحبش (بيكسابي)

فيليه العجل مينيون

فيليه العجل مينيون على الطريقة الإيطالية (Filet mignon farci à l’italienne)، هو الطبق الرئيسي.

المقادير: كيلو فيليه بقر، 250 غرام بندورة مجففة، 230 غرام جبنة موزريلا، باقة حبق (ريحان) طازج، 200 غرام شرائح حبش (الدجاج الرومي) مدخن، ملح وبهار حسب الرغبة.

طريقة التحضير: يرش الملح والبهار على قطعة اللحم البقري، وتحمر في مقلاة لمدة 10 دقائق، ثم تخبز بالفرن مدة 30 دقيقة.

عندما تنضج تترك خارج الفرن لـ5 دقائق.

تحضر الحشوة من جبنة الموزريلا الطازجة والبندورة المجففة والحبق الطازج، ويمكن إضافة القليل من الفلفل.

تشق اللحمة من الوسط وتوضع الحشوة داخلها. تلف الفيليه المحشية بشرائح الحبش المدخن جيدا، ويوضع حولها خيط خاص بالطبخ وتدخل إلى الفرن مدة 10 دقائق.

عندما تنضج تقطع وتزين.

تيراميسو الحلوى الإيطالية اللذيذة مزينة بالفريز (بيكسابي)

حلوى التيراميسو

تختتم السفرة الإيطالية عادة بتناول حلوى التيراميسو اللذيذة وشراب الفرابوتشينو المنعش.

المقادير: 300 غرام بسكويت هش يسمى لايدي فينغر، 500 غرام جبنة مسكربون وهي جبنة إيطالية كريمية ناعمة، 4 بيضات، 100 غرام سكر، 40 مليغرام ماء، 300 مليغرام قهوة إسبريسو، ملعقة فانيلا سائلة، بودرة كاكاو غير محلى.

طريقة التحضير: يحضر القطر بإضافة القليل من الماء إلى السكر.

يخفق البيض جيدا من ثم يضاف القطر الساخن والفانيليا.

تدعك الجبنة وتضاف فوق المزيج.

تغطس قطع الليدي فينغر (بسكويت أصابع) بالقهوة الباردة، وتصف بالقالب أو الصينية.

يوضع المزيج فوق أصابع البسكويت، ومن ثم يوضع صف ثان من البسكويت.

ثم يغطى الوجه ببقية بالمزيج، ويرش الوجه ببودرة الكاكاو وتقدم باردة.

فرابوتشينو من أشهى مشروبات القهوة الباردة الإيطالية (بيكسابي)

قهوة فرابوتشينو (Frappuccino)

المقادير: كوب إسبريسو أو قهوة قوية، ثلاثة أرباع الكوب من الحليب ويمكن استخدام حليب اللوز أو الصويا، ملعقتا سكر أسمر، كوبا ثلج مطحون، كريمة مخفوقة (لمن يرغب)، صلصة الشوكولا (لمن يرغب). حبوب بُن سوداء غير محمصة وغير مطحونة.

طريقة التحضير: تحضر الماكينة الخاصة بالخفق السريع، يوضع الحليب البارد والقهوة المحضرة (إسبريسو) والثلج والسكر الأسمر وتخفق جيدا.

يزين الكوب بالشوكولا السائل من الداخل، ويسكب المكون المحضر، وتوضع الكريمة على الوجه وترش حبوب القهوة على الوجه.