أفكار جديدة تقدمها مصممة الديكور جوسلين الخازن لديكور منزل صيفي مفعم بالبهجة والألوان، إضافة إلى تقبل عامل المرح في التصميم مع نقشات وخطوط صاخبة وجريئة

مع قدوم فصل الصيف لا بد من إجراء تغييرات في بعض تفاصيل المنزل لكسر الروتين والملل وإضفاء الحيوية والألوان الزاهية على شكل المنزل، فلا شك أن فصل الصيف هو الوقت المثالي للقيام بهذه المهمة الممتعة المليئة بالتجدد.

وتعرض مصممة الديكور جوسلين الخازن للجزيرة نت بعض الخطوات السهلة والسريعة التي يمكن من خلالها تبديل ديكور المنزل والاستمتاع بلحظات الصيف المبهجة:

ألوان زاهية تنبض بالحياة، نباتات خضراء في كل مكان وجلسة جميلة للاسترخاء، كلها أفكار تقدمها جوسلين لديكور منزل صيفي مفعم بالبهجة والألوان، إضافة إلى تقبل عامل المرح في التصميم مع نقشات وخطوط صاخبة وجريئة.

وسادات ملونة ذات نقشات

من أكثر التغييرات السهلة في ديكور المنزل التي يمكن اللجوء إليها في فصل الصيف، هو استبدال وسادات جديدة ذات ألوان زاهية وصيفية مثل الوردي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، البرتقالي وغيرها، بالوسادات الداكنة. ويمكن أيضا اختيار وسادات مرقعة بنقشات تعكس الأجواء الحارة الصيفية.

استبدال وسادات جديدة ذات ألوان زاهية وصيفية كالأصفر والأزرق بالوسادات الداكنة (بيكسلز)

ستائر ومفارش صيفية

بعد اختيار الوسادات الملوّنة، يجب الحرص على تبديل الستائر من شتوية إلى صيفية من الأورجانزا والشيفون والتي تعكس الأجواء الصيفية وتضفي إضاءة على المنزل بتدرجات زاهية مثل الأصفر، والأزرق، والأخضر والزهري وغيرها.

ولا يمكن نسيان مفارش وأغطية السرير أيضا وتكون من الأنواع القطنية الخفيفة التي تمنح الجسم الرطوبة المطلوبة، على عكس المفارش الشتوية التي يتم اختيارها من الصوف أو الفايبر للحصول على تدفئة مثالية.

تبديل الستائر من شتوية إلى صيفية من الأورجانزا والشيفون تضفي إضاءة على المنزل (بيكسلز)

غرفة المعيشة هي قلب المنزل

كما أن تغيير أقمشة الأثاث مهم جدا بدلا من شراء كرسي أو كنبة جديدة، ويمكن إضافة قماش صيفي عليه وسيبدو بحلة صيفية منعشة. ولا يمكن تجاهل تغيير ديكور غرفة المعيشة فهي بمثابة قلب المنزل، وتغييرها مفيد للغاية لأنها تعكس الأجواء بكل تفاصيلها.

التغيير في ديكور غرفة المعيشة مهم فهي بمثابة قلب المنزل (بيكسلز)

تزيين المنزل بالنباتات والزهور

حان الوقت للقيام بهذه الخطوة في فصل الصيف وهي اختيار النباتات والزهور بألوان زاهية. وهذه الخطوة لا تضفي لمسة منعشة على ديكور البيت فقط، بل إنها تعزز من السعادة بحسب العديد من الدراسات.

فاستخدام أنواع من الزرع الصناعي ونباتات الزينة الطبيعية بألوانها الخضراء في أركان المنزل المختلفة وعلى الطاولات، سيضفي جوًّا من الراحة والهدوء على المنزل، وفي الوقت نفسه سيجدد من شكله.

والنباتات بشكل عام من أكثر اللمسات الساحرة في الديكور والتي تعطي الشعور بالطاقة والحيوية.

لوحات بألوان مبهجة

من بين التغييرات السهلة التي يمكن اللجوء إليها في فصل الصيف، هي اللجوء إلى لوحات تعكس المناظر الطبيعية الخلابة مثل الشمس، والشاطئ، والجبال، والغابات وغيرها. هذه اللوحات تضفي رقيا وحيوية على الديكور. كذلك وإن كان أسلوب المنزل يميل إلى العصرية أكثر، يجب اختيار لوحات بأشكال هندسية وبألوان متباينة.

ربما يكون من الصعب تلوين جدران المنزل، لذلك يمكن تجديد ألوان الغرف بتغيير بسيط في ألوان الأثاث (بيكسلز)

تجديد الألوان

ربما يكون من الصعب تلوين (دهان/ صبغ) جدران المنزل، لذلك يمكن تجديد ألوان الغرف بتغيير بسيط في ألوان الأثاث، خاصة القطع القديمة والتي يمكن تجديدها بطلائها بألوان صيفية جديدة.

المطبخ والحمام.. تغييرات بسيطة

ولتجديد مظهر المطبخ يمكن أيضا الاستعانة بورق الحائط في حوائط الواجهة وخلف الموقد أو على وحدات التخزين والأدراج.

كما أن تغيير ستائر الحمام سيعطي للحمام مظهرا مختلفا تماما، مع اختيار الألوان النابضة التي ستضفي عليه لمسة منعشة.

وضع المرايا مقابل النوافذ

وهذه من أهم الحيل التي يمكن اللجوء لها لجعل مساحة البيت تبدو وكأنها أكبر، فضلا عن تعزيز الإضاءة فيه، فوضع المرآة مقابل النوافذ المطلة يعكس أشعة الشمس في المنزل، ويزيد من الانتعاش على ديكور المنزل.

الزهور الطبيعية الربيعية في منتصف الطاولة تمنح سفرتك البهجة (بيكسابي)

موائد الطعام بأزهار الربيع

يجب أن يختلف ديكور مائدة الطعام بالمنزل في فصل الصيف، من حيث اختيار الألوان والإكسسوارات وأطقم الصحون، بالإضافة إلى الزهور الطبيعية الربيعية التي يمكن إضافتها في منتصف الطاولة.

أرضيات بنقشات مبتكرة

الأرضيات التي تلصق على البلاط هي واحدة من أهم صيحات ديكور المنزل المعتمدة في فصل الصيف، وغالبا ما تكون بنقشات مبتكرة أو أشكال هندسية يتم لصقها في زاويا معينة منها مدخل البيت، أو تحت طاولة الطعام، أو المطبخ، وهذه الوسيلة غير مكلفة إطلاقا.

إذا كان المنزل يضم حديقة صغيرة أو بلكونة واسعة يمكن إخراج بعض قطع الأثاث إليها (بيكسلز)

تجديد الجلسة الخارجية

إذا كان المنزل يضم حديقة صغيرة أو بلكونة واسعة، فيمكن إخراج بعض قطع الأثاث إليها بعد إكسابها ألوانًا جديدة، ووضعها بشكل يساعد على خلق مكان جديد لتناول القهوة والجلوس مع الأسرة في الأماكن المفتوحة.